Bu bilgisayarın tasarımı çok iyi | Gorilla Glass 6 ile geliyor

Acer'ın yeni nesil Swift 7 dizüstü bilgisayar modeli hem tasarımı hem de taşınabilirliği ile çok iddialı. Üstelik Gorilla Glass 6 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Detayları bu videoda.

Acer'ın yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden Swift 7, 2019'un en güzel modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Hem çok ince, hem çok hafif hem de çok şık. Peki bu bilgisayar hangi özelliklerle geliyor, detaylar videomuzda.