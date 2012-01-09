CES 2012: Toshiba, Intel Ivy Bridge tabanlı 14-inç ultrabook modeli hazırlıyor

İlk ultrabook modeli olan Portege Z830'u önümüzdeki günlerde ülkemizde satışa sunmaya hazırlanan Toshina, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci platformunu temel alan yeni ultrabook modelleri hazırlıyor.

13.3-inç boyutundaki Portege Z830'dan farklı olarak Toshiba, Ivy Bridge tabanlı yeni modellerinde farklı boyut segmentlerine de girecek gibi görünüyor. Şirketin gün ışığına çıkan ilk modeli 14-inç ekrana sahip ve Portege yerine Satellite serisi altında tanıtılıyor. 0.78-inç kasa kalınlığı ile Portege Z830'dan bir miktar daha kalın olan sistem, bununla birlikte 799$ olması beklenen fiyatı ile alınabilirlik anlamında daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacak.

Maliyetlerin düşürülebilmesi adına yüksek kapasiteli SSD sürücü yerine daha düşük kapasiteli SSD ve geleneksel HDD sürücünün birlikte kullanıldığı yeni ultrabook'ta optik sürücü bulunmuyor ancak SD kart slotu, üç adet USB konnektörü, Ethernet ve HDMI bağlantıları ile mikrofon ve kulaklık konnektörlerine yer veriliyor. Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan ultrabook'ta, Portege Z830'dan farklı olarak çift fare butonu yerine ClickPad bulunuyor.

Ultrabook pazarına ciddi yatırımlar yapan Toshiba, fakrlı fiyat ve performans segmentlerine yönelik önemli modeller sunacağını söylüyor. Şirket yetkilleri ayrıca birinci nesil ultrabook modelleri arasında en iyisinin Portege Z830 olduğu iddiasını da sık sık dile getiriyorlar.