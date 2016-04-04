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Brave Browser hem reklamları engelliyor hem para kazandırıyor

İnternet gezintisi sırasında sürekli karşısına çıkan reklamlardan bıkmış olan kullanıcılar için, Brave Browser adında ilginç bir tarayıcı çözümü kullanıma sunuluyor.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla Vakfı’nın kurucusu ve JavaScript dilinin geliştiricisi Brendan Eich, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni internet tarayıcısını kullanıma sunuyor. Brave Browser, hem reklamları engelliyor hem de kullanıcısına para kazandırıyor.

Brave Browser tarayıcısının mantığı, üçüncü taraf reklamları engellerken, kendi ağındaki reklamları kullanıcılara yansıtmak. Böylece, reklam gelirleri bir havuza toplanıyor ve yayıncılar ile kullanıcılara minik karpayları dağıtılıyor.

Ayrıca Bkz. "LG, USB Type-C destekli 27 inçlik 4K monitörünü satışa sunuyor"

Brave Browser ayrıca, sitelerdeki reklamları engelleyerek, çok daha hızlı sayfa yüklemesi sağlıyor. Yine üçüncü taraf izleyici yazılımları ve zararlı reklam içeriklerinden de kullanıcısını koruyor. Tarayıcı, masaüstü platformlar için paket kurulum dosyası halinde indirmeye sunulmuş durumda. Mobil platformlar için ise Github üzerinden kaynak kodları paylaşılıyor.

Halen bazı konular tam olarak açıklığa kavuşmamış durumda. Örneğin kullanıcı reklamlara tıklayarak mı para kazanacak, tıklamadığı zaman ödeme yapılmayacak mı net değil. Ayrıca, kullanıcı reklamsız bir deneyim isterse, bunun için de ödeme yapması gerekiyor. Tarayıcı detaylarına kaynak linkinden erişebilirsiniz.

 

https://www.brave.com Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 3 yıl en beğenilen
Sıcak Fırsatlar bunu görürse uygulama aşırı talepten dolayı çökebilir.
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DH Misafiri 2 ay
Hiçbişi yapmadan 110 BAT token kazandım. şimdilik 20$ ediyor.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş, sağol
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enigmatr01 3 yıl
Posaviste zaten reklam izliyerek kazanç dönemi var.şuanda trink tabletlerde var ayda 50 tl kazanıyorlar,yaankında wishbox akıllı ev cihazı çıkacak.hem ev güvenliği sağlıayacak hem andorit uydu alıcısı olacak hem oyun konsolu olacak,internet üzerinden yolluayacagımız reklamları izliyerek ayda 600 ile 1000 tl arasıpara kazanılacak.
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kadirirdem 3 yıl
Bu güzelmiş gerçekten...
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alemburda34 3 yıl
Yilda 20 TL bile kazanamazsiniz.
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V4LKyR 3 yıl
Scritous
2,5 ay önce alphanın alphası halinde yüklemiştim. Birkaç günde bir bakıp neler değişmiş diye bakıyorum sadece. Ana tarayıcı olarak kullanmak için biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bu arada html5 hızı muazzam.

Şimdiye kadar kaç para kazandınız hocam?
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aspirin_00 3 yıl
düşünmediğim değil ama erken davranmışlar...
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There goes your life 3 yıl
zuhaha harika fikir, reklamdan para kazanmayı hedefleyen kullanıcıya nasıl bir reklam sunacaklar merak konusu.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Elbet bir yol bulunur deniliyordu. Akıl almaz derecede güzel bir özellik.
Demedi demeyin google yakında bu özelliği çarpar.
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Kefelon 3 yıl
Şuan bu mesajı Brave Browser'dan yazıyorum. Şimdilik reklam yerleştirme yok. Sadece engelliyor reklamları. Birde "Bravery" isimli ayar kısmından "Replace Ads", "Block Ads" veya "Allow ads and tracking" seçenekleri arasında isterseniz reklamları Brave'in reklamlarıyla değiştir, komple engelle bana reklam gösterme veya bana tüm reklamları normal halleriyle göster şeklinde seçim yapabiliyorsunuz.

Chrome+ADP'dan bir tık daha hızlı ama Chrome rahatlığını bırakmaya değmez. Yalnız mobil uygulaması çıkarsa kesin kullanırım çünkü mobilde reklam engelleyen eli yüzü düzgün tarayıcı hiç yok. Brave orada hayat kurtarır.

Para kazanma olayının yüzdeleri veya tıkladıkça mı yoksa gördükçe mi para kazanıldığı belli değil daha. Ancak ayda 5 TL bile cebinize girse kâr kârdır


Edit: İlk kurup açtığımda Apple'ın safarisini andırdı arayüzü...

Edit2: 1 den fazla sekme açmışsanız başka sekmenin üzerine farenizi getirdiğinizde onun bir ön izlemesini gösteriyor bu özelliği beğendim. Sekmeye girmeden içinde ne olduğunu görebiliyorsunuz.

Edit3: Yüzdeler belirlenmiş;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit4: Reklam yerlerinde şu banerlar çıkmaya başladı;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit5: Bulunduğunuz sitenin sekmesine sağ tıklayıp o sitede reklamları özel olarrak göstertebiliyorsunuz ancak şimdilik kapalı durumda, kullanılamıyor.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Ersin ÇAKI 3 yıl Kefelon
Kefelon
Şuan bu mesajı Brave Browser'dan yazıyorum. Şimdilik reklam yerleştirme yok. Sadece engelliyor reklamları. Birde "Bravery" isimli ayar kısmından "Replace Ads", "Block Ads" veya "Allow ads and tracking" seçenekleri arasında isterseniz reklamları Brave'in reklamlarıyla değiştir, komple engelle bana reklam gösterme veya bana tüm reklamları normal halleriyle göster şeklinde seçim yapabiliyorsunuz.

Chrome+ADP'dan bir tık daha hızlı ama Chrome rahatlığını bırakmaya değmez. Yalnız mobil uygulaması çıkarsa kesin kullanırım çünkü mobilde reklam engelleyen eli yüzü düzgün tarayıcı hiç yok. Brave orada hayat kurtarır.

Para kazanma olayının yüzdeleri veya tıkladıkça mı yoksa gördükçe mi para kazanıldığı belli değil daha. Ancak ayda 5 TL bile cebinize girse kâr kârdır


Edit: İlk kurup açtığımda Apple'ın safarisini andırdı arayüzü...

Edit2: 1 den fazla sekme açmışsanız başka sekmenin üzerine farenizi getirdiğinizde onun bir ön izlemesini gösteriyor bu özelliği beğendim. Sekmeye girmeden içinde ne olduğunu görebiliyorsunuz.

Edit3: Yüzdeler belirlenmiş;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit4: Reklam yerlerinde şu banerlar çıkmaya başladı;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Edit5: Bulunduğunuz sitenin sekmesine sağ tıklayıp o sitede reklamları özel olarrak göstertebiliyorsunuz ancak şimdilik kapalı durumda, kullanılamıyor.

Mobil sürümü iOS'da çıktı ama çok kısıtlı. Ayrıca PC sürümünden girip hesap felan oluşturdum ama tam olarak nasıl başlayacağımı veya neler yapacağımı bilmediğim için kurcalamadım. Sadece hesabı oluşturup bıraktım. Zaten arayüz full inglizce ve ingilizcesi iyi olmayanların bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum.
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selmand 3 yıl Kefelon
Uc browser var
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