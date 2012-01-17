CES 2012 : Oregon'dan bu kez kablosuz taşınabilir projeksiyon cihazı

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Akıllı telefonlarla iletişim kuran App In Sports saatleriyle fuarda göz dolduran oren Scientific Firması bunu yanında taşınabilir kablosuz projeksiyon cihazıyla da oldukça ilgi gördü.
Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Portable WiFi Projector modeli 80 ansilümen ışık gücüne ve FWVGA 854 x 480 piksel çözünürlüğe sahip. 3.2m uzaklıktan duvara 1000:1 kontrast oranında 120 inçe kadar görüntü yansıtabiliyor. 90 derecelik hareket imkanı sağlayan kaidesi ile uygun görüntüyü yakalamanız oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca tavana monte etmek için de alt kısmında menteşeleri bulunuyor.
Cihazın en önemli özelliği içerikleri kablosuz olarak alabilmesi. Fuarda sergilenen prototipin kablolu bağlantısına rağmen piyasaya sürülecek final sürüme doğrudan WiFi bağlantısı eklenecek. Böylece Android akıllı telefon veya tabletlerden Oregon mobil uygulaması ile içerikleri aktarmak mümkün olacak. Ancak AirPlay desteklemediği için iOS cihazlarına uyumlu bir uygulamaya Apple'ın onay verip vermeyeceği bilinmiyor.
Oregon'un kablosuz taşınabilir projeksiyon cihazı 2012 ikinci yarısında 640$ fiyat etiketiyle piyasada olacak.
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Cihazın çözünürlüğü mü iyi, laf mı etmeyelim?? Hocam bana bunu mantıklı olarak açıklar mısın; atıyorum zaten 480X800 olan ekranımdaki görüntüyü 480X854 çözünürlükle 120! inçe kadar duvara ya da nereyeyse işte, nasıl yansıtıp düzgün görüntü izleyebileceğim? Fiyatı 100-150 dolar değil ki bunu gözardı edelim, 640 dolar yaa! :/ Bu sistem aynı ekran görüntüsünü çözünürlük sabit kalarak(480X854) 120 inçe kadar büyütüp yüzeye vermiyor mu? Evet..4.5 inçlik mobil ekranlarda pikseller görünüyor, ne bu kadar düşük çözünürlük diye millet bir taraflarını yırtıyor (haklı ya da değiller) düşünsenize bırakın 4.5 inçi, 120 inç!!! o piksellerin boyutunu düşünün..Ha diyorum ya fiyattan dolayı bu kadar tepki veriyorum, yoksa 150 dolar civarı birşey olsa yeter de artar bile..ne yaparsın, 120 inç değil de atıyorum gene 50 inç görüntü yansıtırsın, nispeten idare eder..Bildiğimiz projektörlerin bile 800X600 olanlarını fazla büyütüp yansıttığınızda bulanık, yayılmış bir görüntü ortaya çıkıyor, kaldı ki bunların parlaklık değerleri çok çok üst seviye, en az 1500 ansilümen; bu 80 :s düşük parlaklık düşük çözünürlük eşittir yetersiz, vasat görüntü ve 640 dolara..yorum sizin.
O menteşeleri koymasalarmış da da fiyatı 500 dolara çekselermiş :)
İki menteşe 140 dolar eder mi diyeceksiniz, bu cihaz 640 dolar ediyorsa menteşeleri de 140 dolar ediyordur herhalde :)