LG, USB Type-C destekli 27 inçlik 4K monitörünü satışa sunuyor

4K çözünürlüğe yönelik olarak geliştirilen ürünlerin sayısı giderek artıyor. 4K için önemli bir kategori olan monitör pazarında, iddialı ürünler mevcut. Bunlardan birisi, LG’nin CES 2016 fuarında tanıttığı 27 inçlik monitörü.

27UD88-W model numarasına sahip olan 27 inçlik LCD monitör, daha iyi renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlayan AH-IPS panel kullanıyor. Bu sayede, 178/178 derecelik görüş açısı sağlanıyor. LED arka aydınlatmalı monitör, 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe ve 5 000 000:1 kontrast oranına sahip.

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Gözleri yormaması açısından mavi ışığı azaltan bir teknoloji barındıran monitör, ayrıca titreşimleri de engelliyor. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde, oyuncular gecikme ve yırtılma gibi sorunlardan da kurtuluyor. Ekran 350 cd/m2 parlaklık ve 5ms tepki süresine sahip.

Monitörün en önemli özelliği, USB Type-C üzerinden DisplayPort desteği sunması. Hatta bu konuda, piyasadaki ilk monitör olarak da biliniyor. Böylece veri transferi, video sinyal iletimi ve enerji aktarımı tek kablo üzerinden mümkün olabiliyor. 2 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort girişi daha sunan ürün, 700$ fiyat etiketi ile 15 Nisan tarihinde piyasada olacak.