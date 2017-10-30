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Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir

Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kablosuz geniş bant teknolojilerini yenilemeye yönelik önemli bir adım attı. Bükümlü ışık, yeni kablosuz ve yüksek kapasiteli veri iletimi biçimi olabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bilim insanları, kablosuz geniş bant teknolojilerini yenilemeye yönelik bir adım attı. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kablosuz ve yüksek kapasiteli veri iletimi biçimi olarak "bükümlü ışık" kullanarak kablolardan tamamen kurtulmamızı sağlayacak bir yol bulmuş durumda.
Bilim insanları fotonları bir tür hologramdan geçirerek daha fazla veri taşıyabilecek şekilde bükmenin ve onlara optik açısal momentum kazandırmanın yollarını arıyor. Bu yenilik, dünyanın dört bir yanındaki birçok insana ultra hızlı internet erişimi getirebilecek.
Ayrıca Bkz. "Intel'in yapay zeka teknolojisi yardımıyla müzik klibi oluşturuldu"
Fiber optik, veri iletimi hızında bir devrim yaratmış olmasına rağmen, yine de kablolara ihtiyaç duyuyor. Bu teknolojiyle kablo gereksinimi ortadan kalkacak. Geleneksel sayısal iletişimde bilgiyi taşımak için 1 ve 0 kullanılırken, bükülmüş fotonlar ek veri taşınmasına izin verecek. Yani 1 ve 0'ların yanına harfler de eklenebilecek.

Almanya'daki ilk testler başarılı

Bükümlü ışık, daha yüksek bant genişliğine sahip iletişim teknolojileri yaratma potansiyeline sahip ancak açık alanlardaki bükümlü ışık iletimi, bilim adamları için büyük zorluk teşkil ediyor. Araştırmacılar yeni teknolojiyi kentsel ortamda denemek için Almanya'da yoğun nüfusa sahip bir şehirde denemeler yaptı. 1.6 km uzunluğundaki bir alanda böyle bir bağlantının başarıyla test edildiği belirtiliyor.
Birkaç ay önce, Apple'ın 5G milimetre dalga kablosuz bağlantı teknolojisini test etmeye başladığını duyurmuştuk. Yeni teknoloji, Apple'ın iPhone'lardaki hücresel bağlantı hızını artırmasına yardımcı olabilir. Konumuza gelecek olursak şimdilik fiber optik teknolojiye bağlı kalmamız gerektiği anlaşılıyor. Zira bükümlü ışık teknolojisi ticari kullanıma sunulmadan önce bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerek.

https://www.gla.ac.uk/news/headline_555908_en.html Yorum Yaz
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AMC 1 yıl en beğenilen
Türkiyeyi ilgilendirmeyen bi haber
Yanıtla +77
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merm 1 yıl
Haberlerin içine neden zorla Apple'ı dahil ediyorsunuz, ne saçma bir prim anlaşmanız var, resmen insanları irite ediyorsunuz,
Birkaç ay önce, Apple'ın 5G milimetre dalga kablosuz bağlantı teknolojisini test etmeye başladığını duyurmuştuk. Yeni teknoloji, Apple'ın iPhone'lardaki hücresel bağlantı hızını artırmasına yardımcı olabilir. Konumuza gelecek olursak
Haberlerin içine neden zorla Apple'ı dahil ediyorsunuz, ne saçma bir prim anlaşmanız var, resmen insanları irite ediyorsunuz,Birkaç ay önce, Apple'ın 5G m...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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1ses1 1 yıl
Yanlışım varsa düzeltin fiber deki hız verici ve alıcının kapasitesi ile ilgili değil mi zaten. Diyelim saniyede 15tb veriyi işliyebilecek bir donanımda olması gerekiyor. Şimdi bu bükümlü olunca ne oluyor 1000 tb mı veri gönderecek peki bunu işliyebilecek sistem varmı.
Birde işin gerçekçilik tarafı var. Hala bakır kablolarla iletişim kuran bizler bu haber ile sevinsek mi sevinmesek mi ayrı konu.
Konuya hakim arkadaşlar varsa bizleri aydınlatsın lütfen. Haber editörlerinde iş yok.
Yanlışım varsa düzeltin fiber deki hız verici ve alıcının kapasitesi ile ilgili değil mi zaten. Diyelim saniyede 15tb veriyi işliyebilecek bir donanımda olması ...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
SysEdit 1 yıl
Biz de "bükümlü sansür" icat ettik artık hiçbir siteye girilemiycek...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Redtwister 1 yıl
Bizim bükümlü böyle olur tıklayın görün

coub.com/...
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McCarty 1 yıl
Bizim ülke olarak daha önemli konularımız var.
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Magnetic Power 1 yıl
"Zehir evlere kadar girdi" denen yerde olması zor zaten de, burası teknoloji forumu... böyle haberlerin yapılmasından daha doğal ne olabilir?
Türkiye'yi ilgilendiren haberlere ağırlık verilsin dediniz mi, adamlar yayınlayacak birşey bulamaz
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Petegrus 1 yıl
Adamlar solucan deliği açıp ışıkdan hızlı net kullanacak biz halen bakır :DA:DSF:
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worldwidewild 1 yıl
bu firmalar o BÜKÜMLÜ fiberi bize büke büke sokarlar kıvrıla kıvrıla girer faturamıza





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erkaninn59 1 yıl
Fibere zar zor geçtik buna hiç geçemeyiz
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W O M B A T 1 yıl
2 yan apartmandaki arkadasima sabit 75mbps verip bana gelince bolgenize altyapi yok 8mbps devam diyen isslere de burdan selam olsun
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worldwidewild 1 yıl W O M B A T
farklı bir belediyeye mi geciyorsunuz ki sizde hizmet olmuyor diyecekken bir abim diyorki
onların orada bir site sitenin alt tarafı apartman blockları ust tarafı ise dubleks ve tribleksler
tum apartmanlarda fiber var oraya o fiberi getiren denyolar kazanc olarak apartmandakilerin 5 katı deger sahip
dubleks ve triplekslerin oldugu kısma nedense 1 tane bile kutu koyup hat cekmemiş. Ya bu insanlar telapati ile mi internete giriyor hic mi kapı calıp sormadınız demezler mi insana ( o dubleksin tanesi 800.000 , tripleks 1.4 milyon tl) ve adamların 20-30 metre gerisindeki apartmanlarda kablonet ve turkcell fiber var bunlarda yok



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ßyİsMaİLCaN 1 yıl
500kbs devam .....
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Overkahan 1 yıl
Fiberi kullandıkta bükümlüsü kaldı.Biz yine 8mbit e mahkum

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internet, bilim ve
10 etiket daha teknoloji fiber optik bükülü ışık kablosuz bağlantı veri iletimi araştırma Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler
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