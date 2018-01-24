Bulut depolama ürünü HiDrive, şimdi akıllı telefonlar aracılığıyla belgeler için tarama işleviyle

STRATO çevrimiçi depolama ürünü HiDrive mobil uygulamaları, artık bir tarama işlevi içeriyor. Bu işlevle, HiDrive kullanıcıları akıllı telefonlarıyla fotoğraf çekebiliyor ve doğrudan bir PDF dosyası olarak HiDrive bulut depolama birimine yükleyebiliyorlar. Otomatik OCR metin tanıma özelliği, akıllı telefon fotoğraflarının işaretlenebilir bir PDF belgesi olmasını sağlıyor. STRATO CEO'su Dr. Christian Böing "HiDrive gibi bulut depolama ürünleri günlük hayatımızı dijital ortama aktarmaya devam ediyor: Tarama Aracı ile HiDrive kullanıcıları belgelerini masaüstlerinden veya dışarıdayken bulutlarından doğrudan aktarabiliyor ve böylece tüm cihazlarında kullanılabiliyorlar" diyor.

İşaretlenebilir metinle PDF belgelerini kaydetme

Kağıt belgelerini dijital hale getirmek ve arşivlemek için STRATO çevrimiçi depolama ürünü HiDrive kullanıcıları yalnızca akıllı telefonlarına veya tabletlerine ihtiyaç duyuyor. HiDrive uygulamasındaki tarama işlevi, dokümanları kamera vasıtasıyla otomatik olarak buluyor ve optimum bölümü öneriyor. Taramadan sonra kullanıcılar çok sayfalı bir belgeyi kesebiliyor, döndürebiliyor, renklendirebiliyor veya yine çok sayfalı bir belgeye dönüştürebiliyorlar. Sonuç, uygulamayı doğrudan HiDrive'da ve Almanya'daki TÜV onaylı STRATO veri merkezlerinde işaretlenebilir metin içeren bir PDF belgesi olarak kaydediyor.

Böing: "mektuplar, faturalar ya da sözleşmeler: belgelerini HiDrive ile dijital olarak arşivleyen herkes, onları her yerde kullanılabilir hale getirecek ve kayıp, fiziksel hasar veya veri hırsızlığına karşı otomatik olarak belgelerini korumuş olacak" diyor. Ek veri güvenliği, kullanıcıların elle ve otomatik olarak düzenli yedeklemeler oluşturmasını sağlayan kapsamlı özellik BackupControl ile sağlanıyor.

Scanbot yazılımı dokümanların mobil olarak taranması için önde gelen çözümlerden biri. HiDrive uygulamalası kullanıcıları için bu özellik, en son güncellemeyle birlikte ekstra bir ücret ödemeden otomatik olarak kullanılabiliyor.

Çevrimiçi depolamaya erişmek için çeşitli seçenekler mevcut: kullanıcılar HiDrive ürünlerine internet üzerinden doğrudan tarayıcıyla, Windows ve Mac için yazılımla ve Android, iOS ve Windows cihazları için mobil uygulamalar ile erişebiliyorlar. Tek tek yedekleme yazılımı veya kendi NAS sistemi için bile HiDrive bir bulut çözümü olarak hizmet ediyor. Buna ek olarak, (S)FTP/FTPS, WebDAV, SMB/CIFS, rSync, SCP ve Git erişim protokolleri de rezerve edilebiliyor.

Parola korumalı ve geçerlilik süresi olan dosyalar

HiDrive'da, kullanıcılar dosyaları tek tek bir bağlantı yoluyla başkalarıyla paylaşabiliyor ve isteğe bağlı olarak bir şifre ve geçerlilik süresi koyabiliyor veya bir son kullanma tarihi belirleyebiliyorlar. HiDrive ayrıca bulutta ekip işbirliği yapmayı da kolaylaştırıyor: kullanıcılar karşılıklı olarak yükleme yapmak için farklı dizinleri paylaşabiliyor ve dosya yükleyebiliyorlar.

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