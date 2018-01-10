Bu telefon kılıfı uçuyor

Son dönemde özçekim çubuklarının yerini özçekim Drone’ları almaya başladı. Ne var ki özçekim için ekstra bir Drone taşımak sıkıcı olabiliyor. AEE Aviation Technology buna ilginç bir çözüm bulmuş.

Hazır özçekim sistemi

AEE Selfly adı verilen minik Drone aslında bir telefon kılıfı. Daha doğrusu telefon kılıfına sığdırılmış br Drone. Standart kullanımda kılıf iken bir tuşa basarak Drone modelini ayırıyor ve uçmaya hazır hale getiriyor.

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Uygulama ile Android ve iOS telefonlardan kontrol edebiliyorsunuz. Full HD kamerası sayesinde kaliteli özçekimler yapılabiliyor. Tek şarj ile 4 dakika havada kalan Drone yarım saatte şarj oluyor.

Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla gerçekleşme imkânı bulan Selfly, Drone teknolojisinin nerelere gidebileceğinin fikrini veriyor. Kılıf 4-6 inç arasındaki telefonlara uyumlu. Fiyatı ise 130$ olarak belirlenmiş. Ayrıca iki adet bataryadan oluşan bir paket de satışa sunulacak. Modelin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor.