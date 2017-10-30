Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir

Bilim insanları, kablosuz geniş bant teknolojilerini yenilemeye yönelik bir adım attı. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kablosuz ve yüksek kapasiteli veri iletimi biçimi olarak "bükümlü ışık" kullanarak kablolardan tamamen kurtulmamızı sağlayacak bir yol bulmuş durumda.

Bilim insanları fotonları bir tür hologramdan geçirerek daha fazla veri taşıyabilecek şekilde bükmenin ve onlara optik açısal momentum kazandırmanın yollarını arıyor. Bu yenilik, dünyanın dört bir yanındaki birçok insana ultra hızlı internet erişimi getirebilecek.

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Fiber optik, veri iletimi hızında bir devrim yaratmış olmasına rağmen, yine de kablolara ihtiyaç duyuyor. Bu teknolojiyle kablo gereksinimi ortadan kalkacak. Geleneksel sayısal iletişimde bilgiyi taşımak için 1 ve 0 kullanılırken, bükülmüş fotonlar ek veri taşınmasına izin verecek. Yani 1 ve 0'ların yanına harfler de eklenebilecek.

Almanya'daki ilk testler başarılı

Bükümlü ışık, daha yüksek bant genişliğine sahip iletişim teknolojileri yaratma potansiyeline sahip ancak açık alanlardaki bükümlü ışık iletimi, bilim adamları için büyük zorluk teşkil ediyor. Araştırmacılar yeni teknolojiyi kentsel ortamda denemek için Almanya'da yoğun nüfusa sahip bir şehirde denemeler yaptı. 1.6 km uzunluğundaki bir alanda böyle bir bağlantının başarıyla test edildiği belirtiliyor.

Birkaç ay önce, Apple'ın 5G milimetre dalga kablosuz bağlantı teknolojisini test etmeye başladığını duyurmuştuk. Yeni teknoloji, Apple'ın iPhone'lardaki hücresel bağlantı hızını artırmasına yardımcı olabilir. Konumuza gelecek olursak şimdilik fiber optik teknolojiye bağlı kalmamız gerektiği anlaşılıyor. Zira bükümlü ışık teknolojisi ticari kullanıma sunulmadan önce bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerek.

https://www.gla.ac.uk/news/headline_555908_en.html