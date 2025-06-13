Doğrudan satış sektörüne yönelik yeni düzenleme geliyor

Ürün veya hizmetlerin aracılar olmadan doğrudan tüketiciye sunulması “Doğrudan Satış” olarak tanımlanıyor. Genellikle müşteriye evlerde ve iş yerlerinde yüz yüze bir şekilde satış gerçekleştiriliyor. Yeni yönetmelik ile doğrudan satışlarda müşterinin hakkının korunması amaçlanıyor.
Daha önce 7529 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, doğrudan satış sistemlerine özel hükümler içeren 47/A maddesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenmişti. Bu düzenleme ile doğrudan satışın tanımı yapılmış, bu sistemin saadet zincirine dönüştürülmesi yasaklanmış ve müşterilere cayma hakkı getirilmişti.
Yeni taslak yönetmelikte ise doğrudan satış sektörünün sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, aynı zamanda tüketicilerin korunması ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.
- Taslak yönetmelikte şu temel başlıklar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır:
- Tüketicilerin sahip olduğu haklar,
- Doğrudan satış şirketlerinin tabi olacağı ilke ve esaslar,
- Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek yetki belgesi ile doğrudan satış şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar,
- Doğrudan satış sistemleri ile yasa dışı piramit yapılar arasındaki farkların objektif kriterlerle belirlenmesi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanlığın, bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde kamuoyunun katkı ve değerlendirmelerini önemsediği; yönetmelik taslağının geniş katılımlı bir istişare süreciyle nihai haline kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.