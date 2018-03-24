Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde Uber'in yaya ezen otonom aracı ilk konumuz olurken her zaman olduğu gibi son 1 haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.

Yayın akışı:



Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı

PUBG mobil cihazlara geldi

PS4'e özel Days Gone, 2019'a ertelendi

Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük

Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti

WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"

Bir sonraki Assassin's Creed oyunu antik Yunan döneminde geçebilir

Ubisoft CEO'sunun beklediği yatırım Tencent'ten geldi

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos "robot köpeğiyle" yürüyüşe çıktı

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor

Atari'nin yeni konsolu tanıtıldı: Atari VCS

Narcos'un oyunu PC ve konsollara geliyor

Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$

YouTube Kids, çocuklara şiddet içerikli videolar öneriyor 01:25 Uber'in otonom araç kazası güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi 06:58 Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı 11:53 PUBG mobil cihazlara geldi 16:25 PS4'e özel Days Gone, 2019'a ertelendi 19:08 Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük 23:01 Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti 26:00 WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi" 29:43 Bir sonraki Assassin's Creed oyunu antik Yunan döneminde geçebilir 31:16 Ubisoft CEO'sunun beklediği yatırım Tencent'ten geldi 34:15 Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos "robot köpeğiyle" yürüyüşe çıktı 37:36 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor 42:10 Atari'nin yeni konsolu tanıtıldı: Atari VCS 44:08 Narcos'un oyunu PC ve konsollara geliyor 45:37 Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$ 47:49 YouTube Kids, çocuklara şiddet içerikli videolar öneriyor