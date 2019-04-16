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Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!

Geliştirdiği robotlarla sürekli kendinden söz ettirmeyi başaran Boston Dynamics oldukça ilginç bir video paylaştı. Spot robot köpeklerden ulaşan ekip kamyon çekiyor.
1 ay
16,6b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!
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Boston Dynamics robot teknolojileri konusunda hünerlerini sergilemeyi seven bir şirket. Her paylaştığı videoda da oldukça etkileyici gelişmeleri görme fırsatı yakalıyoruz. Bu sefer yayınlanan video ise oldukça ilgi çekici. Spot robot köpeklerden oluşan bir ekip hep birlikte kamyon çekiyor.

10 robottan oluşan ekip

Kamyonu çekebilmek için 10 adet Spot robot köpeği kullanılıyor. Hepsi birbirine bağlanmış ve aynı anda hareket ediyorlar. Bu zamana kadar Spot hakkında farklı videolar görme şansı yakaladık. Bunlardan bazıları dans ettiği, merdiven çıktığı ve kapı açtığı videolardı. Bugün ise şimdiye kadar gördüğümüz en şaşırtıcı video ile karşımıza çıktı.

Ayrıca Bkz. "Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde"

Spot robot köpeği hem otonom hareket etme yeteneğine sahip hem de uzaktan kontrole açık. Boston Dynamics’in üretimini hızla artırmayı planladığı Spot robot köpekler için bu videonun iyi bir şov olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda son kullanıcıların Spot robot köpek satın alabildiğine şahit olacağız. Son olarak haberimize konu olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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Çağdaş 1 ay en beğenilen


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Nashiro 1 ay
Biz soğana odaklanalım boşver bunları:)
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SusLanSenKöylü 1 ay
Gece gece aklıma geldi

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Birde bu var
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Tensi 1 ay
Kopekten cok hamamboceklerine benziyorlar. Renkleri siyah olsa "dev hamamboceklerinin saldirisi" diye film cevrilir bunlarla.
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The souls migration 1 ay Tensi
hedef tanımlaması yapacaksın bunlara. bir de otomatik silah monte edip, tam anlamıyla kullanma yetkisi vereceksin. al sana terminatör. tek eksiği, çalınabilir olması.
bunu da aşmak mümkün ama bu da kendini imha olarak düşündüğümüzde maliyeti ön plana çıkar. ele geçirilirse güvenlik riski de yaratır. kısır döngü. astalavista baby sloganıyla geri gönderilebilir.
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DH Misafiri 1 ay
Birbirimizle uğraşmazsak o robotlar gibi birlik içinde hareket edersek büyük yükleri kaldırabiliriz.
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_Kullanıcı_Adı_ 1 ay
Çok ürkütücü.
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DH Misafiri 1 ay
İp var
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stridercop 1 ay
Son sahne aynı Star Wars filminde robotların toplu harekete geçtiği sahne gibi olmuş.
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hamza5806 1 ay
"Terminator -5 "filmini izliyoruz çok az kaldı
Ilerde nufusu azalan ingiltere fransa almanya gibi ülkeler yuksek nufus düşük zekali ulkelere karsi bunlari kullanacak
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sml_akyz 1 ay
Derhal robot hakları oluşturulup kanun önünde eşit olmamız sağlanmalı. Onlar istemeden biz verelim şimdiden
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Ayyıldız Türk 1 ay
Bunlardan av köpeği olur mu acaba
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Darknesia 1 ay
Biz robotlar için YSK'dan onay bekliyoruz asdasdgf
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SusLanSenKöylü 1 ay
Gece gece aklıma geldi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Birde bu var
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fırat.ç. 1 ay SusLanSenKöylü
Ahahahahahahah ya nereden de hatırlattın


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