Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yüksek transfer hızları sunan yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, Japon donanım üreticisi Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. SHD-NHPU2 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüsü, kendi sınıfındaki en yüksek kapasiteli NAND flash tabanlı depolama birimlerindne biri olarak dikkat çekmeyi başarıyor. MLC tipi flash yongalarının kullanıldığı sürücü, 64MB kapasiteli tampo bellek birimine de sahip.
Dosya transfer hızı 101MB/saniye olarak açıklanan IDE ve USB 2.0 uyumlu yeni SSD sürücüsünün, yurt dışında 1220 dolar seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.
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Kesin forum sayfalarına malzeme olsun diye bir tane üretmiştir
Hayır, içinde hareketli bir parça yok. Flash disklerin harddisk olarak kullanılabilmesi için modifiye edilmiş halleri.
O da doğru tabi...
2.5inç zaten, eski notebook sahipleri için benim gibi...
Asrock firmasından beklenecek hamleler bunlar. Başbelası IDE kablosundan kurtulmaya çalışırken, IDE SSD çıkarıyorlar
Ayrıca IDE bağlantıya SSD üretmek saçmalık bence, belki de gerçek değildir bu disk.
Notebook ide lerda güç girişi olmuyor. Data ve güç kabloları tek kablo.
Gerçekten saçma olmuş. Benim üç yıllık dell bile sata 150 , bunların pazarlama departmanı sanırım çalışmıyor yada yok.
Hal böyle olunca adam parası olmadığı için yeni sistem alamazken en kral sistem parasını neden sadece bir diske versin? Gider Baba bir laptop alır bu paraya.
Vel hasıl çok beklemek lazım anlaşılan.