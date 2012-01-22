CES 2012 : Sun Innovations, laser yansıtma ekranı Transplay'i tanıttı

Bu yıl ki CES fuarında tanıtılan teknolojilerden birisi de herhangi bir yüzey üzerine tek veya iki renk olarak neon şeklinde imajların yansıtılması oldu. Sun Innovations tarafından tanıtılan teknoloji MediaGlass nano partikülleri ve UV projeksiyon cihazı ile temiz bir yüzeyi dinamik bir ekrana çevirme amacını güdüyor.





Ödül almış bir proje olan Transplay ekran teknolojisinde ışık yayan nano partiküllerden oluşan polietilen polyester bir film tabakası, cam, plastik veya esnek yüzey üzerine uygulanıyor. Daha sonra UV laser imaj projeksiyon cihazı tek renk veya iki renk olarak karakterleri yüzey üzerine yanısıtıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı tek renk veya kırmızı-mavi iki renk olarak karakterler yansıtılabiliyor.





Teknoloji gelecekte otomotiv endüstrisi, tavan ekranları, dijital sinyalizasyon, dokunmatik ekran ve dinamik şeffaf Neon işaretlemelerine uygulanabilecek. Nano partiküllerden oluşan film ise 60 inçe kadar herhangi bir boyutta ve istenen uzunlukta olabiliyor.





XD kart okuyucuya sahip laser projeksiyon cihazı ise standart video projeksiyon cihazlarından farklı olarak görüntüleri uygun formata dönüştüren bir yazılıma sahip. Cihaz ayrıca çok yakın mesafelerden ekranın tamamına görüntü yansıtabiliyor. Firma video projeksiyon cihazına sahip olan müşterileri için de dönüştürme işlemi uygulayabiliyorlar. Teknoloji kısa bir süre sonra işletmelere yönelik olarak satışa sunulacak.