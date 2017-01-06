Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
CES 2017 için geldiğimiz Vegas'ta LG standındayız. LG'nin oyuncu monitörlerini de sergilediği alanda ülkemizde henüz satılmayan 38UC99'u inceledik. Özellikleri göz dolduruyor.
LG'nin kavisli 21:9 oyuncu monitörü 38UC99 hem büyük hem de yetenekli. Her oyuncunun isteyeceği özelliklerle donatılan bu monitöre sizler için gözattık.
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Refresh Rate: 60 Hz / 75Hz with Display Port with FreeSync
Eminim oyunu ciddiye alan her oyuncunun hayallerini süslüyordur. Multiplayer oyunda rakipten daha geç tepkime vermenin tadı paha biçilemez.
Ha derseniz ki Single-Player open world bir oyun için alacam grafiği güzel olsun gider aynı fiyata OLED TV alırım. Nerden tutsan elinde kalıyor.