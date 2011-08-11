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Brando'dan masaj özellikli 1000 dpi optik fare

7 yıl
7,6b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan masaj özellikli 1000 dpi optik fare
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Bilgisayarların USB portunu kullanan birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Brando firmasının masaj özellikli faresi gün ışığına çıktı.
Mavi ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen 1000 dpi optik sensörlü fareler, 88 x 68 x 45 mm boyutlarında ve 83 gram ağırlığında hem sağ hem de sol elle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Fareyi rakiplerinden ayıran özelliği ise tırtıklı silikon yüzeyi. Farenin üzerindeki tırtıklar uzun süreli kullanımda avuç ve bilek ağrılarının önüne geçmeye çalışıyor. İstediğiniz takdirde farelerin tırtıklı yüzeyini çıkarabiliyorsunuz ve hatta onu yıkayabiliyorsunuz.
Brando, yeni fareleri için 18$ fiyat belirlemiş.

Brando'dan masaj özellikli 1000 dpi optik fare
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Brando'dan masaj özellikli 1000 dpi optik fare
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Stanislas Xavier 7 yıl
- Ayy çok tatlıııı !!!
- Bu ne lan böyle fare mi şimdi bu ?
- Ama bak masaj yapıyomuş aşşşkım !!
- Bana sadece işini yapsın yeter (nokta !!!!)
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umutarslan.com 7 yıl
insan motorlu titreşimli bişi bekliyor ama değil sadece üstündeki kıllı tüylü şeyden masaj yapıyo galiba? 25ma anca maus kısmını götürür gibime geldi
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bocekgrafik 7 yıl
massacrer
nerede satıldığını biliyor muyuz???

Şimdilik Çin'de. Bir koşu gidip alalım hemen.
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massacrer 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

massacrer
nerede satıldığını biliyor muyuz???


Şimdilik Çin'de. Bir koşu gidip alalım hemen.


uzun mesafede kesiliyorum ben
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bocekgrafik 7 yıl
Tam 3. sınıf malzemeden yapılmış diyecektim ki fiyatını görünce vazgeçtim. Fiyatı uygun olduğu için talep görecektir ancak bir alanın bir daha almayı düşüneceğini sanmıyorum. Altındaki etiketleri bile doğru düzgün yapıştırmamışlar.

Erkekler almaz bunu ancak özellikle de laptobunun yanında fare taşıyıpta sadece masaüstü ve ofis uygulamalarında kullancak süslenmeyi seven bayanların tercihi olacaktır.

Masaj özelliği ne kadar kullanılır bilmiyorum, insan huylanır be bundan. Kirpinin fare versiyonu olmuş bu resmen
.
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HAAltuntas 7 yıl
Tipik bir bayan ürünü. Sevgililer günü için ideal:)..
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massacrer 7 yıl
nerede satıldığını biliyor muyuz???
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berkxy 7 yıl
bim de satılıyo mu? kız arkaşıma alayım
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Einstein 7 yıl
Ay oha masaj mı yapıyor? İnanamıyoruoam.
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kımyasal 7 yıl
Tam bağyan urunu :) hemde tırtıklı ooww yee man :)
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Recharged 7 yıl
Erkek bir kullanıcı bu tarz ürün kullanmaz her halde.Bayanların ilgisini çekebilecek bir ürün.
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