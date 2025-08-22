Giriş
    Eylül ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    HBO'nun yeni suç dizisi Task, The Office'in devamı niteliğindeki The Paper, Wednesday ve Gen V'nin yeni sezonları... Eylül ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Eylül ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Eylül Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Eylül ayında Wednesday ve Gen V gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; The Paper ve Task gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Eylül ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Wednesday 2. sezon 2. kısım

    Wednesday 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Wednesday'in merakla beklenen 2. sezonunun ilk kısmını bu ay yayınlayan Netflix, geri kalan bölümleri de 3 Eylül'de yayınlayacak.
    • Yayın Tarihi: 3 Eylül
    • Platform: Netflix
    • Tür: Fantastik, Gençlik Dizisi

    Usta yönetmen Tim Burton'ın imzasını taşıyan Wednesday, Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams'in maceralarını konu alıyor. Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, burada beklemediği olaylarla karşılaşıyor. Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmángibi isimlerin de boy göstereceği yeni bölümlerde Lady Gaga da ekibe dâhil olacak.

    2️⃣ The Paper

    The Paper Tam Boyutta Gör
    The Office dizisinin yazarları tarafından hazırlanan The Paper, The Office'in yeni versiyonu olarak izleyicilere sunulacak.
    • Yayın Tarihi: 4 Eylül
    • Platform: Peacock
    • Tür: Komedi

    Aynı The Office gibi The Paper da küçük bir ofiste geçiyor ve bu ofisi mesken tutan renkli karakterlerin hikâyesini, sahte bir belgesel estetiğinde ekrana taşıyor. Bu kez hikâyenin merkezindeki, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi yer alıyor. Bu gazetenin başına Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilen Ned Sampson, meslekle çok da alakası olmayan bu grubu profesyonel gazeticilere dönüştürmek için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

    3️⃣ Task

    Task Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünü üstlendiği Task, Mare of Easttown'ın yaratıcısı olarak tanınan Brad Ingelsby'in imzasını taşıyor.
    • Yayın Tarihi: 7 Eylül
    • Platform: HBO Max
    • Tür: Suç, Drama

    Suç türünde bir mini dizi olan Task, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Farklı bürolardan toplanan bu ajan ve dedektiflerin başına FBI ajanı Tom (Mak Ruffalo) getiriliyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran grup, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.

    4️⃣ Gen V 2. sezon

    Gen V 2. sezon Tam Boyutta Gör
    The Boys ile aynı evrende geçen spin-off dizisi Gen V, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara dönecek.
    • Yayın Tarihi: 17 Eylül
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Tür: Süper Kahraman, Fantastik

    Gen V, geleceğin süper kahramanları olmaya aday olan, süper güçlere sahip gençlerin eğitildiği Godolkin Üniversitesi’nde geçiyor. Dışarıdan bakıldığında seçkin bir okul gibi görünen Godolkin'e kabul edilen Marie, kısa süre sonra kendisini büyük bir komplonun ortasında buluyor. Yeni sezon, gençlerin bu komployu bozmak için verdiği mücadeleyi anlatmaya devam edecek.

    5️⃣ Only Murders in the Building 5. sezon

    Only Murders in the Building 5. sezon Tam Boyutta Gör
    Emmy ödüllü komedi dizisi Only Murders in the Building, Eylül ayında 5. sezonuyla geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 9 Eylül
    • Platform: Disney+ / Hulu
    • Tür: Komedi, Gizem

    Bu sezonda Charles, Oliver ve Mabel, apartmanın uzun süredir kapıcılığını yapan Lester’ın şüpheli ölümünü araştırmaya başlıyor. Resmî açıklama bunun bir kaza olduğunu söylese de üçlü, olayın ardında cinayet olduğuna inanıyor. Soruşturma, onları New York’un zengin elitleriyle ve mafya bağlantılı karanlık ilişkilerle karşı karşıya getiriyor.

    6️⃣ House of Guinness

    House of Guinness Tam Boyutta Gör
    House of Guinness, Peaky Blinders'ın yaratıcısı olarak tanıdığımız Steven Knight'ın imzasını taşıyor.
    • Yayın Tarihi: 25 Eylül
    • Platform: Netflix
    • Tür: Dönem Dizisi, Drama

    19. yüzyıl Dublin'inde geçen House of Guinness, şehirdeki Guinness fabrikasının isyan, güç ve skandallarla dolu hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise üç asırlık bu markayı kuran Guinness ailesinin üyeleri yer alıyor.

    7️⃣ Black Rabbit

    Black Rabbit
    Önümüzdeki ay Netflix'te yayınlanacak bir diğer dizi de Jude Law ve Jason Bateman'ın rol aldığı Black Rabbit olacak.
    • Yayın Tarihi: 18 Eylül
    • Platform: Netflix
    • Tür: Suç, Gizem

    New York’un gözde restoranlarından birini işleten Jake Friedkin'in (Jude Law) hayatı, uzun süredir ortalarda olmayan kardeşi Vince’in (Jason Bateman) geri dönüşüyle kaotik bir hâl alıyor. İki kardeş, Vince'in tefecilerden aldığı borç yüzünden karanlık bir dünyanın içine çekilirken, geçmişin yaraları da gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

    8️⃣ The Girlfriend

    The Girlfriend Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video yapımı olan The Girlfriend, başrollerindeki Robin Wright ve Olivia Cooke ile dikkat çekiyor.
    • Yayın Tarihi: 10 Eylül
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Tür: Drama

    Sanat galerisi sahibi Laura, oğlunun yeni sevgilisi Cherry ile tanıştığında huzurlu hayatının sarsılmaya başladığını fark eder. Cherry’nin cazibesi ve gizemli davranışları Laura’nın kafasında soru işaretleri yaratırken, anne ile oğul arasındaki bağ da sarsılmaya başlar. Laura gerçekten tehlikeli biriyle mi karşı karşıyadır, yoksa kendi güvensizliklerinin kurbanı mıdır? The Girlfriend; aile, güven ve paranoya üzerine oyunbaz bir hikâye kuruyor.

    9️⃣ Wayward

    Wayward Tam Boyutta Gör
    Netflix'in gizem türündeki yeni dizisinin başrollerinde Mae Martin ve Toni Collette yer alıyor.
    • Yayın Tarihi: 25 Eylül
    • Platform: Netflix
    • Tür: Gizem, Gerilim

    Hikâye, hamile eşiyle birlikte Tall Pines kasabasına taşınan polis memuru Alex’in etrafında şekilleniyor. Dışarıdan huzurlu görünen bu küçük kasaba, aslında Tall Pines Academy adındaki bir okulun gölgesinde yaşıyor. Bu gizemli okuldan kaçmaya çalışan iki öğrenciyle yolları kesişen Alex, karizmatik bir lider tarafından yönetilen bu okulun ürkütücü bir sır sakladığını fark ediyor.

    🔟 Tulsa King 3. sezon

    Tulsa King 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği gangster dizisi Tulsa King, önümüzdeki ay 3. sezonuyla geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 21 Eylül
    • Platform: Paramount+
    • Tür: Suç, Aksiyon

    Sylvester Stallone, Tulsa King’te eski bir mafya babası olarak kendine yeni bir dünya inşa etmeye çalışan Dwight Manfredi'ye hayat veriyor. 25 yıl hapis yattıktan sonra mafya ailesi tarafından New York’tan sürgün edilerek Tulsa, Oklahoma’ya gönderilen Manfredi, bu küçük kasabada yavaş yavaş kendi imparatorluğunu kurmaya başlar. 3. sezon, Dwight Manfredi ve suç ailesinin maceralarını anlatmaya devam edecek.

