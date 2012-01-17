Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : 3D Systems firması Cubify 3D yazıcılarını ve Kinect uygulamasını fuarda sergiledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
18
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle mühendislik uygulamalarında kullanılmak amacıyla ortaya çıkan ve yaygınlaşmaya başlayan 3D yazıcı cihazları günlük hayatımızda da kullanılabilecek formatlarda piyasada rekabet etmeyi planlıyor.

3D yazıcılar geleneksel yazıcılarına aksine özel bir plastik maddeyi mürekkep olarak kullanarak katman katman bir 3D şekil ortaya çıkarıyor. Farklı 3D plastik oyuncaklar yazdırmak gibi çocuklara yönelik uygulamalarda da kullanılabiliyor.

ABD kaynaklı 3D Systems firması da çevrimiçi bir tecrübe sunmayı planladığı Cubify platformunu CES fuarında görücüye çıkardı.  

Platform, Cubify.com üzerinden bulut depolama altyapısını da kullanarak canlı 3D oluştur-ve-yap tecrübesini sunmayı hedefliyor. 3D uygulamalar vasıtasıyla yazdırılabilir ve zengin içeriklere sahip oyun, bulmaca ve koleksiyon kütüphaneleri kullanıma sunuluyor. Tablet, akıllı telefon veya Kinect cihazınız bu sayede dijital bir tuvale dönüşüyor.

Bu zengin içeriklerle 3D modelini oluşturanlar platformun çevrimiçi 3D yazıcılarından veya kendi evlerindeki Cube 3D yazıcılardan bu kreasyonların çıktısını alabiliyor. Bunun yanında kendi yaratıcı 3D modellerini geliştirenler bundan para da kazanabiliyor. 

3D Systems platformu için 6000’den fazla geliştirici ile çalışıyor. Bu sayede Kinect cihazınıdan Cube 3D yazıcıya yazdırmak üzere kreasyon gönderebileceğiniz Kinect-To-Print ve yine tabletlerinizden 3D modelleri yazırabileceğiniz Tablet-To-Print uygulamaları geliştirilmiş durumda. Firmanın Cube 3D yazıcısı da fuar boyunca sergilendi.

Cube 3D yazıcısı küçük boyutları ve 5Kg ağırlığı ile odanıza kolayca sığıyor. 2012 yılı ilk yarısında 1299$ fiyatıyla piyasaya çıkacak olan Cube 3D yazıcı beraberinde 50 farklı 3D modelleme içeren bir koleksiyon da sunacak. Koleksiyona ilerleyen aylarda ünlü tasarımcılar da katkıda bulunacak.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exorcist3 5 yıl
Merhaba Arkadaşlar.

Cihazı Ankara'da Kentpark Mediamarkt'ta inceledim. Onlar da yeni açıyorlardı beraber unbox yaptık :)2 tip kartuş malzeme kullanıyormuş. PLA ve ABS. kartuşları kalın bir misina gibi. Farklı renkleri varmış.

Dosya olarak slt dosyalarından basıyorlardı. Başkasını destekler mi bilmiyorum. Yazıcıdan hariç elde tutulan bir tarayıcı gibi cihaz vardı. Önünde kamera falan vardı. Xbox kinect gibi bişey. Bu cihaz nesleri bilgisayara 3D aktarıyormuş.

Bir de 3 tane sensörü olan örümcek gibi bi aparat vardı. Aynı kutuda bir de 3D gözlük geliyordu. Bu da galiba elimizdeki nesneyi 3d olarak ekrana atıyor. Yukarıda bir arkadaşın sorduğu alet bu sanırım.

Cihaz tek başına 4000TL Kartuşlar 150TL yukardaki aparatlarda her biri 1500TL gibi olacakmış. İçerisinde bir flashdisk çıktı onun içinde biraz 3d dosya çıktı. Ordaki arkadaşlar hemen bitane basmaya çalıştılar bir fincan için 3,5saat süre biçti alet. Ben de ayrıldım.

Yukardaki soruları cevaplamaya çalıştım anladığım kadarıyla. İncelemek isteyen Ankaralılar Kentparkta var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
3d lazer ölçme cihazı arıyordum bu konuda bilgisi olan var mı
prototipini yaptığım modelin kordinatlarını alıp 3d modelini çıkarabilmek için
özellikle radius ölçme vede oval- pürüzlü yüzeyleri ölçmek için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartusbankasi 7 yıl
herkeze hayırlı olsun cıktı maliyetine acaba dolum kartuşalrı cıktımı acaba bunalrın yoksa nasıl kulanılacak orjinale paramı dayanır

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yildiray35 7 yıl
bizim meslekte reçete yazarken çok işimize yarar. özellikle erektil disfonksiyon ilaçları yazarken.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
3D Modelleme yapılır, uygun fiyatlı. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 7 yıl
Bir gün evler bile dev 3D yazıcılar tarafından inşa edilecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Oo 3D mi? harika ve şaşırılmadık bir teknoloji:)Herşey çok hoş falanda fiyat ayrı bir güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
20 sene sonra TR de evlere girer artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 7 yıl
bu cihazın 1 mtrye 1 mtr modeli olacak dadından yenmez de 10cm 10cm olanı bile 1300$ olduguna göre gel gör ne paralara satılır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escapethelife 7 yıl
Düşünce açısından güzel fakat cihazı biraz araştırdım ürettiği plastik modeller acaip dandik. kesimleri falan iğrenç düz bir kesimi yok hep tahriş olmuş yüzeyler çıkarıyor meydana. çok detaylı modelleri yapamıyor. sattıkları plastik materyal 50 dolarmış. yine sitesindeki store a baktım çok dandik 3d modeller 100 dolara 500-600 dolara satılıyor. CAD dosya formatını destekliyormuş. Hobiciler için kesinlikle gereksiz. actionfigürlerle karşılaştırılıcak olursak süper detaylı figürleri 10-20 dolar seviyesine bile bulabiliyorsunuz boyutlarıda 20-30 cm falan oluyor. bu cihazın ürettikleriyle karşılaştırıldığında cihaz resmen çöp üretiyor. ileride geliştirilirse iyi olur fakat şuan için 1300 doları alın camdan aşşağı atın aynı şey. ama yinede tasarımcılar için, bu işlerle profesyonel olarak uğraşanlar için taslaklarını görmek adına iyi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
artenis
İleride 3D model satan siteler ve evlerimizde 3D yazıcılar olacak alışveriş bu şekilde yapılacak ;)

Adamın onu yazıcıda yapma imkanı varsa neden satın alsın ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6281 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Yazıcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonu ve ultrabook'unu konuştuk 7 yıl CES 2012: Motorola Droid 4, Droid RAZR, tabletler ve MotoACTV 7 yıl CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim