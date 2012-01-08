CES 2012: Toshiba Portege Z830'un Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti

Toshiba tarafından Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'ında ultrabook segmentindeki en hafif dizüstü bilgisayar olarak lanse edilen Portege Z830'un Türkiye macerası başlıyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2012 için geldiğimiz Las Vegas'da, Toshiba yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Portege Z830, önümüzdeki hafta ülkemizde satışa sunulmuş olacak.

Ülkemizde satışı devam eden MacBook Air benzeri görünüme sahip ultrabook'lardan farklı olarak özgün bir tasarım ile gelen Portege Z830 donanım açısından da ayrışmayı başarıyor.

Diğer pek çok Ultrabook modelinden farklı olarak üzerinde tam boyutlu USB 3.0, VGA, HDMI ve Ethernet Portu bulunan sistem ayrıca SIM kart slotu ile 3G kullanımına da olanak tanıyor.

Magnezyum alaşım gövdesi ile ince ve hafif yapısına ek olarka yüksek mukavemetli olduğu belirtilen ultrabook, kasa içerisinde özel tasarım detaylarıyla da farklılaşıyor. Balpeteği tasarımlı iç dizayna ek olarak su/kahve dökülmelerine karşı da dirençli bir yapı sunuluyor.

Türkiye'de Core i5 işlemci ve 128GB SSD'li versiyonu satılacak olan Portege Z830, 9 hücreli pil ile 8-9 saat civarında çalışabilecek. Geleneksel pillere kıyasla daha uzun ömürlü pile yer verilen 13.3-inç büyüklüğündeki ultrabook'un ülkemizdeki fiyatı 1400$ civarında olacak.

Üzerinde barındırdığı özellikler ve özgün tasarımıyla ultrabook segmentinin en iddialı örneklerinden birisi olan Portege Z830, Toshiba'ya göre sınıfında yüksek başarı elde edecek.