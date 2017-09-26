British Airways elektrikli römorkör kullanımına geçiyor

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, kısa mesafeli uçuşlar sonrasında uçakları; çıkış kapılarına ya da bakım işlemlerinin yapılacağı noktalara götürmek için yeni nesil elektrikli römorkörler kullanmaya başladığını açıkladı. Çevre dostu, elektrikli ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen römorkörleri Heathrow Havaalanı'nda kullanmaya başlayan şirket bu hamle ile dizel römorkörlerin kullanımına son verirken aynı zamanda elektrikli römorkör kullanımına geçen ilk hava yolu şirketi unvanının da sahibi oldu.





Hizmetin Hızı Artıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Mototok tarafından üretilen römorkörlerin kullanımına ağustos ayında başlandı ve bugüne kadar 100.000'den fazla yolcu yeni nesil römorkörler sayesinde iniş sonrasında daha yumuşak hareketlerle çıkış kapısına ulaştı. Yeni römorkörler sayesinde uçuş sonrasında yolcuların yaşadığı zaman kaybının azaldığı belirtilirken şirket COO'su Klaus Goersch da "British Airways, Londra'nın en dakik hava yolu şirketidir.'' açıklamasını yaptı.





Elektrikli bataryası sayesinde bir şarj dolumu sayesinde üç günlük kullanım sunan elektrikli römorkörler, ihtiyaç halinde görev yaptığı terminal kapılarının yanındaki şarj noktalarından şarj edilebiliyor. Operasyonları yenilemek ve müşterilerin sahip oldukları tecrübeleri artırmak için yeni teknolojilere yatırım yaptığını söyleyen şirket ilerleyen dönemlerde farklı havalimanlarında da Mototok'un römorkörlerine yer vereceğini açıkladı.