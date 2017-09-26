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British Airways elektrikli römorkör kullanımına geçiyor

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, pistteki uçakları hareket ettirmek için uzaktan kumanda ile kontrol edilen elektrikli römorkörlerin kullanımına başlandığını duyurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İngiliz hava yolu şirketi British Airways, kısa mesafeli uçuşlar sonrasında uçakları; çıkış kapılarına ya da bakım işlemlerinin yapılacağı noktalara götürmek için yeni nesil elektrikli römorkörler kullanmaya başladığını açıkladı. Çevre dostu, elektrikli ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen römorkörleri Heathrow Havaalanı'nda kullanmaya başlayan şirket bu hamle ile dizel römorkörlerin kullanımına son verirken aynı zamanda elektrikli römorkör kullanımına geçen ilk hava yolu şirketi unvanının da sahibi oldu.


Hizmetin Hızı Artıyor 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Mototok tarafından üretilen römorkörlerin kullanımına ağustos ayında başlandı ve bugüne kadar 100.000'den fazla yolcu yeni nesil römorkörler sayesinde iniş sonrasında daha yumuşak hareketlerle çıkış kapısına ulaştı. Yeni römorkörler sayesinde uçuş sonrasında yolcuların yaşadığı zaman kaybının azaldığı belirtilirken şirket COO'su Klaus Goersch da  "British Airways, Londra'nın en dakik hava yolu şirketidir.'' açıklamasını yaptı.


Elektrikli bataryası sayesinde bir şarj dolumu sayesinde üç günlük kullanım sunan elektrikli römorkörler, ihtiyaç halinde görev yaptığı terminal kapılarının yanındaki şarj noktalarından şarj edilebiliyor. Operasyonları yenilemek ve müşterilerin sahip oldukları tecrübeleri artırmak için yeni teknolojilere yatırım yaptığını söyleyen şirket ilerleyen dönemlerde farklı havalimanlarında da Mototok'un römorkörlerine yer vereceğini açıkladı. 


https://www.engadget.com/2017/09/25/british-airways-pushes-planes-remote-controlled-vehicles/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarthLuca 1 yıl
Haberi yazan kişi , madem böyle bir haber yapacak ya havacılıkla ilgili biraz araştırma yapsaydı yada birebir çevirseydi kendi olmayan fikrini katmadan.
Uçuş sonrasında zaman kaybı ile bu aletin ne alakası var acaba haberi yapan kişi bizi aydınlatabilirmi? Bu veya bunun fosil yakıtlı olanının genel adları push back aracıdır. Adı üstünde geri itme. Sadece uçakların park pozisyonundan taksi yoluna çıkabilmesi için kullanılır uçaklar geri gidemediği için.
Yoksa editörün düşündüğü gibi inen uçağa bağlanıp, uçağı park pozisyonuna götürmüyor. Zaten böyle birşey uçağın kendi motoru ile gitmesinden çok daha uzun sürerdi, yazılanın aksine çok daha fazla zaman kaybı doğururdu...
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