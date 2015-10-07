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Bütçe odaklı yeni Mac uygulaması Money Pro, indirime girdi

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bütçe odaklı yeni Mac uygulaması Money Pro, indirime girdi
 
OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için iBear tarafından hazırlanan finansal takip uygulaması Money Pro, sadece bugün için çok ciddi bir indirim aldı.
Modern arayüzü ve bunu destekleyen kullanım yapısıyla kişilerin finansal hayatlarını kontrol etmesine, bütçe düzenlemesi yapmasına ve aylık yaptığı harcama kalemlerini girmesine imkan tanıyan Money Pro, içeriklerini iCloud üzerinden diğer sürümleriyle senkronize edebiliyor ve birçok konuda bildirimler verebiliyor.
Daha önce 90 TL fiyatı bulunan Money Pro, an itibariyle aşağından 7,99 TL'ye elde edilebiliyor.

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