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Britannica Ansiklopedisi basılı yayın hayatına son veriyor

7 yıl
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68
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Internet üzerinden artık her türlü bilgiye ulaştığımız günümüzde basılı bilgi kaynakları da bir bir ortadan kalkıyor. 

Yaklaşık 244 yıllık bir bilgi birikimine sahip olan ve pek çok insanın kütüphanesini süsleyen Britannica Ansiklopedisi New York Times gazetesinin haberine göre basılı yayın hayatına son vereceğini açıkladı.

1990 yılında 120 000 set satan ansiklopedi, 2010 yılında 8 000 set satabilmiş, 4 000 set ise elde kalmıştı.

ABD kaynaklı Encyclopaedia Britannica tepe yöneticisi Jorge Cauz, Wikipedia'nın da ilerisine geçecek bir bir platform için firmanın internet sitesi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. 

Platform Wikipedia'nın benzeri olmaktan ziyade kendi zengin veritabanını kullanıcıların başvurusuna sunacak ve ayrı bir bilgi kaynağı haline gelecek. En büyük olmasa da en doğru bilgi kaynağı olmaya çalışacak.

32 ciltlik tam ansiklopedi seti hali hazırda 1400$ karşılığında alıcı buluyor. İnternet veritabanına erişim için ise yarım milyon kullanıcı 70$'lık abonelik ücreti ödüyor ve çevrimiçi yayıncılık trendinin ilerleyen yıllarda büyüyerek artması bekleniyor.

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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
Hey gidi Ana Britannica...

Atom bombasını ilkokuldayken ondan öğrenmiştim, ve daha birçok şeyi.
Tek tük renkli, çoğunlukla siyah beyaz fotoğraflarıyla bana hayaller kurduran, buram buram kağıt kokusuyla genzimi yakan, okudukça dizlerimin üzerinde daha da ağırlaşan o koca ciltleriyle asla unutmayacağım bir bilgi hazinesi.
Annemlerin evinde "vitrin"de; "sizin amstrad", "commodore" ve "bilgisayar pazarı" dergilerimle birlikte halen durur, birkaç yılda bir gittikçe karıştırır, eski günlerimi hatırlarım.

Üzüldüm ben, internetten araştırırken aynı zevki almıyorum, çocukken herşey daha güzeldi ondan mıdır, çok fazla tüketim toplumu olduk, artık herşey tek kullanımlık, ondan mıdır, bilmem...
Hey gidi Ana Britannica...Atom bombasını ilkokuldayken ondan öğrenmiştim, ve daha birçok şeyi.Tek tük renkli, çoğunlukla siyah beyaz fotoğrafl...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Shiftlenbik 7 yıl Ömer
Ömer

Çağın gereği öğrenmek kadar öğrenmeyi öğrenmek de önemli.
Haliyle taşınabilir ve teknolojik gelişime uygun verileri tercih etmek, bunları genel ağ üzerinden yaymak her bakımdan daha kullanışlı ve kazançlı olacaktır.

Bir ansiklopedi açıp bir şey ararken ki zevki internetten araştırmak vermiyor maalesef.
Ya da benim için bu böyle.
ÖmerÇağın gereği öğrenmek kadar öğrenmeyi öğrenmek de önemli.Haliyle taşınabilir ve teknolojik gelişime uygun verileri tercih etm...
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THUNDERBIRD 7 yıl
hiçbir dijital yayın kitabın yerini tutmaz bence
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1 Avatar
OverClocK1ng 7 yıl
burrnn
Chucky_31 Her gün eskici arabalarında görüyorum artık ansiklopedileri.
internet varken kim ne yapsın ansiklopediyi. zira ansiklopedide, en fazla, bikaç sayfayla sınırlı olan bilgi, internette binlerce sayfa. resim ve videolar da artısı. fantezi için anca tutulur elde.

Esasında ben de bir sürü eksi yemiş bu arkadaş gibi düşünüyorum. Internet çok daha hızlı, daha zengin. Ama gel gelelim bir sürü de tehlike arz ediyor. Mesela baktığınız bilgilerin doğru olup olmadığını nerden bileceksiniz. Birisi bir şey yazıyor. 100.000 kişi kopyalıyor. Sonra bir giriyorsunuz. 100.000 yerde de aynı şey. Eeee o zaman doğrudur diyorsunuz ama öyle değil işte.
Bir de bir şekilde dijital çağ sonra erirse. Yani nasıl Nuh Tufanı olmuş. Böyle bir şey olursa tüm o bilgiler gider. Yani kısacası Ansiklopedinin yeri ayrı...
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Erasmus78 7 yıl
Haa o bedava sandığın Wiki her yıl bağış adı altında milyonlarca dolar para topluyor.
Ne geniş insanlarsınız siz ya? Kıçınızı devirip yatacaksınız. O bilgiyi toparlamak için 300 yıldır çalışan insanlar emeklerinin karşılığını istedi diye "bilgi evrenseldir, bilgiye ulaşmak herkesin hakkıdır" martavalları ile dayılanacaksınız bir de. Yok ya! O koltuktan kıçını kaldır, biraz bilgi üret sonra bedava paylaş ondan sonra martaval oku!
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Erasmus78 7 yıl
darkaura
ben ana britannica derleme emegini bedava versin demedim. bilgi bir haktir. ve britannicanin icindeki bilgilerin hic biri britannicanin tekelinde degildir. tum insanligin ortak mirasi, bilgi birikimidir. siradan insanin buna ulasmak icin birilernin tekeline para odemek zorunda kalmasi kabul edilemez. bu yuzden devir wikipedianin devridir. bilginin ozgur paylasimi eski usulleri ortadan kaldiriyorsa bunda takilip gecmis ozlemi duymak anlamsizdir.

Bilgi edinme ne kadar HAK ise emeğin karşılığını istemek de en az o kadar HAK'tır!! Hiç bir şekilde engellenemez. Ne güzel de söyledin! Bedava olan bir sürü alternatif var bilgiye ulaşmak için. Wikipedi var, kütüphaneler var, vakıflar var... Var oğlu var. Dolaıyısıyla "bilgi edinme hakkı" demogojisi ile hiç kimse size elindeki bilgiyi bedava vermek zorunda değil!
Hele matbaa örneği ile Britannica arasında nasıl bağ kurdunuz? İnanılmaz bir hayal gücü. Ulan bilgi benim. İster veririm ister vermem! İster bedava veririm istersem para ile satarım! Mecbur muyum seninle paylaşmaya. Hem de bedava?
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frkn7 7 yıl
Artık bolca satar gibi geliyor kitaplığında bulundurmak isteyenler sahaflarda falan arıcaklardır eminim ki... Yayın hayatına son vermeleri bile satışları kat kat artıracaktır.
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Erasmus78 7 yıl
darkaura
Herkezin ne cok anisi varmis. Kucukken benimde favori kaynagim ana britannicaydi. internette bilgi acligimi gidermek icinde ilk onun sitesine gitmistim ama karsima hep o visa master kart sayfasini ciktikca kendisinden sogudum. Parasi bir sey degil ama o devirde ne kredi karti nede internet alisverisi yaygindi. Bu yuzden buyuk hayal kirikligi olmustur benim icin. Bu devre gelirsek melankolik olmamak gerek. Ana britannicadaki bilgiler tum insanligin bilgi birikimi. Bu yuzden ozgur bedava ve herkeze acik olmasi gerek. Dogru olanda bu. Bu yuzden sonuna kadar wikipedianin arkasindayim.

Adamlar 300 yıllık emeklerini bedava versinler. Neden? Neden herşeye illede karşılıksız ulaşmak derdindesiniz anlamıyorum. Britannica bir vakıf da değil. Bildiğin kar amaçlı bir şirket. İnternette her yerden beleş bilgi alınabiliyorken adam neden 300 yıllık birikimini, emeğini bedava vermeli? Geçerli tek bir neden söyleyin.
Ancak bedava olacak zaten. En azından sen bir masraf yapmayacaksın. Google reklam gelirleri vs.. senin yerine ödeyecek o parayı.
2 Yanıt Yanıtla
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Mr. Jingles 7 yıl Erasmus78
Erasmus78
darkaura
Herkezin ne cok anisi varmis. Kucukken benimde favori kaynagim ana britannicaydi. internette bilgi acligimi gidermek icinde ilk onun sitesine gitmistim ama karsima hep o visa master kart sayfasini ciktikca kendisinden sogudum. Parasi bir sey degil ama o devirde ne kredi karti nede internet alisverisi yaygindi. Bu yuzden buyuk hayal kirikligi olmustur benim icin. Bu devre gelirsek melankolik olmamak gerek. Ana britannicadaki bilgiler tum insanligin bilgi birikimi. Bu yuzden ozgur bedava ve herkeze acik olmasi gerek. Dogru olanda bu. Bu yuzden sonuna kadar wikipedianin arkasindayim.

Adamlar 300 yıllık emeklerini bedava versinler. Neden? Neden herşeye illede karşılıksız ulaşmak derdindesiniz anlamıyorum. Britannica bir vakıf da değil. Bildiğin kar amaçlı bir şirket. İnternette her yerden beleş bilgi alınabiliyorken adam neden 300 yıllık birikimini, emeğini bedava vermeli? Geçerli tek bir neden söyleyin.
Ancak bedava olacak zaten. En azından sen bir masraf yapmayacaksın. Google reklam gelirleri vs.. senin yerine ödeyecek o parayı.

Milletimizin bedavacı bir zihniyeti var. Onlar için her şey bedava olmalı. Babasının hayrına yapıyorlar çünkü. :)
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jovanovic 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

darkaura

Herkezin ne cok anisi varmis. Kucukken benimde favori kaynagim ana britannicaydi. internette bilgi acligimi gidermek icinde ilk onun sitesine gitmistim ama karsima hep o visa master kart sayfasini ciktikca kendisinden sogudum. Parasi bir sey degil ama o devirde ne kredi karti nede internet alisverisi yaygindi. Bu yuzden buyuk hayal kirikligi olmustur benim icin. Bu devre gelirsek melankolik olmamak gerek. Ana britannicadaki bilgiler tum insanligin bilgi birikimi. Bu yuzden ozgur bedava ve herkeze acik olmasi gerek. Dogru olanda bu. Bu yuzden sonuna kadar wikipedianin arkasindayim.


Adamlar 300 yıllık emeklerini bedava versinler. Neden? Neden herşeye illede karşılıksız ulaşmak derdindesiniz anlamıyorum. Britannica bir vakıf da değil. Bildiğin kar amaçlı bir şirket. İnternette her yerden beleş bilgi alınabiliyorken adam neden 300 yıllık birikimini, emeğini bedava vermeli? Geçerli tek bir neden söyleyin.

Ancak bedava olacak zaten. En azından sen bir masraf yapmayacaksın. Google reklam gelirleri vs.. senin yerine ödeyecek o parayı.



Çünkü herkes zengin değil, zenginlikten kastım şu eğer ben ansiklopediye verdiğim para yüzünden günlük hayattaki herhangi bir harcamamı kısıyorsam bu fakirliktir...

Ona para vermeyerek 5-6 gün daha dışarıdan güzel yemekler yiyebilir insanlar, sonuçta ücretsiz olanı varken ücret vermek neden ?
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darkaura 7 yıl
Herkezin ne cok anisi varmis. Kucukken benimde favori kaynagim ana britannicaydi. internette bilgi acligimi gidermek icinde ilk onun sitesine gitmistim ama karsima hep o visa master kart sayfasini ciktikca kendisinden sogudum. Parasi bir sey degil ama o devirde ne kredi karti nede internet alisverisi yaygindi. Bu yuzden buyuk hayal kirikligi olmustur benim icin.



Bu devre gelirsek melankolik olmamak gerek. Ana britannicadaki bilgiler tum insanligin bilgi birikimi. Bu yuzden ozgur bedava ve herkeze acik olmasi gerek. Dogru olanda bu. Bu yuzden sonuna kadar wikipedianin arkasindayim.
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einhander 7 yıl
90 lı yıllarda gazetelerın verdıgı kuponlarla almıslıgım var sonradan modern hayata uyup hersey ınternette el altında olunca konu komsuya dagıtmıstım.
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Rainbow6 7 yıl
Galba bizimkilerde attilar yada verdiler birilerine tam hatilamiyorum ustelik bizdeki gazetelerin verdigi degil orjinal kapakli falandi ... uzuldum vala hey gidi eski gunler odevlerimi hazirlardim cocukken ordan babam da bisuru para vermis zamaninda yavas ac nen sayfalari diye papalardi beni

Tabi simdi baktim internet sitesine papalamakta hakli adam fiyatlari 600 dolardan baslayip ki bu orta ogrenim icin , 3500 dolara kadar gidiyo , ana britanicanin ana sattigi 32 ciltlik takim ise 1400 dolar ( The Final Print Edition) tabi fiyatlar yuksek olunca insanlarin direk bedava olan internete yonelmeleri normal
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Nevfel 7 yıl
Devirleri kapandı artık yapıcak birşey yok. Teknolojiye ayak uydurmayı yayıncı firma akıl etmiş ama bizim forumdaki arkadaşlar akıl edemiyor maalesef.
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ettunc 7 yıl
Okul kütüphanelerinin vazgeçilmezidir bunlar. Gelişim Hachette ve Larousse var bizde bunlardan yok. Ödev yaparken çok faydalandım zamanında.
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teramit 7 yıl
wikipedia herkesin ellediği güvenirliliği tartışmalı veri sunuyor.Britannica üyelik ücretini düşürüp google ile özel bir reklam anlaşması yapsın wikipedia yapmıyor zaten pastayı o alır.hem daha yayılır hem de daha çok kazanır.
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Hendrik Johannes Cruijff 7 yıl
evet doğru olanda bu zira herkes net kullanıyor ve kullanıcıya bu kaynak üzerinden el açmak hem avantajlı hem de düşük maliyetli bir erişim yolu

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alpa07 7 yıl
Manuel daha iyyidi
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jovanovic 7 yıl
Daha bugün bütün seti kitaplıktan indirip geri dönüşüme salladım... Çok da iyi ettim. Pislikler yer kaplamaktan başka bir işe yaramıyordu... Parfümlerimi koydum oraya. Zaten 3-4 senedir kullandığım da yoktu.
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