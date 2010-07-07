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Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 ve SATA 6Gbps gibi yüksek transfer hızları sunan yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, Japon donanım üreticisi Buffalo, IDE ara birimini kullanan 256GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. SHD-NHPU2 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüsü, kendi sınıfındaki en yüksek kapasiteli NAND flash tabanlı depolama birimlerindne biri olarak dikkat çekmeyi başarıyor. MLC tipi flash yongalarının kullanıldığı sürücü, 64MB kapasiteli tampo bellek birimine de sahip.

Dosya transfer hızı 101MB/saniye olarak açıklanan IDE ve USB 2.0 uyumlu yeni SSD sürücüsünün, yurt dışında 1220 dolar seviyesinden satışa sunulduğu bildiriliyor.


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halken 9 yıl
Tam da eski laptopuma göre bir ürün derken fiyatı gördüm. Maksat eski sistemler ise fiyat çok alakasız. Bu arada laptopu satsam anca 200tl eder yada etmez. 1967 model anadola altından jant takmak gibi olur :) Ama ide arabirimi ve 2.5 luk ssd 40GB 100$ olsa düşünürüm.
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L.o.T.u.S 9 yıl

Kesin forum sayfalarına malzeme olsun diye bir tane üretmiştir
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yc#1 9 yıl
Bu sürücü gömülü (embedded) sistemlerde kendine yer bulabilir.
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mehmetgirgin 9 yıl
bu ssdlerin içinde satadaki gibi disk var mı ?
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mehmednaim 9 yıl

mehmetgirgin

bu ssdlerin içinde satadaki gibi disk var mı ?


Hayır, içinde hareketli bir parça yok. Flash disklerin harddisk olarak kullanılabilmesi için modifiye edilmiş halleri.
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Hobar 9 yıl
eski dizüstüler için üretilmiş ama adam buna para vereceğine gider yenisini alır
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Chembond 9 yıl

Hobar

eski dizüstüler için üretilmiş ama adam buna para vereceğine gider yenisini alır

O da doğru tabi...
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Tanarri 9 yıl
fantazi ürünü kanımca...
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Tolgá 9 yıl
farklılık olsun diye çıkmış bir ürün.bu parayı veren adamın kötüde olsa sata2 bir anakartı vardır.
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Chembond 9 yıl

DEATH71

farklılık olsun diye çıkmış bir ürün.bu parayı veren adamın kötüde olsa sata2 bir anakartı vardır.

2.5inç zaten, eski notebook sahipleri için benim gibi...
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showstopper41 9 yıl

DEATH71

farklılık olsun diye çıkmış bir ürün.bu parayı veren adamın kötüde olsa sata2 bir anakartı vardır.

Asrock firmasından beklenecek hamleler bunlar. Başbelası IDE kablosundan kurtulmaya çalışırken, IDE SSD çıkarıyorlar
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mehmednaim 9 yıl
Güç girişi görünmüyor acaba başka bir yerinden mi giriyor yoksa yok mu?
Ayrıca IDE bağlantıya SSD üretmek saçmalık bence, belki de gerçek değildir bu disk.
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clupgizmo16 9 yıl
Güç girişi görünmüyor acaba başka bir yerinden mi giriyor yoksa yok mu?
Ayrıca IDE bağlantıya SSD üretmek saçmalık bence, belki de gerçek değildir bu disk.


Notebook ide lerda güç girişi olmuyor. Data ve güç kabloları tek kablo.

Gerçekten saçma olmuş. Benim üç yıllık dell bile sata 150 , bunların pazarlama departmanı sanırım çalışmıyor yada yok.
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Batuist 9 yıl
böyle bir ssd için fiyatı resmen şaka gibi..
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KiLLeR© 9 yıl
Adamın parası olmadığı için IDE sistem kullanıyordur. Zaten parası olan adam Sata arabirimi olan bir sisteme geçmiştir. Şimdi bu ürünü IDE yapmasının amacı eski sistemi olan kullanıcıları hedef almak değilmi? IDE artık yok diye biliyorum..

Hal böyle olunca adam parası olmadığı için yeni sistem alamazken en kral sistem parasını neden sadece bir diske versin? Gider Baba bir laptop alır bu paraya.

Vel hasıl çok beklemek lazım anlaşılan.
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drkayzer 9 yıl
hmm.. yani trde 12200 dolar nezaman ucuzluycak bu ssd ya
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Chembond 9 yıl
Normal HDD olanını bulamıyorum ben... SSDsi çıkmış olaya bak ya...
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