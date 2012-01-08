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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012: Toshiba Portege Z830'un Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba tarafından Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'ında ultrabook segmentindeki en hafif dizüstü bilgisayar olarak lanse edilen Portege Z830'un Türkiye macerası başlıyor.
Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2012 için geldiğimiz Las Vegas'da, Toshiba yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Portege Z830, önümüzdeki hafta ülkemizde satışa sunulmuş olacak.
Ülkemizde satışı devam eden MacBook Air benzeri görünüme sahip ultrabook'lardan farklı olarak özgün bir tasarım ile gelen Portege Z830 donanım açısından da ayrışmayı başarıyor.
Diğer pek çok Ultrabook modelinden farklı olarak üzerinde tam boyutlu USB 3.0, VGA, HDMI ve Ethernet Portu bulunan sistem ayrıca SIM kart slotu ile 3G kullanımına da olanak tanıyor.
Magnezyum alaşım gövdesi ile ince ve hafif yapısına ek olarka yüksek mukavemetli olduğu belirtilen ultrabook, kasa içerisinde özel tasarım detaylarıyla da farklılaşıyor. Balpeteği tasarımlı iç dizayna ek olarak su/kahve dökülmelerine karşı da dirençli bir yapı sunuluyor.
Türkiye'de Core i5 işlemci ve 128GB SSD'li versiyonu satılacak olan Portege Z830, 9 hücreli pil ile 8-9 saat civarında çalışabilecek. Geleneksel pillere kıyasla daha uzun ömürlü pile yer verilen 13.3-inç büyüklüğündeki ultrabook'un ülkemizdeki fiyatı 1400$ civarında olacak.
Üzerinde barındırdığı özellikler ve özgün tasarımıyla ultrabook segmentinin en iddialı örneklerinden birisi olan Portege Z830, Toshiba'ya göre sınıfında yüksek başarı elde edecek.

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DH Misafiri 7 yıl
gerek toshiba gerek apple, sony... Türkiyeyi ya bilmiyor ya ciddiye almıyor arkadaşlar. sitelerine bakın Türkçe siteleri güncel bile değil
ülke değiştir yapıp yunanistanı bile seçseniz güncel
sannki berda hiç satmıyorlar gibi da bizi ciddiye almıyorlar
eğer satılmasa bu kadar ticaret açığımız olmazdı.
bizde zaten hep en yüksek fiyat tarifesi uygulanmasının nedeni de bu galiba
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coolman7 7 yıl
Bu hafta satisa sunulmus olmaliydi ama hicbir yerde goremedim.
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DH Misafiri 7 yıl
Ultrabook segmentinde bu üründen daha iyi bir ürün yok..Daha önce bir sürü kıyaslama yazısı okudum. 1 kilo ve özellikleri muhteşem...Başka ülkelerde ucuz çünkü onlar 1000 tane satıyorsa Türkiyede 500 tane satılıyor ve vergilerimiz korkunç.
1 Yanıt Yanıtla
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alfahan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ultrabook segmentinde bu üründen daha iyi bir ürün yok..Daha önce bir sürü kıyaslama yazısı okudum. 1 kilo ve özellikleri muhteşem...Başka ülkelerde ucuz çünkü onlar 1000 tane satıyorsa Türkiyede 500 tane satılıyor ve vergilerimiz korkunç.

Başka ülkelerde bin tane satar tabi o fiyatlara burda bu sayfalarda okumuştuk fiyatının 699 dolara ındiğini o fiyattan satsınlar burda 2bınden fazla satar. Kafası basmayanlar bu markaların türkiye şubesindeki çalışanlar milletten önce onlar öpüyor bizi daha ucuza getirsinler verginin ağırlığıda azalır sürümden kazanır geniş kitleye yayılır tanınırlar bu sayede teknik servisleride gelişir güven artar fırma tanınır televizyonda satar beyaz eşyada klimada telefonda ama ilk şart adamın gözü aç olmayacak bu firmalar önce esnaf olmayı öğrenecekler
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Rubisco 7 yıl
Ben diyorum taaaa en başından beri. Bu fiyatlarla çok kısıtlı bi kesim dışında nasıl insanları çekiceksin? Appledan müşteri çalcaklardı güya adam niye bunlara yönelsin? Karizma için apple bakan ama pahalı olduğu için hmm diyenlerler bunlara niye baksın? Süper mobilite arayan netbook / tablet olayına bakıyor zaten.
Hem iş için lazım hemde karizma olacak, biraz da özellik olacak, ama aynı zmanda bana x86 lazım diyen bi kısım bunlara bakar zaten. Kaç tane de firma var, onların içinden niye buna baksın? Daha uzadıkça uzar bu liste.
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DH Misafiri 7 yıl
İyide 1199 dolar İ5 olanı Apple daki fark yanında bu hiçbişi
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E_Aydin35 7 yıl
Toshıba beğendiğim ve sevdiğim bir marka Japon işi ;) göründüğü üzere boyutlarda bir küçülme olmuş tabi kullanıcısına göre bir avantaj v e dezavantaj olabilir:)
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smart1978 7 yıl
Bizdeki fiyata çok fazla... 1400$ artı KDV ile daha da uçarlar...
Başka ülkelerde NEDENSE daha uygun 929$ !...
İşte
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

En üst modelin fiyatı Türkiye'ye gelse bile + KDV ile yine pahalı gelecektir...
Haberde İşlemci ve RAM yani modeli belirtilmediği için kesin en düşük olanın fiyatıdır yani katmerli pahalı...
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