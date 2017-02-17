Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız"

"Bugün yapılan çalışmaların meyvelerini gelecek nesiller toplayacak."

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NASA'yla da anlaşma imzalamıştı

Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı ve devlet başkanı yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum, 2117 yılı itibariyle Mars'ta bir şehir kurmayı planladıklarını açıkladı. Ülkesinin "Mars'a insan indirme" hayaline öncülük edeceğini söyleyen Şeyh Muhammed, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde de Kızıl Gezegen'e ilk insanları göndermeye başlayacaklarını ifade etti.Şeyh Muhammed'in geçtiğimiz Salı günü basına duyurduğu Mars 2117 projesinde nihai hedef Mars'ta bir şehir kurmak olarak belirlenmiş olsa da ülke, bu 100 yıllık uzun yolculukta öncelikle uzay araştırmalarındaki konumlarını çok daha ileriye taşımak ve gençlere uğrunda çalışılacak bir hedef vermek istiyor.Bugün yapılan çalışmaların meyvelerini gelecek nesillerin toplayacağını belirten Şeyh Muhammed,"Gelecek nesillerin de yeni şeyler keşfetme ve bilinmeyenin örtüsünü kaldırma tutkusuyla hareket etmesini bekliyoruz. Başka gezegenlere insan göndermek insanoğlunun yüzyıllardır hayalini kurduğu çok büyük bir rüya. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hayal yolunda uluslararası çalışmalara öncülük etmesini hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.BAE hükümetinden yapılan açıklamalara göre öncelikle yerli bilim insanları projeye start verecekler. Sonrasında uluslararası araştırmacılardan oluşan bir koalisyon kurmayı hedefleyen Orta Doğu ülkesi, aynı zamanda proje dahilinde yapılan tüm araştırmaları da dünyanın her tarafından insanların ulaşabileceği şekilde paylaşmayı hedefliyor. Konuyla ilgili herkesin yardım da bulunabileceğini belirten BAE hükümeti bu şekilde işleri hızlandırmayı planlıyor.Orta Doğu'nun zengin ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar uzay araştırmalarında çok etkili bir ülke olmasa da uzun bir süredir kızıl gezegen Mars konusunda ciddi hamleler yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında NASA'yla kapsamlı bir anlaşma imzalayan Arap ülkesi hem NASA'nın insanlı Mars görevlerine katkıda bulunacağını açıklamış hem de 2021 yılında Mars'a bir uzay aracı göndermeyi hedeflediklerini duyurmuştu. Bakalım ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dikkat çektiği uzay pazarında bir Arap ülkesinin de aktif bir rol aldığını görebilir miyiz.