Brando'dan masaj özellikli 1000 dpi optik fare

Bilgisayarların USB portunu kullanan birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Brando firmasının masaj özellikli faresi gün ışığına çıktı.

Mavi ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen 1000 dpi optik sensörlü fareler, 88 x 68 x 45 mm boyutlarında ve 83 gram ağırlığında hem sağ hem de sol elle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Fareyi rakiplerinden ayıran özelliği ise tırtıklı silikon yüzeyi. Farenin üzerindeki tırtıklar uzun süreli kullanımda avuç ve bilek ağrılarının önüne geçmeye çalışıyor. İstediğiniz takdirde farelerin tırtıklı yüzeyini çıkarabiliyorsunuz ve hatta onu yıkayabiliyorsunuz.



Brando, yeni fareleri için 18$ fiyat belirlemiş.



