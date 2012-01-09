CES 2012 : OSUNGO GreenZero kapalı durumda elektronik cihazların enerji harcamasını engelliyor

Televizyon veya müzik seti gibi devamlı prizde takılı duran elektronik cihazların en büyük handikapı kapalı durumda iken bile küçük de olsa enerji harcamasıdır. Yenilikçi batarya ve adaptör üreticisi OSUNGO, GreenZero teknolojisi ile bu handikapı ortadan kaldıracak çözümünü CES 2012 fuarında sunmaya hazırlanıyor.





Cihazların kapalı konumda bile enerji harcaması vampir gücü olarak adlandırılıyor. GreenZero teknolojisi cihazınız dolduğunda veya şarjdan çıkarıldığında bunu farkederek kendisini kapalı konuma getiriyor. Bekleme modunda ise enerji harcanmasının önüne geçiyor. Böylece bekleme konumunda sıfır enerji tüketirken cihazların kullanım ömrü de uzuyor.

Ayrıca cihazınız şarj olduğunda prizden çekme endişeniz de kalmıyor. Bunun yanında bataryanızı şarj ederken veya cihazınızı kullanırken enerji tüketimini dengeleyerek tasarruf etmenizi de sağlıyor. OSUNGO mobil cihazlara yönelik GreenZero şarj adaptörleriyle CES 2012 fuarında görücüye çıkacak.





Mushroom GreenZero, serinin en ergonomik mantar şekilli adaptörü. Cihaz bağlandığında adaptörün mantar şekilli butonuna basarak anında şarj işlemini başlatabiliyorsunuz. Cihaz dolduğunda veya uç cihazdan çıkarıldığında adaptör otomatik olarak kapanıyor. Bekleme modunda ise sıfır enerji tüketimi sağlıyor. Model üç farklı versiyonla gelecek : Standart USB'den şarj olan cihazlara yönelik, microUSB'den şarj olan cihazlara yönelik ve Apple cihazlarına yönelik. Model 24.95$-29$ arasında değişen fiyatlarla osungo.com üzerinden satışa sunuldu.





Stone GreenZero ise seyahat amaçlı bir duvar tipi adaptör. USB uyumlu tüm elektronik cihazlarla çalışabilen model üzerindeki yeşil butona bastığınız anda şarj etmeye başlıyor ve batarya dolduğunda elektriği kesiyor. Firma web sitesi üzerinden ürün 22.56$ karşılığında temin edilebilir.





StoneDock GreenZero ise iOS cihazları için bir şarj ünitesi. Yine aynı şekilde dock cihazınızı takar takmaz şarj etmeye başlıyor ve dolduğunda ise otomatik olarak enerjiyi kesiyor. Cihazın fiyatı 35$ civarında.





Stone Battery ise kısa süreli şarj ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak tasarlandı. MicroUSB ve 30 pin girişli olmak üzere iki farklı versiyon ile gelen model mobil cihazlarınızı şarj ederek 3 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Fiyatı 40$.