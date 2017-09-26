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Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi

TUSAŞ, ANKA adlı insansız hava araçlarının en yeni hali olan ANKA Blok B, Aselsan’ın yeni radar sistemi sayesinde her hava koşulunda gözetleme yapabiliyor. İşte detaylar:
1 yıl
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25
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi

TUSAŞ’ın 2004 yılından beri üzerinde çalıştığı ve silahlı versiyonu da olan ANKA insansız hava araçları, yeni bir sürüm ile ülkenin hizmetine girmeye hazırlanıyor. 2013 yılından beri hizmette olan ANKA İHA’ların Blok B sürümünün ilki Eylül ayı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. İkincisi ise Aralık ayında teslim edilmiş olacak.

ANKA Blok B uçuş konusundaki meziyetlerinden ziyade ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil radar sistemini kullanıyor oluşu ile fark yaratıyor. ASELSAN mühendisleri imzalı yeni nesil Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi SARPER sayesinde yağışlı, bulutlu veya karanlık havalarda bile hedef tanımlama ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde etme imkanına kavuşulmuş oldu.

Özellikle sınır hattındaki gözlem seviyesini bir basamak yukarı taşıyacak olan bu gelişme, yağışlı havalardaki gözlem sorununu da ortadan kaldırmış olacak. Blok B tipi ANKA’lar daha yüksek irtifaya çıkabiliyor ve daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu da SARPER için son derece önemli zira çalışma mantığına göre aynı güzergâh üzerinden her geçişte elde edilen görüntü öncekilerle birleştirilerek daha net bir gözlem elde edilmiş oluyor.

Bu arada SARPER’de Deniz Arama Modu da bulunuyor. İlk etapta sınır güvenliği için düşünülmüş olsa da gerektiği durumda denizlerimizde de gözlem faaliyetlerine destek olabilecek. Aşağıda SARPER tarafından yakalanmış bir görüntü örneği yer alıyor.

Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi

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FatihAsl 1 yıl en beğenilen
“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Mustafa Kemal Atatürk. işte böyle çalışınca gerçek Atatürkçü olunur.
2 Yanıt Yanıtla +29
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dartanyan96 1 yıl
Selamın aleykum Ahmet Reis be helal olsun.Ver mehteri ver ver ver.
Yanıtla +18
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Bukalemun 1 yıl FatihAsl
Nuri Demirağ İstanbul köprüsünün maketini yapıp Atatürk’e sundu. Atatürk çok beğendi. İsmet İnönü ye gönderdi. Maket orada kaldı. Ağabeyimin babama gönderdiği mektupta, “Babacığım, İspanya’dan altı adet uçak siparişi almıştık, onu tamamlamak üzereyiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız İnönü, Yeşilköy Hava Okulumuzu ziyarete gelecekler, bundan sonraki mektubum gecikecek.”diye yazdı.
Bir ay sonra aldığımız mektup, bizim ve memleketimiz için üzücüydü: “Babacığım: Size üzücü bir haber vereceğim. Cumhurbaşkanımız geldiler. Hava alanını ve okulu gezdiler. Herşeyi beğendiler. Nuri Beyin odasına geçildi. Ben büroda onlara hizmet ediyordum. Nuri Bey, yaptığı işleri bir bir Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki kişilere arz etti. Sonunda şöyle konuşma geçti:
- Nuri Bey, her şey çok mükemmel, daha ileriye gitmek için niçin devletle işbirliği yapmıyorsunuz?
- Teşekkür ederim. Senelerdir söylediğiniz hususta uğraştım. Fakat başaramadım. Devlet mensupları benden rüşvet istiyorlar.
Bu söz üzerine İnönü bozuldu.
- İspat eder misin?
- İspat ederim. Müsaade ederseniz evrakları getireyim, diye yazıhaneye geçti.
İnönü yanındaki zevata dönerek,
—Zenginliği başını döndürdü. Hava alanını istimlâk edin. Uçakları sattırmayın. Nuri Bey içeriye girdiğinde, İnönü ayağa kalkmış, kapıdan çıkarken karşılaştılar. Bir şey söylemeden otomobiline binerek ayrıldılar.
Sonunda uçakların kusurları var diye sattırılmadı. Hava alanı metrekaresi bir buçuk kuruşdan istimlâk edildi. Yarım kuruş vergiye gitti. Bir kuruşdan parasını aldı. Sayın İnönü yardımcı olsaydı, bugün dünyanın en iyi uçaklarını imal etmiş olacaktık.
Nuri Demirağ İstanbul köprüsünün maketini yapıp Atatürk’e sundu. Atatürk çok beğendi. İsmet İnönü ye gönderdi. Maket orada kaldı. Ağabeyimin babama gönderdiği ...
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cübbesiz gandalf 1 yıl
Cehape zihniyetine rağmen reisin emri ile yapıldı ,cehape zihniyeti olsa şuan ordu sapanlar mızrakla savaşıyordu,resmen çağ atlattı reis sge of dakika gibi,bunlar hep eğitime yaptığı muazzam yatırımlar ile oldu
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V4LKyR 1 yıl
Tamam iyi güzel de motoru yerli değil?

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kadirirdem 1 yıl
İşte böyle gelin bize,güzel bir gelişme.
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BekirHan 1 yıl
Şu cihazların daha etkin kullanımı lazım bize sadece varlığı maalesef (üzülerek söylüyorum) birşey ifade etmiyor. Bunu hükümet eleştirisi olarak alın yada almayın. Sınırlarımız kevgir, Yunan adalarımıza çıkmış, Didim' den Bulamaç adasındaki Yunan bayrağını görebiliyoruz maalesef...
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CHE 1 yıl
Arkadaslar suandaki onumuzdek en buyuk asilmasi gereken engel uydu kontrollu IHA/SIHA sahaya surebilmek. ANKA'nin en buyuk yapilis amaci uydu kontrollu yapabilmekti. Bu durumda en onemli kriter donanim tabiki ama yazilim da cok onemli. TAI'da calisan muhendis arkadaslarin soylemlerine gore yazilimi yerlilestirmek icin cok zaman harcanmis. Tabi bir de radar olsun, yon bulma sistemleri olsun parca veya yedek parca tedariginde surekli onumuze engeller cikardilar/cikarmaya devam ediyorlar. Insallah bu durumdan istifade edip kendi gobegimizi kendimiz kesebilecek duruma gelebiliriz.
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BekirTemel 1 yıl
artık bu teknolojilere daha çok ihtiyacımız var,
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interwap 1 yıl
Farklı kategorinin IHAları olsa da ANKA Bayraktar kadar başarılı olamadı. Umarım altında başka amaçlar yoktur.
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emre_virüs 1 yıl interwap
Bayraktar'ı ortaya çıkaran motivasyon ve azimi ben Tai'de göremiyorum maalesef. Anka biraz tepeden inme bir proje (Tai'den yapılması istenerek bu işe girişildi.)
Bayraktar ise uzun yıllar ihalara kafayı takmış Selçuk Bey'in vizyonu ile aile sirketinin misyonu sonucu ete kemiğe büründü.
Ben Vestel ile Baykar firmalarının beraber çalıştırılarak tecrübe ve birikimin tabana yayılması kanaatindeyim.
Tai kesinlikle terlemeli her projeyi rahatlıkla almamali secenek her zaman rekabeti artırır.
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ozbey08 1 yıl
bu uaçaktan kaç tane 1 tane mi yoksa 20-30 tane mi? eğer 1 yada 2 taneyse çok yetersiz
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nebulabado 1 yıl ozbey08
ozbey08

bu uaçaktan kaç tane 1 tane mi yoksa 20-30 tane mi? eğer 1 yada 2 taneyse çok yetersiz

ANKA projesi son kullanıma yönelik bir proje değildir, sadece geliştirme ve prototip üretimin kapsar.
Projenin asıl amacı aktif olarak kullanılacak İHA'lar için bir platform oluşturmak ve tecrübe kazanmaktır.
İnşallah ANKA projesinde çalışan özel şirketler devlet desteği ile üretilen bu sistemleri en kısa zamanda
sahada kullanılabilir ürünlere çevirebilirler.
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Furkanİpek 1 yıl
Sezgin Tanrıkulu bunu beğenmedi
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alemburda34 1 yıl
Diğer silah tecizatını bilmem ancak ihada bayaa yol kat ettik.
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