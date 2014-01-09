Büyük ekranlı iPhone modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı





Uzun süre 3.5 inçlik ekran konusunda ısrar eden ve iPhone 5 ile birlikte boyutu 4 inçe çıkaran Apple'ın iPhone 6 ile birlikte ekran boyutunu bir miktar daha büyüteceği sık sık gündeme geliyor. Bugün Çin'den gelen bir çerçeve görseli bunu doğrular nitelikte.





Görselin ne kadar gerçeği yansıttığı şimdilik bilinmiyor ve yeni iPhone lansmanına kadar da bir sır olarak kalacak. Ancak Apple'ın her yeni model öncesi farklı boydaki prototipleri denediği ve son kararını verdiği bilinir. Bu bakımdan görselin bir prototipe ait olma ihtimali oldukça yüksek.





Görseldeki iPhone çerçevesi şu anki iPhone 5S modelinden oldukça büyük ve biraz da ince. Bu da yeni iPhone modelinin 6mm kalınlığa sahip olacağı iddiaları ile örtüşüyor. Apple'ın farklı boyutlarda iki iPhone lansmanı iddiası da dikkate alındığında bunun büyük versiyon olabileceği ihtimali da mevcut.





Ancak dediğimiz gibi bunlar iddia aşamasından öteye gidemiyor. Genelde lansmana yakın günlerde daha doğru iddialar internete sızdırıldığı için o zamana kadar beklemek gerekiyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/01/08/supposed-next-generation-iphone-frame-leaks/