Burj-Al-Arab oteli müşterilerine altın kaplama iPad kullanımı imkanı sunuyor





Bugüne kadar zengin müşteriler için pek çok mobil cihazın özel olarak üretildiğini ve altın gibi değerli madenlerle süslenerek binlerce dolara satıldığına şahit oluyoruz. Dubai'deki 7 yıldızlı Burj-Al-Arab oteli ise müşterilerine altın kaplama iPad kullanma imkanı sunuyor.





Gecelik fiyatların 1500$'dan başladığı ve suit odaların 10 000$'lara kadar çıktığı Burj-Al-Arab oteli, müşterilerine 24 karat altınla kaplı 16GB kapasiteli 3. nesil iPad cihazlarını konaklama boyunca kullanmaları için dağıtıyor.





iPad cihazında oteldeki restoran ve etkinliklerin bilgileri yer alırken, otel tarafından sunulan standart hizmetler hakkında da açıklamalar bulunuyor. Cihaz bunun haricinde kesinlikle arayüze erişim izni vermiyor.





Altın kaplama iPad satın almak isteyen müşteriler ise 64GB kapasiteli versiyona 10200$ vererek sahip olabiliyor.





http://www.phonearena.com/news/Hotel-gives-guests-gold-plated-Apple-iPad-to-use-during-stay_id43380