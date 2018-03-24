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Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
5,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Uber'in yaya ezen otonom aracı ilk konumuz olurken her zaman olduğu gibi son 1 haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
Yayın akışı:
01:25 Uber'in otonom araç kazası güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi
06:58 Uber, yaşanan saldırı olayları sonrası kullanıcı sayısını 5'e katladı
11:53 PUBG mobil cihazlara geldi
16:25 PS4'e özel Days Gone, 2019'a ertelendi
19:08 Cambridge Analytica CEO'su: Donald Trump için dijital seçim çalışması yürüttük
23:01 Facebook 5 gün içinde 50 milyar dolar kaybetti
26:00 WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"
29:43 Bir sonraki Assassin's Creed oyunu antik Yunan döneminde geçebilir
31:16 Ubisoft CEO'sunun beklediği yatırım Tencent'ten geldi
34:15 Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos "robot köpeğiyle" yürüyüşe çıktı
37:36 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi için Nvidia RTX geliyor
42:10 Atari'nin yeni konsolu tanıtıldı: Atari VCS
44:08 Narcos'un oyunu PC ve konsollara geliyor
45:37 Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$
47:49 YouTube Kids, çocuklara şiddet içerikli videolar öneriyor

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Biyturs_OnSr 1 yıl en beğenilen
Arkadaş biraz dikkat etmek çok mu zor ? Bu nedir çok komik bir haber mi ki bol gülüşlü resim koymuşsunuz ? Tamam öldürdü yazın da onun arkasına böyle mi resim konur, hiç mi vicdan yok yahu bir insan ölmüş

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Arkadaş biraz dikkat etmek çok mu zor ? Bu nedir çok komik bir haber mi ki bol gülüşlü resim koymuşsunuz ? Tamam öldürdü yazın da onun arkasına böyle mi resim ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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axiprens 1 yıl
Baslik ve baslikta kullanilan gulen 2 adam resmi pek hos olmamis.. 2 sinden birini degistirn bence, ölüm haberini verirken gulen spikerler gibi
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ARTHUR. 1 yıl
Youtubede saçma sapan yayınlar çok fazla izlenirken sizin 10-20 k izlenmeniz benim zoruma gidiyor :)
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imhotep_of_grudge 1 yıl
haber başlığı bile konuya ne kadar fransız olduğunuzun kanıtı çok bile izlenmişsiniz...
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DH Misafiri 1 yıl
Real-time ray tracing ile gerçeğe yakın görüntüler elde edebilmek mümkün oyunlarda (Render testlerinde genelde ray tracing test edilir, kalite ortada). Game-changer diyebileceğimiz bir teknoloji. Bunu saksının üstündeki yansımaya indirgemeyin lütfen, daha detaylı okumanızı öneriririm Mesut Bey. Ray Tracing'de oluşan görüntü kalitesi, sıradan shading teknikleri ile kıyaslanmaz. (OpenGL ile kodlama tecrübem var bilen birisi olarak uyarmak istedim.)
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Drima 1 yıl

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Exterminio 1 yıl
Mesut abim Uber ile ilgili gösterdikleriniz aslında toplam değil günlük indirme sayıları. Yani bir yandan da Enis bey haklı her gün 25 bin yeni kullanıcı katılıyorsa
AppAnnie platformunu öncelerden ben de kullanıyordum, yani o verinin günlük indirme sayısı olduğuna emin olabilirsiniz.
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FoxyDogy 1 yıl
Facebook konusuna katılmıyorum, bence instagram ve twitter dan daha yararlı. Örnek verecek olursak ben facebook da 500+ yerli yabancı gruba üyeyim ve en az 15 inde aktifim. Bu sayede çok hızlı birşekilde bilgi alışverişi yapabiliyorum. Instagram bana gereksiz geliyor çünkü arkadaşlarımın o an ne yaptığını çok da merak etmiyorum ama dünyadan sizlerden haberdar olmak için kullanıyorum, facebookda aynı, öyle ego kasma vs vs yok ama çok iyi bir bilgi paylaşımı var.
@Speed-Step
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emrekaradag 1 yıl
Mesut Abi Eskişehir'e gel misafirim ol zenginler nasıl yaşar göstereyim. Ama İstanbul'a geri dönmek istemezsin benden söylemesi :)
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malifural 1 yıl
pubg de boot olmasa ne yapacaz. evin çevresinde on tur attık adamla ne o beni vurabildi ne ben onu . adama sıkarken başkasını vurdum
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Teknolojist_44 1 yıl
Mesut bey 05:50'den sonra köpeği satan veteriner demişsiniz düzeltmem gerekiyor bu noktayı. Veteriner Hekimler:kedi , köpek satmaz evcil hayvanları pet shoplar satar
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KaleyDeskop 1 yıl
abi bu uber'in ceo'su çok tehlikeli biri, geçenlerde rakiplerini takip etmeleri için cia dan emekli ajanlar tutmuştu. Bence bu uber dayaklarının arkasında bu adam olabilir, hem adını duyurdu hemde taksicilerin gerçek yüzünü gösterip uber'in taksilerden daha iyi olduğunu göstermiş oldu.
2 Yanıt Yanıtla +1
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dr20mouse 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
abi bu uber'in ceo'su çok tehlikeli biri, geçenlerde rakiplerini takip etmeleri için cia dan emekli ajanlar tutmuştu. Bence bu uber dayaklarının arkasında bu adam olabilir, hem adını duyurdu hemde taksicilerin gerçek yüzünü gösterip uber'in taksilerden daha iyi olduğunu göstermiş oldu.

Bencede olabilir taksiyle gidip saldıranlar değilde kimin yaptığının belli olmadığı 2 olayda oldu belki bunları da olaylar körüklensin diye uber yaptırmış olabilir. Nasıl olsa amerikan şirketi güvenmemek lazım.
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Exterminio 1 yıl KaleyDeskop
Yani azıcık absürt olmamış mı bu

Adama Turkey desen aklına hindi gelecek, sorsan Türkiye operasyonu hakkında 2-3 dakika anca düşünmüştür. Bir de bizim taksicilerin gerçek yüzünden haberdar olup bir de böyle bir komplo mu hazırlayacaktı
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al-ozaria 1 yıl
Damak tadında bir program olmuş; uber, facebook ve youtube gibi toplumsal konularda ayrı güzellik katıyor. Yalnız kapak fotoğrafı ile başlık uyumsuz.
Genel olarak elinize sağlık.
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