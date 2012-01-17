CES 2012 : 3D Systems firması Cubify 3D yazıcılarını ve Kinect uygulamasını fuarda sergiledi

Haber Editörü
Özellikle mühendislik uygulamalarında kullanılmak amacıyla ortaya çıkan ve yaygınlaşmaya başlayan 3D yazıcı cihazları günlük hayatımızda da kullanılabilecek formatlarda piyasada rekabet etmeyi planlıyor.
3D yazıcılar geleneksel yazıcılarına aksine özel bir plastik maddeyi mürekkep olarak kullanarak katman katman bir 3D şekil ortaya çıkarıyor. Farklı 3D plastik oyuncaklar yazdırmak gibi çocuklara yönelik uygulamalarda da kullanılabiliyor.
ABD kaynaklı 3D Systems firması da çevrimiçi bir tecrübe sunmayı planladığı Cubify platformunu CES fuarında görücüye çıkardı.
Platform, Cubify.com üzerinden bulut depolama altyapısını da kullanarak canlı 3D oluştur-ve-yap tecrübesini sunmayı hedefliyor. 3D uygulamalar vasıtasıyla yazdırılabilir ve zengin içeriklere sahip oyun, bulmaca ve koleksiyon kütüphaneleri kullanıma sunuluyor. Tablet, akıllı telefon veya Kinect cihazınız bu sayede dijital bir tuvale dönüşüyor.
Bu zengin içeriklerle 3D modelini oluşturanlar platformun çevrimiçi 3D yazıcılarından veya kendi evlerindeki Cube 3D yazıcılardan bu kreasyonların çıktısını alabiliyor. Bunun yanında kendi yaratıcı 3D modellerini geliştirenler bundan para da kazanabiliyor.
3D Systems platformu için 6000’den fazla geliştirici ile çalışıyor. Bu sayede Kinect cihazınıdan Cube 3D yazıcıya yazdırmak üzere kreasyon gönderebileceğiniz Kinect-To-Print ve yine tabletlerinizden 3D modelleri yazırabileceğiniz Tablet-To-Print uygulamaları geliştirilmiş durumda. Firmanın Cube 3D yazıcısı da fuar boyunca sergilendi.
Cube 3D yazıcısı küçük boyutları ve 5Kg ağırlığı ile odanıza kolayca sığıyor. 2012 yılı ilk yarısında 1299$ fiyatıyla piyasaya çıkacak olan Cube 3D yazıcı beraberinde 50 farklı 3D modelleme içeren bir koleksiyon da sunacak. Koleksiyona ilerleyen aylarda ünlü tasarımcılar da katkıda bulunacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cihazı Ankara'da Kentpark Mediamarkt'ta inceledim. Onlar da yeni açıyorlardı beraber unbox yaptık :)2 tip kartuş malzeme kullanıyormuş. PLA ve ABS. kartuşları kalın bir misina gibi. Farklı renkleri varmış.
Dosya olarak slt dosyalarından basıyorlardı. Başkasını destekler mi bilmiyorum. Yazıcıdan hariç elde tutulan bir tarayıcı gibi cihaz vardı. Önünde kamera falan vardı. Xbox kinect gibi bişey. Bu cihaz nesleri bilgisayara 3D aktarıyormuş.
Bir de 3 tane sensörü olan örümcek gibi bi aparat vardı. Aynı kutuda bir de 3D gözlük geliyordu. Bu da galiba elimizdeki nesneyi 3d olarak ekrana atıyor. Yukarıda bir arkadaşın sorduğu alet bu sanırım.
Cihaz tek başına 4000TL Kartuşlar 150TL yukardaki aparatlarda her biri 1500TL gibi olacakmış. İçerisinde bir flashdisk çıktı onun içinde biraz 3d dosya çıktı. Ordaki arkadaşlar hemen bitane basmaya çalıştılar bir fincan için 3,5saat süre biçti alet. Ben de ayrıldım.
Yukardaki soruları cevaplamaya çalıştım anladığım kadarıyla. İncelemek isteyen Ankaralılar Kentparkta var.
prototipini yaptığım modelin kordinatlarını alıp 3d modelini çıkarabilmek için
özellikle radius ölçme vede oval- pürüzlü yüzeyleri ölçmek için
Adamın onu yazıcıda yapma imkanı varsa neden satın alsın ki?