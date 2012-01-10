CES 2012: Olympus, 24x optik yakınlaştırma yapabilen kamerası SZ-12'yi duyurdu

Haber Editörü
Dijital kamera sektörünün önemli üreticilerinden Olympus, nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve 14 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen dijital kamerası SZ-12'nin duyurusunu gerçekleştirdi. Mart ayından itibaren 199.99$'lık fiyatıyla mağazalardaki yerini alması beklenen SZ-12'nin teknik detayları merak edenler için şu şekilde;
- 14 megapiksel çözünürlük
- 1/2.3-inç CCD sensör
- 25-600 mm f/3.0-6.9 objektif
- 24x optik, 4x dijital yakınlaştırma
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri
- 1/1700 saniyeye kadar enstantane hızı
- 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
- 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı (MPEG4, H.264)
- SD / SDHC / SDXC kart desteği
- HDMI portu
- CIPA standartlarına göre 220 çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya
- 106 x 69 x 40 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
14 megapiksel hem de 1/1700 taaam mıııı
Nesnelere yaptigi yakinlastirmayi insanlara da yapabiliyor mu?
o da 900 Seviyesinde olur
Biz gene kalırız hayallerimizle başbaşa