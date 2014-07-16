Box, KOBİ'lere sınırsız depolama alanı sunmaya başladı





27 milyon kullanıcı ve 240 bin işletme ile internetin en büyük bulut depolama hizmetlerinden birisi haline gelen Box bununla birlikte bir depolama servisi değil, bir bulut platformu olma yolunda hamleler yapıyor.





Firmadan yapılan duyuruda bundan böyle KOBİ'ler için depolama sınırının kaldırılacağı açıklandı. 2010 yılından bu yana büyük şirketler için depolama sınırı bulunmamaktaydı.





Diğer bir yenilik ise Microsoft ile işbirliği sonrasında geliyor. Box kullanıcıları sonbahardan itibaren alanlarındaki dökümanları masaüstü Box uygulamasından veya çevrimiçi Office sürümlerinden düzenleyebilecek. Outlook 2013 kullanıcıları da ekli dosyaları link olarak gönderebilecek.





Benzer özellikler OneDrive hizmetinde mevcut olsa da Box herhangi bir şekilde OneDrive'ı rakip almadığını belirtiyor.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/box-office-365-outlook-storage-149115