Burj-Al-Arab oteli müşterilerine altın kaplama iPad kullanımı imkanı sunuyor

Haber Editörü
Bugüne kadar zengin müşteriler için pek çok mobil cihazın özel olarak üretildiğini ve altın gibi değerli madenlerle süslenerek binlerce dolara satıldığına şahit oluyoruz. Dubai'deki 7 yıldızlı Burj-Al-Arab oteli ise müşterilerine altın kaplama iPad kullanma imkanı sunuyor.
Gecelik fiyatların 1500$'dan başladığı ve suit odaların 10 000$'lara kadar çıktığı Burj-Al-Arab oteli, müşterilerine 24 karat altınla kaplı 16GB kapasiteli 3. nesil iPad cihazlarını konaklama boyunca kullanmaları için dağıtıyor.
iPad cihazında oteldeki restoran ve etkinliklerin bilgileri yer alırken, otel tarafından sunulan standart hizmetler hakkında da açıklamalar bulunuyor. Cihaz bunun haricinde kesinlikle arayüze erişim izni vermiyor.
Altın kaplama iPad satın almak isteyen müşteriler ise 64GB kapasiteli versiyona 10200$ vererek sahip olabiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Hotel-gives-guests-gold-plated-Apple-iPad-to-use-during-stay_id43380 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse zenginin malı .... Konuşmanın anlamı yok. Geleceğe yatırım yapmama, günü kurtarma bir tek bize mahsus. Yol yap şerit koyma, 10 yıl sonra trafik felç olsun, köprü yap raylı sistem koyma, ucuz olsun, seçime yetişsin diye metro değil otobüs koy. Sonra yetmesin. İnsanlar büyük baş hayvan gibi taşınsın...vs vs Merak etmeyin petrol bittikten sonra da işlerine bakarlar onlar. Biz kendi halimize bakalım.
Aynı anlayış ve kültür ne yazık ki bize de az çok bulaşmış.Altın araba kullanacak kadar olmasa da başkasının acizliğine bakıp kendi haline şükretme saçmalığı bizde de var.Bencillik diz boyu.kendine pahalı oyuncaklar, başkalarına ise yardımı allah yapsın.
Konuşmaya gelince en yardım sever en barışçı en hoşgörülü insanlarız ama yaptıklarımıza bakınca bunların sadece lafta olduğunu görmek zor değil.
Bu ikiyüzlülük,yalancılık midemi bulandırıyor.Bir islam ülkesi,ağızlarını açtılar mı "komşusu açken tok yatan bizden değildir" diye saydırırlar ama manzara ortada.
Ne çok konuştun ne alaka diyeceksiniz ama çok dolmuşum, malum bizi yönetenler de aynı zihniyete sahipler ya o yüzden, dünya barışından bahsedip savaşa hizmet ediyorlar.Bencillik olsun yeter ki...