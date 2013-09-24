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Box da artık bir döküman düzenleyiciye sahip olacak

5 yıl
316
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Box da artık bir döküman düzenleyiciye sahip olacak

Son dönemde çevrimiçi olarak döküman düzenleme trendi, firmaların da yatırımıyla giderek yükseliyor. Google, Microsoft, Apple derken bulut depolama girişimleri de bu alana el atıyor.

Geniş bir kullanıcı kitlesi olan Box, yaptığı duyuru ile kullanıcıların dökümanlar üzerinde ortak düzenleme yapabileceği Box Notes hizmetini kullanıma sunacağını açıkladı. Gerçek zamanlı ortak düzenleme imkanı sunan Box Notes, basit bir arayüz, özel not ekleme, kenar çubuğu üzerinden yorum yapabilme gibi özelliklere sahip.

Hizmet ilk olarak web üzerinde başlayacak ve sonrasında mobil platformlara da gelecek. Box Notes için detaylı bir bilgi bulunmazken, en erken 2014 yılı içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor. 

http://content.box.com/?elqPURLPage=211 Yorum Yaz
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