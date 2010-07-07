Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü duyurdu

USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yüksek transfer hızları sunan yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, Japon donanım üreticisi Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. SHD-NHPU2 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüsü, kendi sınıfındaki en yüksek kapasiteli NAND flash tabanlı depolama birimlerindne biri olarak dikkat çekmeyi başarıyor. MLC tipi flash yongalarının kullanıldığı sürücü, 64MB kapasiteli tampo bellek birimine de sahip.

Dosya transfer hızı 101MB/saniye olarak açıklanan IDE ve USB 2.0 uyumlu yeni SSD sürücüsünün, yurt dışında 1220 dolar seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.