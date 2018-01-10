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Bu telefon kılıfı uçuyor

Bir özçekim tutkunuysanız her an kayıt yapmaya hazır Selfly Drone modeli sizi bekliyor. Üstelik telefon kılıfınızın arkasına entegre edilmiş bir halde geliyor.
1 yıl
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1
11
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özçekim çubuklarının yerini özçekim Drone’ları almaya başladı. Ne var ki özçekim için ekstra bir Drone taşımak sıkıcı olabiliyor. AEE Aviation Technology buna ilginç bir çözüm bulmuş.

Hazır özçekim sistemi

AEE Selfly adı verilen minik Drone aslında bir telefon kılıfı. Daha doğrusu telefon kılıfına sığdırılmış br Drone. Standart kullanımda kılıf iken bir tuşa basarak Drone modelini ayırıyor ve uçmaya hazır hale getiriyor.

Ayrıca Bkz. "HP Z 3D ile herkes 3 boyutlu tarama yapabilecek"

Uygulama ile Android ve iOS telefonlardan kontrol edebiliyorsunuz. Full HD kamerası sayesinde kaliteli özçekimler yapılabiliyor. Tek şarj ile 4 dakika havada kalan Drone yarım saatte şarj oluyor.

Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla gerçekleşme imkânı bulan Selfly, Drone teknolojisinin nerelere gidebileceğinin fikrini veriyor. Kılıf 4-6 inç arasındaki telefonlara uyumlu. Fiyatı ise 130$ olarak belirlenmiş. Ayrıca iki adet bataryadan oluşan bir paket de satışa sunulacak. Modelin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor.

 

https://www.theverge.com/2018/1/9/16872132/aee-selfly-drone-phone-case-ces-2018 Yorum Yaz
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cacaking 1 yıl
Harbiden ucuyo lan
hayirli forumlar.[8\|]
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INumber1OneI 1 yıl
adamlar artık teknolojide çığır açtı helal olsun
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burak23358 1 yıl
Kılıf uçmuyor.Kılıfın içinden çıkan dron uçuyor...
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LeSRiSeL 1 yıl
dünyanın sınırlı kaynakları nekadar boş şeylere harcanıyor :/
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El_domingo 1 yıl
dusunce iyi ama gelişmesi lazım...4dk ya kaldırıcan ayarlıyacan indirecen zor iş..bu arada haber içeriğinde olculer ve agırlık konusunda bilgide olmadıgını gore bunlar da sıkıntıdır..
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St Batuhan 1 yıl
Tek şarjda 4dk cidden az ve bunun için yarım saat şarj olması çok uzun. Ben usb portu sayesinde belki gücünü telefondan bile alıyor diye düşünmüştüm haberin giriş kısmında ama elbette yok. Üstüne kamera da alete ait yani ekstra bir külfet durumu var. Yine de revize etseler ya da gerçek anlamda geliştirip 2. model sunsalar düşünülebilir. Süre sıkıntısı olmasa bir şeyler izlemeye bile zevkli olur.
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AskN0More 1 yıl
Cok hoş ama 4 dk uçuşta cok az be:)
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matmuhendisi 1 yıl
Bayağı iyi.
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ONIONBUD 1 yıl

Nfc modeline gardolap üstü filan iniş /yuva :) yeri yapıp always ready to action modunda kullanmak hoş olurdu.
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tobepeople 1 yıl
Yanlış anlamışız :D
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