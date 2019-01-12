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Bu bilgisayarın tasarımı çok iyi | Gorilla Glass 6 ile geliyor

4 ay
9,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın yeni nesil Swift 7 dizüstü bilgisayar modeli hem tasarımı hem de taşınabilirliği ile çok iddialı. Üstelik Gorilla Glass 6 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Detayları bu videoda.
Acer'ın yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden Swift 7, 2019'un en güzel modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Hem çok ince, hem çok hafif hem de çok şık. Peki bu bilgisayar hangi özelliklerle geliyor, detaylar videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
leocorte 4 ay
E-Posta okumak için dizüstü mü alınır, ne gereksiz bir ürün derken 250€ olarak bekliyordum ki 1.700€ duydum ya iyice güldüm. Zengin insanda bakmaz bu ürüne. Ya cep telefonunu diye bir şey var olmadığı tablet var nerede yaşıyor bu Acer?
Batık ürün.
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expressimo 4 ay
ssd ye rağmen aşırı yavaş.
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expressimo 4 ay
Ekran mükemmel ama sadece ekran.
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aca-n 4 ay
1700-1800 euro mu dedi? Bu parayı veren birisi neden bu bilgisayarı tercih etsin? Bana pek mantıklı gelmedi.
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denizbay1 4 ay
Ben şu fansız soğutma olayını bir türlü anlayamadım, bilen birisi anlatabilir mi?
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Biyturs_OnSr 4 ay denizbay1
Telefon ve tabletlerde nasıl fan yoksa bunda da yok. Normal bilgisayar işlemcileri 3.0GHz üstünde çalışır. Bu modelde 1.5GHz ve altında çalışıyor, böylece fazla ısınmıyor.
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WB 4 ay
Bari bir kac gorsel yukledeydin de cihazi gorseydik..
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Nevfel 4 ay
Kameranın gömülü olma olayı artık standart olmalı. Malum cia, mossad, kgb, vs. üstüne bir ton hacker insan izlenmediğinden emin olamıyor. Zuckerberg bile kamerasını kapatıyorsa siz durumu düşünün.
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yunusaticioglu 4 ay
lenovo yoga 940 ezer geçer :)
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Wazuu54 4 ay
@fx57
Güzel bir ürün ama dediğiniz gibi çok yüksek ücretli. Kaliteli editörsün vesselam :)
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