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Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde

İnsanların yüzyıllar boyunca beklediği Güneşin gücünü kullanma hayali, yakında gerçeğe dönüşebilir. Bu kapsamda Çin 2040 yılında, füzyon enerjisi üretmeye başlayacağını ifade ediyor.
1 ay
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde
 

En basit haliyle “Güneşin bir kutuya konması” olarak tanımlanabilecek füzyon enerjisi üretimi kapsamında Çin, 2040 yılını hedef olarak belirledi.

Ancak parçacıkların inanılmaz derecede yüksek basınç altında ve sıcaklıkta çarpıştırılması sonucu elde edilen füzyon enerjisi üretimi için aşılması gereken büyük bir engel bulunuyor. Füzyon enerjisi elde edebilmek için ihtiyaç duyulan enerjiden daha fazlasının üretilmesinin gerektiğini ifade eden uzmanlara göre Çin, söz konusu engeli aşabileceğine inanıyor.

Ülkenin, sonsuz ve temiz enerji hedefini gerçekleştirmek maksadıyla bir “tokamak” için (plazmayı hapsetmek için toroidal manyetik alan üreten bir makine) bir milyar dolar yatırım yaptığı ifade ediliyor. Reuters’a göre başka bir tokamak için ise 893 milyon dolarlık farklı bir bütçe daha ayrılmış.

Hefei Enstitüsü Fizik Bilimi müdür yardımcısı Song Yuntao Reuters’a verdiği demeçte, “ Beş yıl içinde kendi füzyon reaktörümüzü yapmaya başlayacağız. Reaktör inşasının 10 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. Reaktörün tamamlanmasını müteakip güç jeneratörünün inşasını bitirip, 2040 yılı içinde de enerji üretimine başlayacağız.” ifadelerini kullanmış.

Çin haricinde füzyon enerjisi üretmek için bir araya gelen 35 ülke daha bulunuyor. Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (ITER) projesi kapsamında bir araya gelen ülkelerin inşa edeceği tokamakın ise 2025 yılında füzyon enerjisi üretmeye başlayacağı belirtiliyor.

Gündeme getirilen miktarlarda enerjiyi üretmek için aşılması gereken engeller ise bilim insanlarınca çözülmeyi bekliyor. Yine de enerji üretiminin en uç noktasını temsil eden füzyon enerjisi için yapılanlar insanı hayrete düşürüyor.


https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-fusion/china-targets-nuclear-fusion-power-generation-by-2040-idUSKCN1RO0NB Yorum Yaz
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sosisvesalam 1 ay
en son bir milyon santigrat dereceye çıkmışlardı o kadar ısıyı nasıl muhafaza edecekler
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Askaparta 1 ay
İnsanına yatırım yapsın önce.
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mokinto 1 ay Askaparta
Askaparta
İnsanına yatırım yapsın önce.

Çin mi? Çünkü pisa testinde ilk 10 da 5 Çin bölgesi var.
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aschil 1 ay
Teknolojiler kaotik ortamlarda ilerleme sağlar. Bakınız 2. Dünya savaşı. 3. Dünya savaşı çıkarsa büyük ilerleme olacaktır insanlık için. ( :( )
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The Balance 1 ay aschil
Soğuk savaşta çok etkili oldu. Özellikle uzay alanında.
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karaköy_soğancısı 1 ay
yeni flash kim olacak acaba :)
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mehmet4428 1 ay
Çin'in büyüme hızını çok ilerilere taşıyacaktır.
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agent1453 1 ay
Umarım patlama olmaz.
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Mr.Data 1 ay agent1453

tr altyazı var
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