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Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya"

Bugün dev bir basın toplantısı düzenleyen NASA, Dünya'dan 39 ışık yılı uzaklıkta bulunan tam 7 Dünya benzeri gezegenin keşfini açıkladı. İşte bugüne kadarki en büyük gezegen keşiflerinin detayları:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD uzay ajansı NASA, geçtiğimiz haftadan beri merakla beklenen basın toplantısını nihayet bugün düzenledi. Uzay ajansının belki de son yılların en önemli gezegen keşiflerini açıkladığı toplantıda, TRAPPIST-1 isimli bir cüce yıldızın yörüngesinde bulunan tam 7 farklı dünya benzeri gezegen ilk kez halka duyuruldu.

Basın toplantısında oldukça heyecanlı görünen NASA'lı bilim insanları keşfedilen yedi gezegenden en az altı tanesinin Dünya'yla benzer boyutlarda ve kayalık bir yapıya sahip olduğunu açıkladılar. Gezegenlerin yüzey sıcaklıklarının 0-100 derece arasında, yani yaşamı destekleyebilecek düzeyde olduğunu da belirten astronomlar bu yedi gezegen için "yaşam arayışları için bakabileceğimiz en iyi noktalar" ifadelerini kullanırken ayrıca gezegenlerin bulunduğu TRAPPIST-1 sistemini de "Güneş Sisteminin kardeşi" şeklinde tanımladılar.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız""

TRAPPIST-1: Güneş Sisteminin Kardeşi

Dünya'dan 39 ışık yılı uzaklıkta bulunan TRAPPIST-1 yıldızı Güneş'ten yaklaşık 20 kat daha az kütleye sahip olan ultra-soğuk cüce bir yıldız. Olası tam 7 yeni Dünya'ya ev sahipliği yapan bu cüce yıldız ayrıca Jüpiter'den de sadece çok az bir miktar daha büyük ve parlaklığı da Güneş'ten tam 2000 kat daha az. Peki bu soğuk mu soğuk, küçük mü küçük yıldızı özel yapan şey ne?

TRAPPIST-1 yıldızı aslına bakarsanız astronomi dünyası için çok da yeni bir yıldız değil. Bu alana meraklı olanların çok iyi bir şekilde hatırlayacağı üzere Avrupa Güney Rasathanesi (ESO) geçtiğimiz Mayıs ayında, tıpkı bugün NASA'nın yaptığı gibi TRAPPIST-1 sisteminde keşfedilen olası yaşanılabilir gezegenlere dair bir basın toplantısı düzenlemişti. ESO, o zamanlar yalnızca 3 gezegen keşfedebilmiş ve bu üç gezegeni de TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d olarak isimlendirmişti. Astronom grubu ayrıca keşfedilen her bir gezegeni de olası yeni Dünya'lar olarak nitelendirmişlerdi.

TRAPPIST-1 sistemindeki 3 gezegenin keşfinden sonra çalışmalarına ara vermeden devam eden bilim insanları bir süre sonra TRAPPIST-1d isimli gezegenden ilginç sinyaller almaya başladılar ve önceleri tek bir gezegenden geldiği sanılan bu sinyallerin aslında birden fazla gezegene ait olduğunu anladılar. Bu ilginç sonuçların ardından NASA'nın Spitzer teleskobundan da yardım alan araştırmacılar TRAPPIST-1b ve TRAPPIST-1c gezegenlerinin varlığını doğrularken; TRAPPIST-1d'nin de düşünüldüğü gibi aslında bir değil tam üç farklı gezegen olduğunu buldular. Spitzer teleskobuyla yaklaşık 3 haftalık gözlem yapan bilim insanları ekstradan 2 gezegen daha keşfederek tam 7 gezegenli bir Güneş Sistemi keşfetmiş oldular.

3 gezegen yaşanılabilir bölgede bulunuyor


Daha önce de belirttiğimiz gibi çok küçük bir yıldız olan TRAPPIST-1'in yörüngesindeki gezegenler yıldıza çok yakın bir konumda bulunuyorlar. Öyle ki yıldıza en yakın gezegenin yüzeyinde TRAPPIST-1, Güneş'in Dünya'dan göründüğünün tam 9 katı daha büyük görünüyor. Ayrıca yine yıldıza en yakın konumdaki gezegenin TRAPPIST-1 etrafında tam bir tur atması sadece 1.5 gün, yıldıza en uzak altıncı gezegenin tam bir tur atmasıysa yalnızca 13 gün sürüyor. Bir başka deyişle TRAPPIST-1 düşük parlaklığını ve ultra-soğukluğunu gezegenlerine olan yakınlığıyla telafi ediyor.

NASA'lı bilim insanları yıldıza en yakın konumdaki altı gezegenin yaklaşık Dünya kütlesinde ve kayalık gezegenler olduğunu belirtirken özellikle de dış taraftaki üç gezegenin yıldızın yaşanılabilir bölgesinde konumlandığını söylüyorlar. Araştırmacılar TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f ve TRAPPIST-1g ismi verilen bu üç gezegenin yüzeylerinde okyanusların dahi olabileceğine inanıyorlar.
Astronomların yaşanılabilir olmaya en büyük aday olarak gördükleri gezegen ise yukarıdaki görselden de görebildiğiniz gibi yıldıza uzaklık anlamında beşinci sırada bulunan TRAPPIST-1f. Belirtilen bilgilere göre TRAPPIST-1f Dünya'dan çok az daha soğuk; ancak doğru bir atmosfer ve yeterli sera gazlarıyla gezegenin yaşama elverişli şartlar oluşturacağı düşünülüyor.

İlginç bilgiler

-TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenler yıldızlarına inanılmaz yakın konumlarda bulunuyorlar. Araştırmacılar bu nedenle özellikle de iç kesimlerdeki gezegenlerin bir kısımlarının sürekli olarak yıldıza dönük olduğunu ve diğer taraflarının da sürekli olarak karanlık kaldığını düşünüyorlar. Tıpkı Ay-Dünya arasındaki ilişki gibi.

-TRAPPIST-1 sistemindeki en yakın ve en uzak gezegenler arasındaki uzaklık Güneş ve Merkür arasındaki uzaklıktan beş kat daha küçük.

-Araştırmacıların yaşanılabilir olmaya en büyük aday olarak gördükleri TRAPPIST-1f gezegeninin yüzeyinde TRAPPIST-1 yıldızı, Güneş'in Dünya'dan göründüğünden 3 kat daha büyük görünüyor.

Trappist-1f gezegenin yüzeyinde nasıl bir görüntü olurdu? İşte NASA'nın hazırladığı temsili görsel:

-Sistemdeki yedinci gezegen (yıldıza en uzak konumdaki) yalnızca bir kez yıldızın etrafında dolanırken görülmüş. Araştırmacılar bu gezegenin büyüklüğü veya yörünge süresi hakkında fazla bilgiye sahip değiller; dolayısıyla diğer gezegenlerle nasıl bir etkileşim içerisinde olabileceğini de bilemiyorlar. NASA'lı bilim insanları bu nedenle sistemin hala bilinmezliklere dolu olduğunu ve hemen heyecanlanmadan önce daha çok gözlem yapılması gerektiğini düşünüyorlar.

-Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin herhangi birinin yüzeyinde bulunuyor olsaydınız komşu gezegenleri gökyüzünde bizim Ay'ı gördüğümüzden daha büyük görürdünüz.

-Araştırmacılar TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerin bugüne kadarki en büyük Güneş dışı gezegen keşifleri olduğunu düşünüyorlar; ancak yine de gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığı konusunda net bir şey söyleyemiyorlar. NASA'nın önümüzdeki yıl kullanıma açacağı James Webb Uzay Teleskobu ve ESO'nun 2024'de tamamlamayı planladığı Extremely Large Telescope ile birlikte gezegenlerin çok daha iyi bir şekilde incelenebileceği düşünülüyor.
 

NASA'nın hazırladığı video: 


https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around Yorum Yaz
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reshthesucker 2 yıl en beğenilen KaleyDeskop
Biz mi adam gibi yasayacagiz? Ya hu oturup bi konu uzerinde 5 dakika usluplu tartisamayan insanlariz
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KaleyDeskop 2 yıl
bi zahmet amerika, rusya, ingiltere, fransa ve almanya çıksın gitsin TRAPPIST-1 yerleşsin, dünya bize kalır adam gibi yaşarız.
3 Yanıt Yanıtla +21
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gxhero 2 yıl
DH'yı alkışlıyorum Ay'a inildiğine inanmayan ama Ay'da ezan sesi duyulduğuna inanan insanlara öte gezegen haberi yapıyorsunuz inancınıza ve azminize saygım sonsuz!
-
Gelelim habere şuanda teoride ışık hızının %50 hızına ulaşılacağına inanılıyor şu ışın yelkeni muhabbeti bide şu cenefer ablanın oynadığı filmi de izledim hani adamlar olsa şöyle olurdu diye yaptığı film düşünüyorum ki buralara önce insanlar gitmeyecektir.
-
Bence önce sondalar yollanacaktır ki o da şöyle olurdu diye düşünüyorum bir ışın yelkenlisi ve içinde o güneş sistemin de ki gezegen sayısı kadar araştırma uydusu olacak şekilde yapısı ise tıpkı taze fasulye ye benzeyen yapıda olurdu diye gözümde canlandırıyorum, bu yapı güneş sistemine vardığında orada uyduları gezegenlere konumlandırıp yaşam yada yaşama uygun olup olmadığını araştıracak ve gerekli bilgileri yollayacaktır bu yelkenli aynı zamanda bir lazer iletişim istemine sahip olacaktır ve dünya ile uydular arasında yıldızlar arası iletişimi sağlayacaktır diye düşünüyorum en azından bana mantıklı gelen bu...
-
Gerizekalı trollere giydirdim, haber konusunda yorumumu ve fikrimi de belirtim daha ne yapayım umarım konuya gelen yorumlar aynı düzeyde devam eder. :)
DH'yı alkışlıyorum Ay'a inildiğine inanmayan ama Ay'da ezan sesi duyulduğuna inanan insanlara öte gezegen haberi yapıyorsunuz inancınıza ve azminize saygım sons...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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rainfall2535 2 yıl
dünya yok olduğunda muhtemelen yaşayıp görürsem başka gezegene kaçmayı planlıyorum uzay gemisiyle.sonsuz boşlukta.
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Reaktans 2 yıl
Teknoloji keşke daha hızlı yol kat edebilse. Şu gezegenleri duyup, temsili görüntülerini görüp, özelliklerini okuyup hiç bir zaman orayı gerçekte göremeyecek olmak adama koyuyor gerçekten.
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Quard 2 yıl
Daha Mars'a bile gidemedik yeni gezegen bulsak ne olur bulmazsak

Birgün biz görür müyüz bilemiyorum; her ulus var olan veya bulunan gezegenlere insanlarını yerleştirirken en son biz gideriz veya hiç gitmeyiz Dünya bize kalır
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Mephalay 2 yıl
39 isik yili uzaklikta olmasi. Uzanamayacagimiz yerde duruyorlar, uzanabildigimiz zaman da biz yanlis yerde duruyor olacagiz. Cok kotu.
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lawbreaker 2 yıl
Çok önemli bir keşif bence elbette bizim kuşakları etkilemez de ilerisi için yedek kaynaklar sonuçta
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DH Misafiri 2 yıl
Bizim goremicegimiz kesin mk birakin 3-4 kusak asagimiz gorsun bari.. ????
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DH Misafiri 2 yıl
Bunlar Kuran da yazıyordu :D
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
bu kadar yıl o kadar uzaya gidildi geldiler güneş sistemi etrafında nasıl şimdiye kadar fark edilmedi.
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fenccii 2 yıl
trapist 1 sistemininde sadece dünyaya görsel olarak benzediği için ortaya atılan 3 gezegendede yaşam var ibaresinin yanlış olduğunu nasanın ilerleyen zamanlarda yaşam denemeleri yapıp akıldaki soru işaretlerini gidermesi gerekildiğini düşünüyorum.
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Xeblion 2 yıl
haraaaaaaaam kıble nerede kıblee
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HABERİN ETİKETLERİ
yaşanılabilir gezegenler, trappist-1 ve
8 etiket daha güneş sistemi dışındaki gezegenler trappist-1f olası yaşanılabilir gezegenler Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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