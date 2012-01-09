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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : OSUNGO GreenZero kapalı durumda elektronik cihazların enerji harcamasını engelliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon veya müzik seti gibi devamlı prizde takılı duran elektronik cihazların en büyük handikapı kapalı durumda iken bile küçük de olsa enerji harcamasıdır. Yenilikçi batarya ve adaptör üreticisi OSUNGO, GreenZero teknolojisi ile bu handikapı ortadan kaldıracak çözümünü CES 2012 fuarında sunmaya hazırlanıyor. 

Cihazların kapalı konumda bile enerji harcaması vampir gücü olarak adlandırılıyor. GreenZero teknolojisi cihazınız dolduğunda veya şarjdan çıkarıldığında bunu farkederek kendisini kapalı konuma getiriyor. Bekleme modunda ise enerji harcanmasının önüne geçiyor. Böylece bekleme konumunda sıfır enerji tüketirken cihazların kullanım ömrü de uzuyor.
Ayrıca cihazınız şarj olduğunda prizden çekme endişeniz de kalmıyor. Bunun yanında bataryanızı şarj ederken veya cihazınızı kullanırken enerji tüketimini dengeleyerek tasarruf etmenizi de sağlıyor. OSUNGO mobil cihazlara yönelik GreenZero şarj adaptörleriyle CES 2012 fuarında görücüye çıkacak.

Mushroom GreenZero, serinin en ergonomik mantar şekilli adaptörü. Cihaz bağlandığında adaptörün mantar şekilli butonuna basarak anında şarj işlemini başlatabiliyorsunuz. Cihaz dolduğunda veya uç cihazdan çıkarıldığında adaptör otomatik olarak kapanıyor. Bekleme modunda ise sıfır enerji tüketimi sağlıyor. Model üç farklı versiyonla gelecek : Standart USB'den şarj olan cihazlara yönelik, microUSB'den şarj olan cihazlara yönelik ve Apple cihazlarına yönelik. Model 24.95$-29$ arasında değişen fiyatlarla osungo.com üzerinden satışa sunuldu.

Stone GreenZero ise seyahat amaçlı bir duvar tipi adaptör. USB uyumlu tüm elektronik cihazlarla çalışabilen model üzerindeki yeşil butona bastığınız anda şarj etmeye başlıyor ve batarya dolduğunda elektriği kesiyor. Firma web sitesi üzerinden ürün 22.56$ karşılığında temin edilebilir.

StoneDock GreenZero ise iOS cihazları için bir şarj ünitesi. Yine aynı şekilde dock cihazınızı takar takmaz şarj etmeye başlıyor ve dolduğunda ise otomatik olarak enerjiyi kesiyor. Cihazın fiyatı 35$ civarında.

Stone Battery ise kısa süreli şarj ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak tasarlandı. MicroUSB ve 30 pin girişli olmak üzere iki farklı versiyon ile gelen model mobil cihazlarınızı şarj ederek 3 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Fiyatı 40$. 

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Golden Gate 7 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2012 bize bunlarla gelmeyin.
Gereksiz israfın önüne geçmek isteyen kullanmadığı zaman fişini çeker. Yada 8-9 liraya 5 li üzerinde kapama düğmesi olan prizler var. ALırsın ordan kaparsın bütün prizlerin kapanmış olur. Buna vereceğim parayı yaptığım tasarrufla karşılamam için bi 10 yıl geçmesi gerek sanırım.
Yıl olmuş 2012 bize bunlarla gelmeyin.Gereksiz israfın önüne geçmek isteyen kullanmadığı zaman fişini çeker. Yada 8-9 liraya 5 li üzerinde kapama düğmesi ol...
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dreamblue35 7 yıl
niye sadece apple marka cep telefonu örnek gösterilmiş ? reklam mı
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BeYaBaN. 7 yıl
cihazların içine adapte olsa bu aletler daha iyi olmaz mı ?
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E_Aydin35 7 yıl
ahaha güzelmiş gerçekten.:)yani elektriği kesmesi iyi.Ancak sadece usb li aletlerede işe yarar tabi şimdilik. :)
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
al sana adam gibi çevreci bir çözüm gün geçtikçe daha iyiye gidiyor üreticilerde bilinçlenmeye başladı.
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Golden Gate 7 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2012 bize bunlarla gelmeyin.
Gereksiz israfın önüne geçmek isteyen kullanmadığı zaman fişini çeker. Yada 8-9 liraya 5 li üzerinde kapama düğmesi olan prizler var. ALırsın ordan kaparsın bütün prizlerin kapanmış olur. Buna vereceğim parayı yaptığım tasarrufla karşılamam için bi 10 yıl geçmesi gerek sanırım.
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