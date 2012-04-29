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Brydge ile iPad'inizi laptop gibi kullanın

7 yıl
4,5b
1
27
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce bahsettiğimiz  ekstra bataryası ile iPad modeli için klavye aksesuarından sonra bu kez daha farklı bir aksesuar karşımızda.

Bir Kickstarter projesi olan Brydge tam boy bir klavyenin yanında entegre olarak stereo hoparlör de sunuyor. Girişim 180 derece hareket edebilen kaidenin mekaniği için patent başvurusunda bulunmuş durumda. 

Tablet ile birleştiğinde MacBoook Air modeli ile rekabet edecek derecede ince olan Brydge, iPad'inizi bir laptop gibi kullanmanızı sağlıyor. iPad klavye üzerine kapatıldığında otomatik olarak ekran kilidi moduna geçiyor. Açıldığında ise kilit açılıyor. 

Bluetooth ile bağlanan klavyenin tatmin edici bir kullanım süresi bulunuyor ve USB portu üzerinden şarj edilebiliyor.
Girişimin projesi pek çok otorite tarafından beğeniyle karşılanmış durumda. 90 000 $ gereken proje şimdiden 270 000$ toplamış. 150$ bağış yapanlar hoparlör olmadan klavyeye sahip olabilirken 210$ bağış yapanlar hoparlörlü modeli edinebiliyor. 9210$'a ise yüzde 40 indirimli 80 adet ürün satılıyor.
Brydge ile iPad'inizi laptop gibi kullanın
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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
Şu laptop gibi kullacaksam ipad niye alıyım diyen insanların mantığı beni öldürüyor. Gerektiği zaman tablet gerektiği zaman laptop gibi kullanırsın bunu alınca zorla bunu mu kullandırtcaklar sana .
Şu laptop gibi kullacaksam ipad niye alıyım diyen insanların mantığı beni öldürüyor. Gerektiği zaman tablet gerektiği zaman laptop gibi kullanırsın bunu alınca ...
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Gibson Les Paul 7 yıl
Aynisindan zilyon tane var piyasada
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montiszhish 7 yıl
Gerektiği zaman tablet gerektiği zaman laptop gibi kullanırsın bunu alınca zorla bunu mu kullandırtcaklar sana .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
iPad'in sanal klavyesi gerçekten çok başarılı ancak bir word belgesinde bir şeyler yazmak istiyorsanız ekranın daha geniş görünmesini istiyorsunuz. Bu nedenle sanal klavye bazen problem oluşturabiliyor. Bu amaçla kullanılabilir ama çok daha ince ve bir iPad şıklığına uyum sağlayabilmesi lazım.
Öte yandan iPad klavyesinde rakamlardan oluşan yazıları yazmak oldukça zorluyor. Sonuçta sanal klavye ve bu problem için sanal bir numpad eklenebilir diye düşünüyorum.
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1080p 7 yıl
Fikir guzel.
Ama kalinlik artmis.
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ftd 7 yıl
smarcover kalınlığında dokunmatik klavye olsaydı icat derdim, ama bu ne zaten kılıflı klavyeler var.
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Rainbow6 7 yıl
asusu davaya davet ediyorum bu adamlar patentten once asusdan lisans almasi lazim :-)
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The Last Beerbender 7 yıl
Mouse olmadığı sürece sadece klavye bi işe yaramaz.
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Recharged 7 yıl
Yerine göre kullanışlı olabilir ama ben alıp kullanmam. Sanal klavye gayet kullanışlı.
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idris 7 yıl
korkuadam
Hic kusura bakmayin da Asus kopyasi bir cihaz.Aynisi tabletimde var Tf101.Bu sefer Asus dava acmazsa iyidir.

Asus Transformers tabletteki bundan çok çok daha iyi, lütfen aynı keseye koymayın.
Hatta bırak tableti telefon için Motorola Lapdock var.
Hatta dahada ileri gidersek Asus PadFone :)
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Bamya Avcisi 7 yıl
Hic kusura bakmayin da Asus kopyasi bir cihaz.Aynisi tabletimde var Tf101.Bu sefer Asus dava acmazsa iyidir.
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fuckulteli 7 yıl
Bir iPad'im olursa almak gereken öncelikli bir aksesuar.. Hatta bir tablet için en gerekli aksesuarlardan biri diyebilirim..
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