Britannica Ansiklopedisi basılı yayın hayatına son veriyor

Internet üzerinden artık her türlü bilgiye ulaştığımız günümüzde basılı bilgi kaynakları da bir bir ortadan kalkıyor.





Yaklaşık 244 yıllık bir bilgi birikimine sahip olan ve pek çok insanın kütüphanesini süsleyen Britannica Ansiklopedisi New York Times gazetesinin haberine göre basılı yayın hayatına son vereceğini açıkladı.





1990 yılında 120 000 set satan ansiklopedi, 2010 yılında 8 000 set satabilmiş, 4 000 set ise elde kalmıştı.





ABD kaynaklı Encyclopaedia Britannica tepe yöneticisi Jorge Cauz, Wikipedia'nın da ilerisine geçecek bir bir platform için firmanın internet sitesi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.





Platform Wikipedia'nın benzeri olmaktan ziyade kendi zengin veritabanını kullanıcıların başvurusuna sunacak ve ayrı bir bilgi kaynağı haline gelecek. En büyük olmasa da en doğru bilgi kaynağı olmaya çalışacak.





32 ciltlik tam ansiklopedi seti hali hazırda 1400$ karşılığında alıcı buluyor. İnternet veritabanına erişim için ise yarım milyon kullanıcı 70$'lık abonelik ücreti ödüyor ve çevrimiçi yayıncılık trendinin ilerleyen yıllarda büyüyerek artması bekleniyor.