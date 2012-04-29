Brydge ile iPad'inizi laptop gibi kullanın

Kısa süre önce bahsettiğimiz ekstra bataryası ile iPad modeli için klavye aksesuarından sonra bu kez daha farklı bir aksesuar karşımızda.





Bir Kickstarter projesi olan Brydge tam boy bir klavyenin yanında entegre olarak stereo hoparlör de sunuyor. Girişim 180 derece hareket edebilen kaidenin mekaniği için patent başvurusunda bulunmuş durumda.





Tablet ile birleştiğinde MacBoook Air modeli ile rekabet edecek derecede ince olan Brydge, iPad'inizi bir laptop gibi kullanmanızı sağlıyor. iPad klavye üzerine kapatıldığında otomatik olarak ekran kilidi moduna geçiyor. Açıldığında ise kilit açılıyor.





Bluetooth ile bağlanan klavyenin tatmin edici bir kullanım süresi bulunuyor ve USB portu üzerinden şarj edilebiliyor.

Girişimin projesi pek çok otorite tarafından beğeniyle karşılanmış durumda. 90 000 $ gereken proje şimdiden 270 000$ toplamış. 150$ bağış yapanlar hoparlör olmadan klavyeye sahip olabilirken 210$ bağış yapanlar hoparlörlü modeli edinebiliyor. 9210$'a ise yüzde 40 indirimli 80 adet ürün satılıyor.













