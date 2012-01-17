CES 2012 : 3D Systems firması Cubify 3D yazıcılarını ve Kinect uygulamasını fuarda sergiledi

Özellikle mühendislik uygulamalarında kullanılmak amacıyla ortaya çıkan ve yaygınlaşmaya başlayan 3D yazıcı cihazları günlük hayatımızda da kullanılabilecek formatlarda piyasada rekabet etmeyi planlıyor.





3D yazıcılar geleneksel yazıcılarına aksine özel bir plastik maddeyi mürekkep olarak kullanarak katman katman bir 3D şekil ortaya çıkarıyor. Farklı 3D plastik oyuncaklar yazdırmak gibi çocuklara yönelik uygulamalarda da kullanılabiliyor.





ABD kaynaklı 3D Systems firması da çevrimiçi bir tecrübe sunmayı planladığı Cubify platformunu CES fuarında görücüye çıkardı.





Platform, Cubify.com üzerinden bulut depolama altyapısını da kullanarak canlı 3D oluştur-ve-yap tecrübesini sunmayı hedefliyor. 3D uygulamalar vasıtasıyla yazdırılabilir ve zengin içeriklere sahip oyun, bulmaca ve koleksiyon kütüphaneleri kullanıma sunuluyor. Tablet, akıllı telefon veya Kinect cihazınız bu sayede dijital bir tuvale dönüşüyor.





Bu zengin içeriklerle 3D modelini oluşturanlar platformun çevrimiçi 3D yazıcılarından veya kendi evlerindeki Cube 3D yazıcılardan bu kreasyonların çıktısını alabiliyor. Bunun yanında kendi yaratıcı 3D modellerini geliştirenler bundan para da kazanabiliyor.





3D Systems platformu için 6000’den fazla geliştirici ile çalışıyor. Bu sayede Kinect cihazınıdan Cube 3D yazıcıya yazdırmak üzere kreasyon gönderebileceğiniz Kinect-To-Print ve yine tabletlerinizden 3D modelleri yazırabileceğiniz Tablet-To-Print uygulamaları geliştirilmiş durumda. Firmanın Cube 3D yazıcısı da fuar boyunca sergilendi.





Cube 3D yazıcısı küçük boyutları ve 5Kg ağırlığı ile odanıza kolayca sığıyor. 2012 yılı ilk yarısında 1299$ fiyatıyla piyasaya çıkacak olan Cube 3D yazıcı beraberinde 50 farklı 3D modelleme içeren bir koleksiyon da sunacak. Koleksiyona ilerleyen aylarda ünlü tasarımcılar da katkıda bulunacak.