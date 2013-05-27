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Burj-Al-Arab oteli müşterilerine altın kaplama iPad kullanımı imkanı sunuyor

6 yıl
2,1b
1
101
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Burj-Al-Arab oteli müşterilerine altın kaplama iPad kullanımı imkanı sunuyor

Bugüne kadar zengin müşteriler için pek çok mobil cihazın özel olarak üretildiğini ve altın gibi değerli madenlerle süslenerek binlerce dolara satıldığına şahit oluyoruz. Dubai'deki 7 yıldızlı Burj-Al-Arab oteli ise müşterilerine altın kaplama iPad kullanma imkanı sunuyor.

Gecelik fiyatların 1500$'dan başladığı ve suit odaların 10 000$'lara kadar çıktığı Burj-Al-Arab oteli, müşterilerine 24 karat altınla kaplı 16GB kapasiteli 3. nesil iPad cihazlarını konaklama boyunca kullanmaları için dağıtıyor. 

iPad cihazında oteldeki restoran ve etkinliklerin bilgileri yer alırken, otel tarafından sunulan standart hizmetler hakkında da açıklamalar bulunuyor. Cihaz bunun haricinde kesinlikle arayüze erişim izni vermiyor.

Altın kaplama iPad satın almak isteyen müşteriler ise 64GB kapasiteli versiyona 10200$ vererek sahip olabiliyor. 


http://www.phonearena.com/news/Hotel-gives-guests-gold-plated-Apple-iPad-to-use-during-stay_id43380 Yorum Yaz
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muratai 6 yıl en beğenilen
Tipik bir arap gorgusuzlugu. Arap sultan ve emirlerinin de altindan tuvalete zictigini ve altin kaplama arabalari oldugunu not duseyim.
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Pondera 6 yıl
O kadar da değil. Siz arapların petrolün biteceğini bilmediğini mi sanıyorsunuz? Adamların ortak olmadığı, almadığı şey kaldı mı? Haberiniz yok. Bankalardan futbol takımlarına herşeye ortaklar. Görmemiş olabilirler ama aptal değiller. Merak etmeyin geleceğe yatırım yaptılar ve yapıyorlar. Sahip oldukları paranın miktarı hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz sanırım.
Neyse zenginin malı .... Konuşmanın anlamı yok. Geleceğe yatırım yapmama, günü kurtarma bir tek bize mahsus. Yol yap şerit koyma, 10 yıl sonra trafik felç olsun, köprü yap raylı sistem koyma, ucuz olsun, seçime yetişsin diye metro değil otobüs koy. Sonra yetmesin. İnsanlar büyük baş hayvan gibi taşınsın...vs vs Merak etmeyin petrol bittikten sonra da işlerine bakarlar onlar. Biz kendi halimize bakalım.
O kadar da değil. Siz arapların petrolün biteceğini bilmediğini mi sanıyorsunuz? Adamların ortak olmadığı, almadığı şey kaldı mı? Haberiniz yok. Bankalardan fut...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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Stanislas Xavier 6 yıl
Altın kaplama ipad,gümüş kaplama araba vs kullanır. Facebook da ise aç Afrikalı çocuğun fotoğrafını paylaşıp,hallerine şükür edip,"allah yardım etsin" derler.
Aynı anlayış ve kültür ne yazık ki bize de az çok bulaşmış.Altın araba kullanacak kadar olmasa da başkasının acizliğine bakıp kendi haline şükretme saçmalığı bizde de var.Bencillik diz boyu.kendine pahalı oyuncaklar, başkalarına ise yardımı allah yapsın.
Konuşmaya gelince en yardım sever en barışçı en hoşgörülü insanlarız ama yaptıklarımıza bakınca bunların sadece lafta olduğunu görmek zor değil.
Bu ikiyüzlülük,yalancılık midemi bulandırıyor.Bir islam ülkesi,ağızlarını açtılar mı "komşusu açken tok yatan bizden değildir" diye saydırırlar ama manzara ortada.
Ne çok konuştun ne alaka diyeceksiniz ama çok dolmuşum, malum bizi yönetenler de aynı zihniyete sahipler ya o yüzden, dünya barışından bahsedip savaşa hizmet ediyorlar.Bencillik olsun yeter ki...
Altın kaplama ipad,gümüş kaplama araba vs kullanır. Facebook da ise aç Afrikalı çocuğun fotoğrafını paylaşıp,hallerine şükür edip,"allah yardım etsin" derler.
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Yanıtla +19
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gps.navigation 5 yıl
O otelin adı 2 sene önce değişti
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Silent Guardian 5 yıl
Çok ağırdır muhtemelen,kullanışsız.Bana göre çöp yani
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ferisss 5 yıl
Napcaz bunu gottonumuzemi sokucaz
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Versace kv 5 yıl
dıger taraftada gencecık olen cocuklar. Anlamıyorum bu araplar neden bu kadar gorgusuz ? Emınım kı bı arapın servetının % 1 bıle o cocukları olumden kurtarır altın ıpad mıs hey allahım ya
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frhtoztrk 5 yıl
Araplara para (altın) ve kadın verin ellerinde ne varsa alın.Araplar kadar uyuşuk başka insan topluluğu görmedim.Taksim Hacıosman hattında makinistim.2. 3 tane arap koskoca trene kaç dakika tehir yaptırıyor...Nerde ağaç gölgesi bulsalar oraya yatarlar.Uyuşuk insanlardır.Konuyla alakasız da olsa düşüncemi belirtmek istedim...
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carter 5 yıl
Adamlar bu kadar zenginken bunları yapması normal gibi geliyor. Kefenin cebi yok.
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emresenol9 5 yıl
adamlar ipad 3 dagıtıyo bende 4 4g var amk havamı altınını yeyim ya



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EuroAsia 5 yıl
Kendi ulkemizin durumu cok iyide gidip araplari tartisiyoruz :)
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LilTunechi 5 yıl
manchesterdayim araplar kadar acayip millet yok.Tek yaptikari yatırım da hizmet sektörü,futbol takımları hoteller filan.Buraya yolladıklari öğrencilerin kalitesinden geleceklerini çok rahat anlıyorum
.Yaptıkları binalarda futbol oynarlar artık.Dubai katar filan turizmle kazanması çok zor şu anlık kazanıyorlar fakat petrol bitince güle gule
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TheMarjinaLs 5 yıl LilTunechi
LilTunechi

manchesterdayim araplar kadar acayip millet yok.Tek yaptikari yatırım da hizmet sektörü,futbol takımları hoteller filan.Buraya yolladıklari öğrencilerin kalitesinden geleceklerini çok rahat anlıyorum
.Yaptıkları binalarda futbol oynarlar artık.Dubai katar filan turizmle kazanması çok zor şu anlık kazanıyorlar fakat petrol bitince güle gule

Şaka mısın hocam yahu
Dubai sadece Turizm'den kazanıyor desek yeridir... Dünya'nın il 7* oteli orada yapıldı ... Heryıl milyonlarca insan ve binlerce ünlü insan tatilini orada yapıyor ! ...

Ben bile sonbahar aylarına bilet aldım , gidip tatilimi yapıp döneceğim... Dubai'ye turizmden kazanamaz denmek , talihsizliktir !
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VirgilSollozzo 5 yıl
Ayrica bu altindan iPad olayi en basit tabiriyle gorgusuzn parayi buldugu zaman bir tarafina surmesiyle aciklanabilir.Ha kullanmak isteyen kullansin tabi kimseyi enterese etmez
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Tesla Nikola 5 yıl
Bir vertu degil
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