CES 2012: Olympus, 24x optik yakınlaştırma yapabilen kamerası SZ-12'yi duyurdu

Dijital kamera sektörünün önemli üreticilerinden Olympus, nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve 14 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen dijital kamerası SZ-12'nin duyurusunu gerçekleştirdi. Mart ayından itibaren 199.99$'lık fiyatıyla mağazalardaki yerini alması beklenen SZ-12'nin teknik detayları merak edenler için şu şekilde;

14 megapiksel çözünürlük

1/2.3-inç CCD sensör

25-600 mm f/3.0-6.9 objektif

24x optik, 4x dijital yakınlaştırma

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri

1/1700 saniyeye kadar enstantane hızı

3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran

1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı (MPEG4, H.264)

SD / SDHC / SDXC kart desteği

HDMI portu

CIPA standartlarına göre 220 çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya

106 x 69 x 40 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım

