Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde Uber'in yaya ezen otonom aracı ilk konumuz olurken her zaman olduğu gibi son 1 haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
Yayın akışı:
01:25 Uber'in otonom araç kazası güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi
06:58 Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı
11:53 PUBG mobil cihazlara geldi
16:25 PS4'e özel Days Gone, 2019'a ertelendi
19:08 Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük
23:01 Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti
26:00 WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"
29:43 Bir sonraki Assassin's Creed oyunu antik Yunan döneminde geçebilir
31:16 Ubisoft CEO'sunun beklediği yatırım Tencent'ten geldi
34:15 Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos "robot köpeğiyle" yürüyüşe çıktı
37:36 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor
42:10 Atari'nin yeni konsolu tanıtıldı: Atari VCS
44:08 Narcos'un oyunu PC ve konsollara geliyor
45:37 Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$
47:49 YouTube Kids, çocuklara şiddet içerikli videolar öneriyor
06:58 Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı
11:53 PUBG mobil cihazlara geldi
16:25 PS4'e özel Days Gone, 2019'a ertelendi
19:08 Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük
23:01 Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti
26:00 WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"
29:43 Bir sonraki Assassin's Creed oyunu antik Yunan döneminde geçebilir
31:16 Ubisoft CEO'sunun beklediği yatırım Tencent'ten geldi
34:15 Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos "robot köpeğiyle" yürüyüşe çıktı
37:36 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor
42:10 Atari'nin yeni konsolu tanıtıldı: Atari VCS
44:08 Narcos'un oyunu PC ve konsollara geliyor
45:37 Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$
47:49 YouTube Kids, çocuklara şiddet içerikli videolar öneriyor
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@Speed-Step
Bencede olabilir taksiyle gidip saldıranlar değilde kimin yaptığının belli olmadığı 2 olayda oldu belki bunları da olaylar körüklensin diye uber yaptırmış olabilir. Nasıl olsa amerikan şirketi güvenmemek lazım.
Adama Turkey desen aklına hindi gelecek, sorsan Türkiye operasyonu hakkında 2-3 dakika anca düşünmüştür. Bir de bizim taksicilerin gerçek yüzünden haberdar olup bir de böyle bir komplo mu hazırlayacaktı
Genel olarak elinize sağlık.