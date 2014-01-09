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Büyük ekranlı iPhone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı

5 yıl
6,9b
1
90
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük ekranlı iPhone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı

Uzun süre 3.5 inçlik ekran konusunda ısrar eden ve iPhone 5 ile birlikte boyutu 4 inçe çıkaran Apple'ın iPhone 6 ile birlikte ekran boyutunu bir miktar daha büyüteceği sık sık gündeme geliyor. Bugün Çin'den gelen bir çerçeve görseli bunu doğrular nitelikte.

Görselin ne kadar gerçeği yansıttığı şimdilik bilinmiyor ve yeni iPhone lansmanına kadar da bir sır olarak kalacak. Ancak Apple'ın her yeni model öncesi farklı boydaki prototipleri denediği ve son kararını verdiği bilinir. Bu bakımdan görselin bir prototipe ait olma ihtimali oldukça yüksek.

Görseldeki iPhone çerçevesi şu anki iPhone 5S modelinden oldukça büyük ve biraz da ince. Bu da yeni iPhone modelinin 6mm kalınlığa sahip olacağı iddiaları ile örtüşüyor. Apple'ın farklı boyutlarda iki iPhone lansmanı iddiası da dikkate alındığında bunun büyük versiyon olabileceği ihtimali da mevcut. 

Ancak dediğimiz gibi bunlar iddia aşamasından öteye gidemiyor. Genelde lansmana yakın günlerde daha doğru iddialar internete sızdırıldığı için o zamana kadar beklemek gerekiyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/01/08/supposed-next-generation-iphone-frame-leaks/ Yorum Yaz
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Hi Guy 5 yıl en beğenilen
Apple 3.5" in en iyisi olduğunu düşünyordu,millet çok eleştirince uzatılmış 4" koydu bu en kullanışlısı dedi.Apple bir daha tükürdüğünü yalayacak ama bişey farketmiyecek büyük ekranlı iphone çıktığında Donanımhaber'de görürüz haberi:
"Apple Store'da yine izdiham"
Apple 3.5" in en iyisi olduğunu düşünyordu,millet çok eleştirince uzatılmış 4" koydu bu en kullanışlısı dedi.Apple bir daha tükürdüğünü yalayacak ama bişey far...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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vires 5 yıl
Apple ikon boyutlariyla oynamayi sevmez nasil iphone 5 ile alttan bir sira buyuttuyse simdi de yandan bir sira buyutecektir. Bu durumda yaklasik 4.7 inc boyutunda olucaktir yeni iphone.
Apple ikon boyutlariyla oynamayi sevmez nasil iphone 5 ile alttan bir sira buyuttuyse simdi de yandan bir sira buyutecektir. Bu durumda yaklasik 4.7 inc boyutu...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Neyinkafasi 5 yıl vires
vires
Apple ikon boyutlariyla oynamayi sevmez nasil iphone 5 ile alttan bir sira buyuttuyse simdi de yandan bir sira buyutecektir. Bu durumda yaklasik 4.7 inc boyutunda olucaktir yeni iphone.

Sonunda mantikli konusan bir adam.
viresApple ikon boyutlariyla oynamayi sevmez nasil iphone 5 ile alttan bir sira buyuttuyse simdi de yandan bir sira buyutecektir. Bu durumda ...
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dejavu 5 yıl
Bu işe android yada ios olarak bakmamak gerekir. Ben büyük ekran seven biriyim apple kalitesi istiyorum ancak böyle bir cihaz yok. Üreticilerin görevi tuketicilerin ihtiyaclarini karşılamak. Bir buyuk ekran bir normal ekran yapsin isteyen istediğini alsın nedir bu tukurdugunu yalama olayi anlamiyorum.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hani 4 inç en idealiydi
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felixamor 5 yıl
4" gayet yeterli ama iPhone 6'da tasarım muhakkak değişirken ekranda büyüyecektir.Fakat yine ergonomik olacağını düşünüyorum, çerçeveyi küçültüp ekranı büyütürler ve böylece kullanımda bir sıkıntı çıkmaz.
Zaten bu büyümede sınırlı kalır 4.7" bile olacağını zannetmiyorum.
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hakan.ifone 5 yıl
bu fotograf dogru arkadaşlar...donanım haberin koydugu fotolar dogru yanlış efek yanlış başka tlf ait foto degil zaten cerceve bakın ince apple iphone air koyacak 6 olmayacak ..
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Flowles 5 yıl
Apple tek elle kullanılamıcak bir telefon yapmaz. Kasayı büyütmeden ekran büyütümüne gidebilirler bence
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musa_unsal2005 5 yıl
eğer 4.7 inc ve üstü olursa kesinlikle alırım.
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hakeen 5 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
eğer 4.7 inc ve üstü olursa kesinlikle alırım.

Büyük ekranlı fena olmaz aslında
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beşkazalı48 5 yıl
Bence. 4.0 ekran gayet başarılı iPad yada iPad mini alın onunyerine
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senersongur 5 yıl
7 inch yaparlarsa farkli olur.
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hakan.ifone 5 yıl
iphone 6 daha güzel gelicek gibi ama 6 daha iyi olucak herşeyi iphone 6 ya sakladılar ekran büyümesi cok güzell olurr bu resim gercek gibi arkadaşlar donanım haberde cıkan bu tür resimler gercek cıkıyor anlıcanız iphone 6 yada iphone air diye bilir süperr olucak herzman oldugu gibi iphone appstore candırrr inş bizleri memnun ederr
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xmasx 5 yıl
Ekran buyuyecek bu kesinde , kim ne derse desin bence apple bu kez telefonun inceligine oynayacak..

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webconn 5 yıl
Kapitalizmin en büyük örneğidir bu konu
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