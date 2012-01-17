CES 2012 : Oregon'dan bu kez kablosuz taşınabilir projeksiyon cihazı

Akıllı telefonlarla iletişim kuran App In Sports saatleriyle fuarda göz dolduran oren Scientific Firması bunu yanında taşınabilir kablosuz projeksiyon cihazıyla da oldukça ilgi gördü.





Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Portable WiFi Projector modeli 80 ansilümen ışık gücüne ve FWVGA 854 x 480 piksel çözünürlüğe sahip. 3.2m uzaklıktan duvara 1000:1 kontrast oranında 120 inçe kadar görüntü yansıtabiliyor. 90 derecelik hareket imkanı sağlayan kaidesi ile uygun görüntüyü yakalamanız oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca tavana monte etmek için de alt kısmında menteşeleri bulunuyor.





Cihazın en önemli özelliği içerikleri kablosuz olarak alabilmesi. Fuarda sergilenen prototipin kablolu bağlantısına rağmen piyasaya sürülecek final sürüme doğrudan WiFi bağlantısı eklenecek. Böylece Android akıllı telefon veya tabletlerden Oregon mobil uygulaması ile içerikleri aktarmak mümkün olacak. Ancak AirPlay desteklemediği için iOS cihazlarına uyumlu bir uygulamaya Apple'ın onay verip vermeyeceği bilinmiyor.





Oregon'un kablosuz taşınabilir projeksiyon cihazı 2012 ikinci yarısında 640$ fiyat etiketiyle piyasada olacak.



