Bugüne kadar üretilen en iyi Chromebook : Chromebook Pixel

Google'ın uzun süredir geliştirdiği ve çevrimiçi hizmetlerinden oluşan Chrome işletim sistemi, donanım gerksinimi az olduğu için dizüstü pazarına göre orta seviye Chromebook modellerinde karşımıza çıkmıştı. Genelde Pentium ve Celeron işlemcilere yer veren modeller Samsung, Acer, Lenovo ve HP gibi firmaların elinden çıkmaktaydı. Samsung ise Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 Dual işlemcili bir Chromebook pazara sunmuştu.





Bu kez Google üretim tarafını üzerine aldı bugüne kadar ki en iyi Chromebook modeli ortaya çıktı. Daha önce bir kaç kez internete sızan modelde bilinenden farklı bir özellik yok. En dikkat çekici tarafı ise 2560x1700 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranı. 239 ppi yoğunluk değerine ulaşan 12.85 inçlik ekran, 400 nit parlaklık sunuyor ve 3:2 görüntü oranına sahip. Bu oran 16:9 oranından yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor.





Dokunmatik ekranda ise dokunma, zoom yapma ve kaydırma hareketleri destekleniyor. Gorilla Glass panel ile ekranın çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış.





Önceki Chromebook modelleri 1366 x 768 çözünürlüğe kadar çıkmaktaydı. Çözünürlük tabir yerindeyse fırlayınca donanım kısmında da önemli geliştirmeler yapmak kaçınılmaz oldu. İşlemci tarafında bu kez 1.8 GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı çift çekirdekli Intel Core i5 çözümüne yer veriliyor. Grafik birimi Intel HD 4000 olarak yer alıyor.





4GB RAM, WiFi, Bluetooth 3.0, opsiyonel LTE desteği, WiFi versiyonu için 32GB SSD, LTE versiyonu için 64GB SSD, üç yıllık 1TB Google Drive depolama alanı, gürültü gidermek için 3 adet mikrofon, SD kart okuyucu, 5 saat civarında kullanım sunan batarya, HD kamera, arka aydınlatmalı klavye, iki USB 2.0 portu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Kasa tasarımı olarak da ön plana çıkan modelde anodize edilmiş alüminyum alaşım kullanılmış. Aktif soğutmaya yer verilen modelde, dışarıdan herhangi bir fan çıkışının görülmemesi sağlanmış.





Chromebook Pixel modelinin WiFi modeli 1299$ fiyat etiketiyle Play mağazası üzerinden satışa sunuldu. LTE versiyonu ise sadece Verizon için 1449$ fiyat etiketine sahip. Ancak ülkemizde paralel ithalat hariç resmi olarak Chromebook satışı yapılmıyor.





Yeni özellikleri ile Chromebook Pixel modelinin doğrudan Retina ekranlı MacBook Pro modellerini hedef aldığı görülüyor. Google'ın Chromebook konusunda en önemli hamlesi olarak görülen Pixel modelinin Chrome işletim sistemini nereye taşıyacağını zaman içinde göreceğiz.





http://www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromebook-pixel