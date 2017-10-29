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Intel'in yapay zeka teknolojisi yardımıyla müzik klibi oluşturuldu

Yapay zeka teknolojisinin kullanım alanları hızla genişlemeye devam ediyor. Çinli pop yıldızı Chris Lee'nin müzik klibinde Intel'in yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan efektler kullanıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Yapay zeka (AI) hayatımıza farklı şekillerle girmeye devam ediyor. AI tabanlı sesli asistanlar artık telefonlarımızın önemli bir parçası haline gelirken yapay zekadan faydalanan alanlar da çeşitlenmeye başladı. Örneğin bir müzik klibinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulabileceği hiç aklınıza gelir miydi?
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Teknoloji devi Intel, Çinli pop yıldızı Chris Lee'nin “Rainy Day, But We Are Together”  isimli klibini yayınladı. Müzik videosu şirketin yapay zeka teknolojisi kullanılarak tasarlanan ilk video olma özelliği taşıyor.
Yapımcılar bu teknolojiyi kullanarak şarkıcının yüzünde su damlaması ve parlayan yıldızlardan oluşan çarpıcı efektler oluşturmayı başardı. Videodaki efektlerin 3 boyutlu yeniden yüzlendirme üzerine eğitilmiş bir makine öğrenme algoritması kullanılarak oluşturulduğunu belirtelim.

Görüntü yönetmenleri için büyük nimet

Normal videolarda bu tür sahneler, şarkıcının özel ekipman giymesiyle veya büyük mesai harcanması gereken özel kamera teknolojileri kullanılarak oluşturabiliyor. Ancak bu videoda çekilen tüm efektler, Lee'nin hareketsiz görüntüleri ve Intel'in yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapıldı.
Yapay zeka teknolojisi görüntü yönetmenlerinin sanatsal vizyonlarını şekillendirmelerine ve bu tür videoları daha az maliyetle oluşturmalarına olanak sağlayabilir. Eğer yapay zeka yeşil ekran teknolojisi ile birlikte kullanabilirse, animasyon filmleri yapmak için bile bu teknolojiden faydalanmak mümkün olacak.

https://www.engadget.com/2017/10/28/intel-ai-helped-create-music-video/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Ben de butun klibi yapay zeka olusturdu sandim ??
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