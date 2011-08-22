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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

British Airways uçuşlarında iPad ile müşteri hizmetlerini geliştirmeyi planlıyor

7 yıl
1,8b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil teknoloji alanında yaşanan gelişmeler mobil cihazların çok farklı işlerde ve hizmetlerde kullanılmasını yaygınlaştırıyor. Otobüs veya uçak yolculuklarında LCD ekranlardan yolculara multimedya sunumları artık standart hale geldi. Son trend ise uçak seferlerinde yolculara tabletler üzerinden tüm hizmetleri sunabilmek.

British Airways ise yolculardan ziyade müşteri hizmetleri kalitesini artırmak için kabin ekibine uçuş esnasında iPad modelleriyle destek olmayı planlıyor.

Projede kabin ekibine uçuş esnasında iPad dağıtılması ve iPad üzerinden yolcuların varış noktaları, bilet sınıfı bilgileri, önceki yolculukları, seyahat alışkanlıkları, yemek seçimleri ve diğer pek çok bilgiye ulaşılması planlanıyor.

iPad'lerde British Airways dökümanları, güvenlik rehberleri ve kabin ekibinin uçuş ajandası gibi bilgiler de yer alıyor.

Uçak seferlerinde kabin ekibi standart olarak kağıt dökümanlarla yukarıda sayılan işlemleri yapmaya çalışıyor. iPad'ler görevlilere daha kısa sürede daha fazla bilgiye erişim imkanı sağlayacak. Hali hazırda uçaklarında kablosuz 3G hizmeti veren British Airways bu sayede iPad'leri de devamlı güncel tutacak.

British Airways yüz kırk kabin görevlisi üzerinde projeyi denemeye başladı. Geri dönüşlerin çok olumlu olduğu belirtiliyor. Projenin devamında tüm uçuşlardaki görevlilere iPad dağıtılması planlanıyor. 

Yolcularına uçuş esnasında kablosuz internet hizmeti sunan dünyada pek çok havayolu şirketi bulunuyor. Son olarak American Airways yolcularına Galaxy Tab 10.1 modeliyle multimedya deneyimi sunmaya başlamıştı.

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Rainbow6 7 yıl
bu haber bana bi yerden tanidik geliyor bi kac ay oncede yayinlanmamismiydi
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bilgehankalkan 7 yıl
ATV'deki Çek Bakalım'da da jürede iPad var onunda haberini yapın.
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