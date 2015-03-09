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Bugün iPad mini modeli de güncellenebilir

4 yıl
3,1b
1
21
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün iPad mini modeli de güncellenebilir
Apple'ın bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği Apple Watch etkinliğinde ekstra olarak ne gibi ürünlerin tanıtılacağı merakla bekleniyor. Şimdilik MacBook modelleri ilk akla gelenler. Ancak Apple'ın bilindik bir hamle yapabilir.
Gelen bilgilere göre Apple, iPad mini modelini A8 işlemci ile yenileyerek piyasaya sürmek istiyor. Geçen yıl iPad mini abisinin aksine A7 işlemcisinde kalmış ve büyük eleştiri almıştı. Hatta Apple'ın iPad mini serisini sonlandırarak iPad Pro ile yola devam edeceği de iddia edilmişti.
Apple ilk Retina ekranlı iPad modelini piyasaya sürdüğünde de donanım darboğaz oluşturmaya başlamış ve bir yıllık döngüye bakmadan donanımı güncellenmiş ikinci Retina ekranlı iPad modelini tanıtmak zorunda kalmıştı. Şimdi aynı durum iPad mini Retina modelinde de yaşanacak.
iPad Mini Retina güncellemesinde işlemci haricinde WiFi yongası da değişecek ve daha gelişmiş 802.11ac standardına geçilecek. Böylece eleştiriler de bir nebze dindirilmiş olacak. Ancak bu kez de iPad mini Retina 3 modelini alan kullanıcılar eleştiriye başlayacaktır. Görünen o ki bugünkü lansman epey tartışma konusu olacak.





http://www.ubergizmo.com/2015/03/apple-rumored-to-refresh-ipad-mini-with-a8-processor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Jeopol 4 yıl
IPad mini uretimi durmasa en azindan
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doctor_bey 4 yıl
Gelmedi.
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Fenomenon 4 yıl
ipad mini 3 de ipad 3 gibi yetim kalacak o zaman :)
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darkdiva 4 yıl
Ipod tanıtsa keşke. Apple sevmeyen biri olarak ipod nanoyu çok beğendim. Yenisi çıkar mı acaba diye şu an 7.nesili almıyorum. Ama ipod çıkarmayı düşünmüyorlar sanırım.
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Mini3 almış olanlar savaş çıkarır.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
İpad mini üretimi duracak arkadaşlar böyle bir ihtimal söz konusu bile değil
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MK* 4 yıl
post kasabilecek miyiz?
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bkaakco 4 yıl
Saçmalık olur.
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General. 4 yıl
iOS 8.3 sürümü bugün başlayacakmı?
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flowerhorn 4 yıl General.
General.
iOS 8.3 sürümü bugün başlayacakmı?

8.3 e daha çok var
8.2 büyük ihtimalle bugun yayınlanacak
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parberk9999 4 yıl
iPod Touch? Bi umut...
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MrKemal17 4 yıl
iPad mini 3 alan pek yoktur sanırım, sadece parmak izi okuyucu için o kadar fark verilmez.
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