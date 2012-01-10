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CES 2012: Olympus, 24x optik yakınlaştırma yapabilen kamerası SZ-12'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önemli üreticilerinden Olympus, nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen ve 14 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen dijital kamerası SZ-12'nin duyurusunu gerçekleştirdi. Mart ayından itibaren 199.99$'lık fiyatıyla mağazalardaki yerini alması beklenen SZ-12'nin teknik detayları merak edenler için şu şekilde;
  • 14 megapiksel çözünürlük
  • 1/2.3-inç CCD sensör
  • 25-600 mm f/3.0-6.9 objektif
  • 24x optik, 4x dijital yakınlaştırma
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 80-1600 arasında değiştirilebilen ISO değeri
  • 1/1700 saniyeye kadar enstantane hızı
  • 3.0-inç, 460.000 piksel LCD ekran
  • 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı (MPEG4, H.264)
  • SD / SDHC / SDXC kart desteği
  • HDMI portu
  • CIPA standartlarına göre 220 çekime olanak tanıyan lityum iyon batarya
  • 106 x 69 x 40 mm ebatlarında ve 226 gram ağırlığında tasarım

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mehmetoguzderin 7 yıl
1920x1080 galiba tutmadi veya bir seyler oldu. Cunku 16 MP kamerasi olan HTC Titan 2 bile 1280x720 de cekecek.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
artık dandik telefonlar bile 1080p video çekerken sırf işi video ve resim olan bir aletin bunu yapmaması ilginç dimi ?
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CanTnçr 7 yıl
Bunun zoom'u çokmuş.Çok kaliteli çekiyor demekki
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PlutosDaddy 7 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR

Bunun zoom'u çokmuş.Çok kaliteli çekiyor demekki


14 megapiksel hem de 1/1700 taaam mıııı
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halitozbasli 7 yıl
Artkadaşlar şuan bu kamera media markta satılıyor. 680 liraya abim aldı gercekten kompact boyutta 24x optik zum ve 720p video cekim yapa biliyor.
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ozturert 7 yıl
nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen

Nesnelere yaptigi yakinlastirmayi insanlara da yapabiliyor mu?
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Luc4sHood 7 yıl
oha o biraz abartı olmadımı
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TiSKE 7 yıl
TR de fiyatı en az 3 e katlar
o da 900 Seviyesinde olur
Biz gene kalırız hayallerimizle başbaşa
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E_Aydin35 7 yıl
Böyle bir kameram olsa süper olurduu 14 megapiksel çözünürlük harikaa bu kamera ile arşiv ble yaparım ben. Fiyatı'Da okadar pahallı değil.
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