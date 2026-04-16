Boston Dynamics'in robotu Spot, Gemini ile daha da akıllandı

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics, dört ayaklı robotu Spot’u Google DeepMind tarafından geliştirilen Gemini Robotics-ER 1.6 modeliyle donatarak yeteneklerini arttırdı. Bu entegrasyon, robotların önceden programlanmış komutların ötesine geçerek akıl yürütme temelli görevler gerçekleştirmesini sağlıyor.

Spot artık komutları anlayıp uygulayabiliyor

Yayınlanan tanıtım videosunda Spot’un el yazısı bir yapılacaklar listesini okuyarak görevleri yerine getirdiği görülüyor. Robot, ayakkabıları düzenleme, kutuları toplama ve çamaşırları sepete yerleştirme gibi günlük işleri başarıyla tamamlayabiliyor. Bir sahnede ise Spot'un tasma alıp köpek gezdirmesi, doğal dilde verilen komutları fiziksel hareketlere dönüştürebildiğini ortaya koyuyor.

Gemini Robotics-ER 1.6, görsel algı, dil anlama ve görev planlamayı bir araya getirerek Spot’un çevresini yorumlamasını ve minimum insan müdahalesiyle hareket etmesini sağlıyor. Bu da robotların her adımının önceden programlandığı geleneksel yaklaşımdan önemli bir değişime işaret ediyor.

Her ne kadar sistem önemli bir sıçrama sunsa da, gerçek dünya uygulamalarında bazı sınırlamalar devam ediyor. Örneğin robotun bir kutuyu yanlış açıyla kavraması gibi basit hatalar, yapay zekanın fiziksel dünyayı insan gibi algılamada hala eksikleri olduğunu gösteriyor.

Asıl hedef: Endüstriyel kullanım

Ev ortamındaki gösterimler dikkat çekse de, bu teknolojinin ana kullanım alanı endüstriyel denetim olacak. Spot halihazırda birçok tesiste aktif olarak kullanılıyor. Yeni yapay zeka ile robot, tehlikeli alanları tespit edebiliyor, su birikintileri gibi riskleri algılayabiliyor, ölçüm cihazlarını okuyabiliyor ve karmaşık saha koşullarını yorumlayabiliyor.

Her ne kadar sistem kullanımı kolaylaştırsa da bazı zorluklar sürüyor. Model büyük ölçüde görsel verilere dayanıyor ve insanların dokunma ve deneyim yoluyla kazandığı derin fiziksel anlayıştan yoksun. Google DeepMind robotik ekibinden Carolina Parada, robotların güvenli ve tutarlı çalışabilmesi için makine algısı ile insan algısı arasındaki farkın kapatılmasının kritik olduğunu vurguluyor.

Boston Dynamics ise teknolojiyi kontrollü şekilde sahaya sunmaya devam edeceklerini ve kullanıcı geri bildirimlerinin geliştirme sürecinde kritik rol oynayacağını belirtiyor.

