Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi





TUSAŞ’ın 2004 yılından beri üzerinde çalıştığı ve silahlı versiyonu da olan ANKA insansız hava araçları, yeni bir sürüm ile ülkenin hizmetine girmeye hazırlanıyor. 2013 yılından beri hizmette olan ANKA İHA’ların Blok B sürümünün ilki Eylül ayı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. İkincisi ise Aralık ayında teslim edilmiş olacak.

ANKA Blok B uçuş konusundaki meziyetlerinden ziyade ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil radar sistemini kullanıyor oluşu ile fark yaratıyor. ASELSAN mühendisleri imzalı yeni nesil Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi SARPER sayesinde yağışlı, bulutlu veya karanlık havalarda bile hedef tanımlama ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde etme imkanına kavuşulmuş oldu.

Özellikle sınır hattındaki gözlem seviyesini bir basamak yukarı taşıyacak olan bu gelişme, yağışlı havalardaki gözlem sorununu da ortadan kaldırmış olacak. Blok B tipi ANKA’lar daha yüksek irtifaya çıkabiliyor ve daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu da SARPER için son derece önemli zira çalışma mantığına göre aynı güzergâh üzerinden her geçişte elde edilen görüntü öncekilerle birleştirilerek daha net bir gözlem elde edilmiş oluyor.

Bu arada SARPER’de Deniz Arama Modu da bulunuyor. İlk etapta sınır güvenliği için düşünülmüş olsa da gerektiği durumda denizlerimizde de gözlem faaliyetlerine destek olabilecek. Aşağıda SARPER tarafından yakalanmış bir görüntü örneği yer alıyor.