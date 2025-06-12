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    FC 25 oyunu Game Pass ve EA Play kütüphanesine eklendi!

    FC 25'in Xbox Game Pass'e eklenmesini bekleyen oyunculara müjde! EA Sports FC 25 oyunu Xbox Game Pass ve EA Play abonelerine artık ücretsiz!                       

    FC 25 oyunu Game Pass ve EA Play kütüphanesine eklendi! Tam Boyutta Gör
    Yılın beklenen günü geldi ve yazın başlamasıyla birlikte EA Sports FC 25 oyunu ücretsiz oldu. Xbox Game Pass ve EA Play aboneleri artık FC 25’i ücretsiz olarak oynayabilecek.

    EA Sports FC 25’in kütüphaneye eklenmesiyle birlikte PC, Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5 sahipleri oyunu ücretsiz bir şekilde oynama fırsatı elde ediyor.

    FC 25 oyunu 27 Eylül 2024 tarihinde 69,99 dolarlık fiyatı ile çıkış yapmıştı. Az yeniliğe sahip olması nedeniyle bazı FIFA hayranları oyunu satın almayarak Game Pass kütüphanesine eklenmesini bekliyordu. Bugün itibarıyla bu bekleyiş sona erdi. Oyunu Game Pass veya EA Play kütüphanesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Xbox Game Pass fiyatı

    FC 25 dahil olmak üzere kütüphanedeki tüm Game Pass oyunlarını oynamak için Xbox Game Pass’e üye olabilirsiniz. PC Game Pass üyeliği aylık 209 TL, Xbox Game Pass Ultimate üyeliği ise 309 TL olarak ücretlendiriliyor.

    EA Play fiyatı

    PlayStation sahipleri ise EA Play’e abone olarak FC 25’i ücretsiz olarak oynayabilir. PS5 için EA Play aboneliği aylık 219,99 TL olarak fiyatlanıyor.

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