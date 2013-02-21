Bugüne kadar üretilen en iyi Chromebook : Chromebook Pixel

Haber Editörü
Google'ın uzun süredir geliştirdiği ve çevrimiçi hizmetlerinden oluşan Chrome işletim sistemi, donanım gerksinimi az olduğu için dizüstü pazarına göre orta seviye Chromebook modellerinde karşımıza çıkmıştı. Genelde Pentium ve Celeron işlemcilere yer veren modeller Samsung, Acer, Lenovo ve HP gibi firmaların elinden çıkmaktaydı. Samsung ise Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 Dual işlemcili bir Chromebook pazara sunmuştu.
Bu kez Google üretim tarafını üzerine aldı bugüne kadar ki en iyi Chromebook modeli ortaya çıktı. Daha önce bir kaç kez internete sızan modelde bilinenden farklı bir özellik yok. En dikkat çekici tarafı ise 2560x1700 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranı. 239 ppi yoğunluk değerine ulaşan 12.85 inçlik ekran, 400 nit parlaklık sunuyor ve 3:2 görüntü oranına sahip. Bu oran 16:9 oranından yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor.
Dokunmatik ekranda ise dokunma, zoom yapma ve kaydırma hareketleri destekleniyor. Gorilla Glass panel ile ekranın çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış.
Önceki Chromebook modelleri 1366 x 768 çözünürlüğe kadar çıkmaktaydı. Çözünürlük tabir yerindeyse fırlayınca donanım kısmında da önemli geliştirmeler yapmak kaçınılmaz oldu. İşlemci tarafında bu kez 1.8 GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı çift çekirdekli Intel Core i5 çözümüne yer veriliyor. Grafik birimi Intel HD 4000 olarak yer alıyor.
4GB RAM, WiFi, Bluetooth 3.0, opsiyonel LTE desteği, WiFi versiyonu için 32GB SSD, LTE versiyonu için 64GB SSD, üç yıllık 1TB Google Drive depolama alanı, gürültü gidermek için 3 adet mikrofon, SD kart okuyucu, 5 saat civarında kullanım sunan batarya, HD kamera, arka aydınlatmalı klavye, iki USB 2.0 portu şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.
Kasa tasarımı olarak da ön plana çıkan modelde anodize edilmiş alüminyum alaşım kullanılmış. Aktif soğutmaya yer verilen modelde, dışarıdan herhangi bir fan çıkışının görülmemesi sağlanmış.
Chromebook Pixel modelinin WiFi modeli 1299$ fiyat etiketiyle Play mağazası üzerinden satışa sunuldu. LTE versiyonu ise sadece Verizon için 1449$ fiyat etiketine sahip. Ancak ülkemizde paralel ithalat hariç resmi olarak Chromebook satışı yapılmıyor.
Yeni özellikleri ile Chromebook Pixel modelinin doğrudan Retina ekranlı MacBook Pro modellerini hedef aldığı görülüyor. Google'ın Chromebook konusunda en önemli hamlesi olarak görülen Pixel modelinin Chrome işletim sistemini nereye taşıyacağını zaman içinde göreceğiz.
http://www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromebook-pixel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimse kullanıcıyı böyle tırtıklamaya kalkmadı. Androidde olsa içinde belki bi nebze. 2006 yılının HP pavilion'u bu cihazın yaptığının kat kat fazlasını yapabilirkem, Chrome OS'li cihaza bu fiyat ?
Apple bile bu denli yolma yapmadı milleti bilgisayar konusunda. Biz MAc'te bişey yapılmıyor derken, angry birds oynatacak cihaza bu para ilginç olmuş.
Tek artısı ekranı, zaten x86. Daya Windows'u , ubuntu'yu bak keyfine bilgisayarı bu başka bişey değil.
Macbook'a benzetmeye çalışmışlar ama powerbook'a kadar ulaşabilmişler herhalde.
Bide adını chromebook koymuşlar.Bu nedir kütük gibi ya. İnsan biraz ince yapar. Apple zaten bu sene ortasında adamların bütün macbook air ları retina ekranla gelecek. Pro modellerde üst seviye modeller olcak yine.
ancak su bir gercek ki dokunmatik ekranli laptoplar tamamen sacma bir kullanici deneyimi sunuyor. tablet bilgisayar degilsin bir insan ne kadar sure dokunmatigini kullanir ki? 10 dakikadan sonra yorulursun. tamemen olu bir cihaz bence. normal laptop olarak kullansan o da olmaz cunku isletim sistemi de tirt. bence google urun yapalim farkli bir sey olsun kafasiyla cikarmis bir urun. yoksa satalarim piyasaya bomba gibi girelim kafasiyla dusunmemislerdir kesinlikle.
Hırsız google.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
894 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, google