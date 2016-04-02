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LG, USB Type-C destekli 27 inçlik 4K monitörünü satışa sunuyor

Dünyanın ilk USB Type-C üzerinden DisplayPort desteği sunan monitörü ünvanına sahip, LG’nin 27 inçlik 4K monitörü, üst seviye bir fiyat etiketinden satışa çıkıyor.
3 yıl
8,9b
1
7
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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4K çözünürlüğe yönelik olarak geliştirilen ürünlerin sayısı giderek artıyor. 4K için önemli bir kategori olan monitör pazarında, iddialı ürünler mevcut. Bunlardan birisi, LG’nin CES 2016 fuarında tanıttığı 27 inçlik monitörü.

27UD88-W model numarasına sahip olan 27 inçlik LCD monitör, daha iyi renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlayan AH-IPS panel kullanıyor. Bu sayede, 178/178 derecelik görüş açısı sağlanıyor. LED arka aydınlatmalı monitör, 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe ve 5 000 000:1 kontrast oranına sahip.

Ayrıca Bkz. "LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi"

Gözleri yormaması açısından mavi ışığı azaltan bir teknoloji barındıran monitör, ayrıca titreşimleri de engelliyor. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde, oyuncular gecikme ve yırtılma gibi sorunlardan da kurtuluyor. Ekran 350 cd/m2 parlaklık ve 5ms tepki süresine sahip.

Monitörün en önemli özelliği, USB Type-C üzerinden DisplayPort desteği sunması. Hatta bu konuda, piyasadaki ilk monitör olarak da biliniyor. Böylece veri transferi, video sinyal iletimi ve enerji aktarımı tek kablo üzerinden mümkün olabiliyor. 2 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort girişi daha sunan ürün, 700$ fiyat etiketi ile 15 Nisan tarihinde piyasada olacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/lg-launches-27ud88-w-27-inch-4k-lcd-monitor-with-usb-type-c-port.html Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Nihayet monitör gibi çevre bileşenlerinde de type-c formatı kullanılmaya başlandı. Şu kablo çıkışlarının tamamı aynı formatta olması lazım artık.
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is25 2 yıl
Tükiye'ye hala gelemedi!
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dark01 3 yıl
24MP88 modelini bekliyorum ama hala Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilgisi yok
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oydelee 3 yıl
Şu an Samsung U28E590DS 28" 1ms 4k monitör kullanıyorum. Evet IPS değil TN panel . 178 derece bakış açısı yok malum ben de monitöre sağından solundan bakmıyorum :) Ancak adobe renk gamutunun hepsini kapsaması ve 1ms oluşu ile tam bir fiyat performans canavarı. 4k monitörün tek sıkıntısı ne?Tabi ki yüksek fps lerde oyun oynayabilmek için sağlam bir grafik kartına ihtiyaç duyuyor. Onu da Zotac gtx 970 amp core editionla üstesinden geliyor. Ultra yerine high ayarlarda oynayarsam. Aklında 4k monitör almayı planlayan fotoğraf ya da grafik işlemek isteyen varsa öneririrm bu monitörü.
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GrıezmaNN 3 yıl
Türkiye'de minimum 3000 lira olur.
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mcankb 3 yıl
Yakın gelecekte usb giristen baglantı diye birsey kalmayacak
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Master_Evil 3 yıl
4k monitörlerin fiyatları biraz daha ucuzlasa daha çok yaygınlaşır ama şu an çok fazla
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