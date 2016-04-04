Brave Browser hem reklamları engelliyor hem para kazandırıyor

Mozilla Vakfı’nın kurucusu ve JavaScript dilinin geliştiricisi Brendan Eich, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni internet tarayıcısını kullanıma sunuyor. Brave Browser, hem reklamları engelliyor hem de kullanıcısına para kazandırıyor.
Brave Browser tarayıcısının mantığı, üçüncü taraf reklamları engellerken, kendi ağındaki reklamları kullanıcılara yansıtmak. Böylece, reklam gelirleri bir havuza toplanıyor ve yayıncılar ile kullanıcılara minik karpayları dağıtılıyor.Ayrıca Bkz. "LG, USB Type-C destekli 27 inçlik 4K monitörünü satışa sunuyor"
Brave Browser ayrıca, sitelerdeki reklamları engelleyerek, çok daha hızlı sayfa yüklemesi sağlıyor. Yine üçüncü taraf izleyici yazılımları ve zararlı reklam içeriklerinden de kullanıcısını koruyor. Tarayıcı, masaüstü platformlar için paket kurulum dosyası halinde indirmeye sunulmuş durumda. Mobil platformlar için ise Github üzerinden kaynak kodları paylaşılıyor.
Halen bazı konular tam olarak açıklığa kavuşmamış durumda. Örneğin kullanıcı reklamlara tıklayarak mı para kazanacak, tıklamadığı zaman ödeme yapılmayacak mı net değil. Ayrıca, kullanıcı reklamsız bir deneyim isterse, bunun için de ödeme yapması gerekiyor. Tarayıcı detaylarına kaynak linkinden erişebilirsiniz.
https://www.brave.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdiye kadar kaç para kazandınız hocam?
Demedi demeyin google yakında bu özelliği çarpar.
Chrome+ADP'dan bir tık daha hızlı ama Chrome rahatlığını bırakmaya değmez. Yalnız mobil uygulaması çıkarsa kesin kullanırım çünkü mobilde reklam engelleyen eli yüzü düzgün tarayıcı hiç yok. Brave orada hayat kurtarır.
Para kazanma olayının yüzdeleri veya tıkladıkça mı yoksa gördükçe mi para kazanıldığı belli değil daha. Ancak ayda 5 TL bile cebinize girse kâr kârdır
Edit: İlk kurup açtığımda Apple'ın safarisini andırdı arayüzü...
Edit2: 1 den fazla sekme açmışsanız başka sekmenin üzerine farenizi getirdiğinizde onun bir ön izlemesini gösteriyor bu özelliği beğendim. Sekmeye girmeden içinde ne olduğunu görebiliyorsunuz.
Edit3: Yüzdeler belirlenmiş;
Edit4: Reklam yerlerinde şu banerlar çıkmaya başladı;
Edit5: Bulunduğunuz sitenin sekmesine sağ tıklayıp o sitede reklamları özel olarrak göstertebiliyorsunuz ancak şimdilik kapalı durumda, kullanılamıyor.
Mobil sürümü iOS'da çıktı ama çok kısıtlı. Ayrıca PC sürümünden girip hesap felan oluşturdum ama tam olarak nasıl başlayacağımı veya neler yapacağımı bilmediğim için kurcalamadım. Sadece hesabı oluşturup bıraktım. Zaten arayüz full inglizce ve ingilizcesi iyi olmayanların bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum.
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