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Bugüne kadar üretilen en iyi Chromebook : Chromebook Pixel

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar üretilen en iyi Chromebook : Chromebook Pixel
Google'ın uzun süredir geliştirdiği ve çevrimiçi hizmetlerinden oluşan Chrome işletim sistemi, donanım gerksinimi az olduğu için dizüstü pazarına göre orta seviye Chromebook modellerinde karşımıza çıkmıştı. Genelde Pentium ve Celeron işlemcilere yer veren modeller Samsung, Acer, Lenovo ve HP gibi firmaların elinden çıkmaktaydı. Samsung ise Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 Dual işlemcili bir Chromebook pazara sunmuştu.

Bu kez Google üretim tarafını üzerine aldı bugüne kadar ki en iyi Chromebook modeli ortaya çıktı. Daha önce bir kaç kez internete sızan modelde bilinenden farklı bir özellik yok. En dikkat çekici tarafı ise 2560x1700 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranı. 239 ppi yoğunluk değerine ulaşan 12.85 inçlik ekran, 400 nit parlaklık sunuyor ve 3:2 görüntü oranına sahip. Bu oran 16:9 oranından yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor. 

Dokunmatik ekranda ise dokunma, zoom yapma ve kaydırma hareketleri destekleniyor. Gorilla Glass panel ile ekranın çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış. 

Önceki Chromebook modelleri 1366 x 768 çözünürlüğe kadar çıkmaktaydı. Çözünürlük tabir yerindeyse fırlayınca donanım kısmında da önemli geliştirmeler yapmak kaçınılmaz oldu. İşlemci tarafında bu kez 1.8 GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı çift çekirdekli Intel Core i5 çözümüne yer veriliyor. Grafik birimi Intel HD 4000 olarak yer alıyor.

4GB RAM, WiFi, Bluetooth 3.0, opsiyonel LTE desteği, WiFi versiyonu için 32GB SSD, LTE versiyonu için 64GB SSD, üç yıllık 1TB Google Drive depolama alanı, gürültü gidermek için 3 adet mikrofon, SD kart okuyucu, 5 saat civarında kullanım sunan batarya, HD kamera, arka aydınlatmalı klavye, iki USB 2.0 portu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Kasa tasarımı olarak da ön plana çıkan modelde anodize edilmiş alüminyum alaşım kullanılmış. Aktif soğutmaya yer verilen modelde, dışarıdan herhangi bir fan çıkışının görülmemesi sağlanmış. 

Chromebook Pixel modelinin WiFi modeli 1299$ fiyat etiketiyle Play mağazası üzerinden satışa sunuldu. LTE versiyonu ise sadece Verizon için 1449$ fiyat etiketine sahip. Ancak ülkemizde paralel ithalat hariç resmi olarak Chromebook satışı yapılmıyor.

Yeni özellikleri ile Chromebook Pixel modelinin doğrudan Retina ekranlı MacBook Pro modellerini hedef aldığı görülüyor. Google'ın Chromebook konusunda en önemli hamlesi olarak görülen Pixel modelinin Chrome işletim sistemini nereye taşıyacağını zaman içinde göreceğiz. 
Bugüne kadar üretilen en iyi Chromebook : Chromebook Pixel


http://www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromebook-pixel Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Macbook pro terk..
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ama=neden 6 yıl
Facebook'a , gmail'e girmek için 1300 dolar ?

Kimse kullanıcıyı böyle tırtıklamaya kalkmadı. Androidde olsa içinde belki bi nebze. 2006 yılının HP pavilion'u bu cihazın yaptığının kat kat fazlasını yapabilirkem, Chrome OS'li cihaza bu fiyat ?

Apple bile bu denli yolma yapmadı milleti bilgisayar konusunda. Biz MAc'te bişey yapılmıyor derken, angry birds oynatacak cihaza bu para ilginç olmuş.

Tek artısı ekranı, zaten x86. Daya Windows'u , ubuntu'yu bak keyfine bilgisayarı bu başka bişey değil.
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afavar 6 yıl
Chrome Os ne la?
Macbook'a benzetmeye çalışmışlar ama powerbook'a kadar ulaşabilmişler herhalde.
Bide adını chromebook koymuşlar.Bu nedir kütük gibi ya. İnsan biraz ince yapar. Apple zaten bu sene ortasında adamların bütün macbook air ları retina ekranla gelecek. Pro modellerde üst seviye modeller olcak yine.
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EddyCue 6 yıl
cozunurlugu harika. artik yuksek cozunurluklu jenerasyon yavas yavas geliyor.

ancak su bir gercek ki dokunmatik ekranli laptoplar tamamen sacma bir kullanici deneyimi sunuyor. tablet bilgisayar degilsin bir insan ne kadar sure dokunmatigini kullanir ki? 10 dakikadan sonra yorulursun. tamemen olu bir cihaz bence. normal laptop olarak kullansan o da olmaz cunku isletim sistemi de tirt. bence google urun yapalim farkli bir sey olsun kafasiyla cikarmis bir urun. yoksa satalarim piyasaya bomba gibi girelim kafasiyla dusunmemislerdir kesinlikle.
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stalker(1979) 6 yıl
ekran kartı hd4000 mu? Nvidia gtx serisi ekran kartı ve ekranda 14 inç olsaydı daha cazip olurdu.
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savinelli 6 yıl
o kadar pixel hd4000 e fazla..
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Doanc4n 6 yıl
Google servislerini kullanmak için kim o kadar para verir? Türkiye'de zaten satmaz amerika desen macbook var ken bune kim niye para versin? Pazar haraketlensin alternatifler çoğalsın bizim işimize gelir diyoruzda bu nedir yani?
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Recharged 6 yıl
Tasarımı çok kaba geldi bana.İşletim sistemide zaten pek ilgi çekici değil en azından şimdilik.O fiyatlarla satması çok zor.
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cosmik 6 yıl
Hayret ettim, apple ın tasarımını nasıl oldu da çalmamış.
Hırsız google.
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ShafakCool 6 yıl
Her ne kadar pek çok kişi "Chrome işletim sistemi bu, tutmaz." dese de, Google Android'i ilk çıkardığında da aynı tepkilerle karşılaştı. Piyasayı kızıştıracak ve yenililçi adımlar bizim işimize yarayacak.
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alp0007 6 yıl
Şık, ama Türkiye'de satmaz.
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artcraft35 6 yıl
Düşük donanım basit bir işletim sistemi uygun fiyat chromebookların avantajıydı. E şimdi donanım yüksek fiyat yüksek işletim sistemi dandik ne anladım ben bu işten
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