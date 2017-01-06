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Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme

2 yıl
40,8b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CES 2017 için geldiğimiz Vegas'ta LG standındayız. LG'nin oyuncu monitörlerini de sergilediği alanda ülkemizde henüz satılmayan 38UC99'u inceledik. Özellikleri göz dolduruyor.
LG'nin kavisli 21:9 oyuncu monitörü 38UC99 hem büyük hem de yetenekli. Her oyuncunun isteyeceği özelliklerle donatılan bu monitöre sizler için gözattık. 

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dostum kertenkele 2 yıl en beğenilen
monitöre servet yatır sonra git oyunu torrent den indir.
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GrıezmaNN 2 yıl
Response Time: 14ms / 5ms GTG
Refresh Rate: 60 Hz / 75Hz with Display Port with FreeSync
Eminim oyunu ciddiye alan her oyuncunun hayallerini süslüyordur. Multiplayer oyunda rakipten daha geç tepkime vermenin tadı paha biçilemez.
Ha derseniz ki Single-Player open world bir oyun için alacam grafiği güzel olsun gider aynı fiyata OLED TV alırım. Nerden tutsan elinde kalıyor.
Response Time: 14ms / 5ms GTGRefresh Rate: 60 Hz / 75Hz with Display Port with FreeSyncEminim oyunu ciddiye alan her oyuncunun hayallerini süslüyordur. ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
Asus ces 2017 27 inç 4K 144hz oyuncu monitörünü tanıttı. LG nin tanıttığı monitörü 1 senedir Asus PG348Q 34 inç 344*1440 piyasada var.
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JeaLeusy 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Asus ces 2017 27 inç 4K 144hz oyuncu monitörünü tanıttı. LG nin tanıttığı monitörü 1 senedir Asus PG348Q 34 inç 344*1440 piyasada var.

27 inç 4k 144 hz monitörün modeli var mı ? Ben göremedim de öyle bir model.
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EceLCrueL 2 yıl
Harika
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Barni Moloztaş 2 yıl
Rüyama girmedi.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Saat 4'ü 10 geçiyor rüyadan uyandım bu monitörü gördüm
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zotacing 2 yıl
Amazon'da 1600$ ise Türkiye'de; 11.000TL'den aşağı girmez, Vatan Bilgisayar arada 14.000TL yazıp üstünü çizer gece indirimi diye 11.769TL'ye fln satar işte.
Araba alırım o araba vura kıra parçalar daha çok zevk alırım.
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raunk 2 yıl
Mesut artık hepten kel oldu bu saatten sonra ektiremez de. Millet dalga geçer.
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WaylandIZMIR 2 yıl
14 ms mi? Şaka mı bu?
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aspirin_00 2 yıl
film için ekran çok geniş mi acaba görüşü olan var mı ?
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exterminant 2 yıl
yine mi kavisli

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MxFxOx 2 yıl
amazonda 1600 dolar geçmiş olsun.bana göre çözünürlük ve inç değerleri güzel oyun için alacağım bir mönitör değil.çoklu işlemler için 2 mönitör en ideali
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