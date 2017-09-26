Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi

ANKA Blok B uçuş konusundaki meziyetlerinden ziyade ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil radar sistemini kullanıyor oluşu ile fark yaratıyor. ASELSAN mühendisleri imzalı yeni nesil Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi SARPER sayesinde yağışlı, bulutlu veya karanlık havalarda bile hedef tanımlama ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde etme imkanına kavuşulmuş oldu.
Özellikle sınır hattındaki gözlem seviyesini bir basamak yukarı taşıyacak olan bu gelişme, yağışlı havalardaki gözlem sorununu da ortadan kaldırmış olacak. Blok B tipi ANKA’lar daha yüksek irtifaya çıkabiliyor ve daha uzun süre havada kalabiliyor. Bu da SARPER için son derece önemli zira çalışma mantığına göre aynı güzergâh üzerinden her geçişte elde edilen görüntü öncekilerle birleştirilerek daha net bir gözlem elde edilmiş oluyor.
Bu arada SARPER’de Deniz Arama Modu da bulunuyor. İlk etapta sınır güvenliği için düşünülmüş olsa da gerektiği durumda denizlerimizde de gözlem faaliyetlerine destek olabilecek. Aşağıda SARPER tarafından yakalanmış bir görüntü örneği yer alıyor.
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Bir ay sonra aldığımız mektup, bizim ve memleketimiz için üzücüydü: “Babacığım: Size üzücü bir haber vereceğim. Cumhurbaşkanımız geldiler. Hava alanını ve okulu gezdiler. Herşeyi beğendiler. Nuri Beyin odasına geçildi. Ben büroda onlara hizmet ediyordum. Nuri Bey, yaptığı işleri bir bir Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki kişilere arz etti. Sonunda şöyle konuşma geçti:
- Nuri Bey, her şey çok mükemmel, daha ileriye gitmek için niçin devletle işbirliği yapmıyorsunuz?
- Teşekkür ederim. Senelerdir söylediğiniz hususta uğraştım. Fakat başaramadım. Devlet mensupları benden rüşvet istiyorlar.
Bu söz üzerine İnönü bozuldu.
- İspat eder misin?
- İspat ederim. Müsaade ederseniz evrakları getireyim, diye yazıhaneye geçti.
İnönü yanındaki zevata dönerek,
—Zenginliği başını döndürdü. Hava alanını istimlâk edin. Uçakları sattırmayın. Nuri Bey içeriye girdiğinde, İnönü ayağa kalkmış, kapıdan çıkarken karşılaştılar. Bir şey söylemeden otomobiline binerek ayrıldılar.
Sonunda uçakların kusurları var diye sattırılmadı. Hava alanı metrekaresi bir buçuk kuruşdan istimlâk edildi. Yarım kuruş vergiye gitti. Bir kuruşdan parasını aldı. Sayın İnönü yardımcı olsaydı, bugün dünyanın en iyi uçaklarını imal etmiş olacaktık.