Brave Browser hem reklamları engelliyor hem para kazandırıyor

Mozilla Vakfı’nın kurucusu ve JavaScript dilinin geliştiricisi Brendan Eich, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni internet tarayıcısını kullanıma sunuyor. Brave Browser, hem reklamları engelliyor hem de kullanıcısına para kazandırıyor.

Brave Browser tarayıcısının mantığı, üçüncü taraf reklamları engellerken, kendi ağındaki reklamları kullanıcılara yansıtmak. Böylece, reklam gelirleri bir havuza toplanıyor ve yayıncılar ile kullanıcılara minik karpayları dağıtılıyor.

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Brave Browser ayrıca, sitelerdeki reklamları engelleyerek, çok daha hızlı sayfa yüklemesi sağlıyor. Yine üçüncü taraf izleyici yazılımları ve zararlı reklam içeriklerinden de kullanıcısını koruyor. Tarayıcı, masaüstü platformlar için paket kurulum dosyası halinde indirmeye sunulmuş durumda. Mobil platformlar için ise Github üzerinden kaynak kodları paylaşılıyor.

Halen bazı konular tam olarak açıklığa kavuşmamış durumda. Örneğin kullanıcı reklamlara tıklayarak mı para kazanacak, tıklamadığı zaman ödeme yapılmayacak mı net değil. Ayrıca, kullanıcı reklamsız bir deneyim isterse, bunun için de ödeme yapması gerekiyor. Tarayıcı detaylarına kaynak linkinden erişebilirsiniz.