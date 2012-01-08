CES 2012: Türkiye dizüstü bilgisayar pazarı 2011'i gerileme ile kapatıyor

Las Vegas'da konuştuğumuz yetkililer, Türkiye'deki dizüstü bilgisayar satışlarının, geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında sıkıntılı olduğunu ve kurdaki dalgalanmaların da etkisiyle yaz döneminde %30'a varan oranda düşüş yaşandığı söylediler. Henüz dördüncü çeyrekle ilgili raporlar açıklanmış olmasa da yılın genelinde, 2010'a göre gerileme yaşanacağı ve satış rakamlarının 2 milyon adedin altına düşeceği öngörülüyor.

Üreticiler 2012 içins temkinli davranmayı tercih ediyorlar. Global ekonominin seyriyle ilgili olumsuz öngörüler, firmaları temkinli olmaya sevk ediyor. Özellikle Windows 8 işletim sistemi ve donanım tarafındaki yeni platform çözümlerinin satışlara olumlu katkı yapacağa düşünülse de özellikle ilk çeyrek sonuçlarının yılın kalanı hakkında ipucu vereceği söyleniyor. Diğer taraftan ultrabook gibi yeni ürün kategorilerinin 2012'de daha fazla ön plana çıkacağı ayrıca tablet bilgisayar pazarının da gelişimini sürdüreceği ifade ediliyor.