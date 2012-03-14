Britannica Ansiklopedisi basılı yayın hayatına son veriyor

Haber Editörü
Internet üzerinden artık her türlü bilgiye ulaştığımız günümüzde basılı bilgi kaynakları da bir bir ortadan kalkıyor.
Yaklaşık 244 yıllık bir bilgi birikimine sahip olan ve pek çok insanın kütüphanesini süsleyen Britannica Ansiklopedisi New York Times gazetesinin haberine göre basılı yayın hayatına son vereceğini açıkladı.
1990 yılında 120 000 set satan ansiklopedi, 2010 yılında 8 000 set satabilmiş, 4 000 set ise elde kalmıştı.
ABD kaynaklı Encyclopaedia Britannica tepe yöneticisi Jorge Cauz, Wikipedia'nın da ilerisine geçecek bir bir platform için firmanın internet sitesi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Platform Wikipedia'nın benzeri olmaktan ziyade kendi zengin veritabanını kullanıcıların başvurusuna sunacak ve ayrı bir bilgi kaynağı haline gelecek. En büyük olmasa da en doğru bilgi kaynağı olmaya çalışacak.
32 ciltlik tam ansiklopedi seti hali hazırda 1400$ karşılığında alıcı buluyor. İnternet veritabanına erişim için ise yarım milyon kullanıcı 70$'lık abonelik ücreti ödüyor ve çevrimiçi yayıncılık trendinin ilerleyen yıllarda büyüyerek artması bekleniyor.
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Atom bombasını ilkokuldayken ondan öğrenmiştim, ve daha birçok şeyi.
Tek tük renkli, çoğunlukla siyah beyaz fotoğraflarıyla bana hayaller kurduran, buram buram kağıt kokusuyla genzimi yakan, okudukça dizlerimin üzerinde daha da ağırlaşan o koca ciltleriyle asla unutmayacağım bir bilgi hazinesi.
Annemlerin evinde "vitrin"de; "sizin amstrad", "commodore" ve "bilgisayar pazarı" dergilerimle birlikte halen durur, birkaç yılda bir gittikçe karıştırır, eski günlerimi hatırlarım.
Üzüldüm ben, internetten araştırırken aynı zevki almıyorum, çocukken herşey daha güzeldi ondan mıdır, çok fazla tüketim toplumu olduk, artık herşey tek kullanımlık, ondan mıdır, bilmem...
Bir ansiklopedi açıp bir şey ararken ki zevki internetten araştırmak vermiyor maalesef.
Ya da benim için bu böyle.