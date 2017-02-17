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Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız"

Birleşik Arap Emirlikleri 100 yıl içerisinde kızıl gezegen Mars'ta bir şehir kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Arap ülkesi, ilk Mars yolcularınıysa önümüzdeki 20-30 yıl içeriside göndermeyi planlıyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
44
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje:
Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı ve devlet başkanı yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum, 2117 yılı itibariyle Mars'ta bir şehir kurmayı planladıklarını açıkladı. Ülkesinin "Mars'a insan indirme" hayaline öncülük edeceğini söyleyen Şeyh Muhammed, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde de Kızıl Gezegen'e ilk insanları göndermeye başlayacaklarını ifade etti.

Şeyh Muhammed'in geçtiğimiz Salı günü basına duyurduğu Mars 2117 projesinde nihai hedef Mars'ta bir şehir kurmak olarak belirlenmiş olsa da ülke, bu 100 yıllık uzun yolculukta öncelikle uzay araştırmalarındaki konumlarını çok daha ileriye taşımak ve gençlere uğrunda çalışılacak bir hedef vermek istiyor.

"Bugün yapılan çalışmaların meyvelerini gelecek nesiller toplayacak."

Bugün yapılan çalışmaların meyvelerini gelecek nesillerin toplayacağını belirten Şeyh Muhammed,"Gelecek nesillerin de yeni şeyler keşfetme ve bilinmeyenin örtüsünü kaldırma tutkusuyla hareket etmesini bekliyoruz. Başka gezegenlere insan göndermek insanoğlunun yüzyıllardır hayalini kurduğu çok büyük bir rüya. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hayal yolunda uluslararası çalışmalara öncülük etmesini hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAE hükümetinden yapılan açıklamalara göre öncelikle yerli bilim insanları projeye start verecekler. Sonrasında uluslararası araştırmacılardan oluşan bir koalisyon kurmayı hedefleyen Orta Doğu ülkesi, aynı zamanda proje dahilinde yapılan tüm araştırmaları da dünyanın her tarafından insanların ulaşabileceği şekilde paylaşmayı hedefliyor. Konuyla ilgili herkesin yardım da bulunabileceğini belirten BAE hükümeti bu şekilde işleri hızlandırmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı"

NASA'yla da anlaşma imzalamıştı

Orta Doğu'nun zengin ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar uzay araştırmalarında çok etkili bir ülke olmasa da uzun bir süredir kızıl gezegen Mars konusunda ciddi hamleler yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında NASA'yla kapsamlı bir anlaşma imzalayan Arap ülkesi hem NASA'nın insanlı Mars görevlerine katkıda bulunacağını açıklamış hem de 2021 yılında Mars'a bir uzay aracı göndermeyi hedeflediklerini duyurmuştu. Bakalım ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dikkat çektiği uzay pazarında bir Arap ülkesinin de aktif bir rol aldığını görebilir miyiz.

http://www.usatoday.com/story/tech/nation-now/2017/02/15/uae-aims-put-human-settlement-mars-2117/97937004/ Yorum Yaz
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Blasterreal 2 yıl en beğenilen
Hah tam indiklerinde birde ezan sesi duyarlar
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FatihAsl 2 yıl hanox
hanox

Amerika'nın şu an mars'ta kolonisi var.Bu Arap kardeş 100 sene sonra mars'ta şehir
kuraçağız demiş, ufku gerçekten genişmiş.ancak izin alıp para karşılığı şehir turu atarlar.

cehalet işte. daha marsa ayak basılmadı.
hanoxAmerika'nın şu an mars'ta kolonisi var.Bu Arap kardeş 100 sene sonra mars'ta şehirkuraçağız demiş, ufku gerçekten genişmiş.a...
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Front-Back 2 yıl
Mars'tan arsa alanlara müteahhit geliyor. Hadi yine iyisiniz hee :)
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DH Misafiri 4 ay
Mars dizisini seyredip gercekleri karistiriyorsun galiba,burasi Dünya hollywood degil!
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DH Misafiri 5 ay
merak etmeyin yakinda biz sizin topunuzu uzaya yollayacaz.
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MANGUTAY 6 ay
Adamlar U.S.A'in müstemlekesi olmuş. Marsa gideceğiz falan hikaye. Arap sermayesinden Nasaya kaynak sağlanacak bu kadar basit. Trump enayi mi sağılacak inek varken bütün masrafı kendi üstlensin.
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DH Misafiri 6 ay
Önce Dubai'de başladığınız projeleri bitirin, sonra çevrenizdeki müslüman olan ülkeleri kalkındırın ve ardından da Mars'a defolun gidin..
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düzgün17 6 ay
Eski din adamlarının konuşmaları var: Marsta hayat var. İnsanlık oradakilerle buluşmadan kıyamet kopmayacak. Oradakilerin bizden daha iyi müslüman oldukları ve teknolojide çok çok ileri oldukları söylenmiş.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
2117'ye kadar ohoo
biz 2023'de çıkarız Marsa. BOR'la çalışan roket yapıp suriyeli astronotlarla beraber aya çıkacağız. Ümmet var ümmet!
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theseyma 2 yıl
100 yıl nedir ya :S petrol hariç hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülke için iyi bir atak. Gelecek 100 yılı kesin ben göremem ama merak etmiyorum da değil :D
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xmen121 2 yıl
Kurun gitsin
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Umutcan 2 yıl
Marsa tamamen gitsinler de dünyada rahat edelim bari.
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Oroborus 2 yıl
batmazsanız kurarsınız cınım
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MARS, uzay araştırmaları ve
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