Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!

Boston Dynamics robot teknolojileri konusunda hünerlerini sergilemeyi seven bir şirket. Her paylaştığı videoda da oldukça etkileyici gelişmeleri görme fırsatı yakalıyoruz. Bu sefer yayınlanan video ise oldukça ilgi çekici. Spot robot köpeklerden oluşan bir ekip hep birlikte kamyon çekiyor.

10 robottan oluşan ekip

Kamyonu çekebilmek için 10 adet Spot robot köpeği kullanılıyor. Hepsi birbirine bağlanmış ve aynı anda hareket ediyorlar. Bu zamana kadar Spot hakkında farklı videolar görme şansı yakaladık. Bunlardan bazıları dans ettiği, merdiven çıktığı ve kapı açtığı videolardı. Bugün ise şimdiye kadar gördüğümüz en şaşırtıcı video ile karşımıza çıktı.

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Spot robot köpeği hem otonom hareket etme yeteneğine sahip hem de uzaktan kontrole açık. Boston Dynamics’in üretimini hızla artırmayı planladığı Spot robot köpekler için bu videonun iyi bir şov olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda son kullanıcıların Spot robot köpek satın alabildiğine şahit olacağız. Son olarak haberimize konu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.