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CES 2012: Türkiye dizüstü bilgisayar pazarı 2011'i gerileme ile kapatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'da konuştuğumuz yetkililer, Türkiye'deki dizüstü bilgisayar satışlarının, geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında sıkıntılı olduğunu ve kurdaki dalgalanmaların da etkisiyle yaz döneminde %30'a varan oranda düşüş yaşandığı söylediler. Henüz dördüncü çeyrekle ilgili raporlar açıklanmış olmasa da yılın genelinde, 2010'a göre gerileme yaşanacağı ve satış rakamlarının 2 milyon adedin  altına düşeceği öngörülüyor.
Üreticiler 2012 içins temkinli davranmayı tercih ediyorlar. Global ekonominin seyriyle ilgili olumsuz öngörüler, firmaları temkinli olmaya sevk ediyor. Özellikle Windows 8 işletim sistemi ve donanım tarafındaki yeni platform çözümlerinin satışlara olumlu katkı yapacağa düşünülse de özellikle ilk çeyrek sonuçlarının yılın kalanı hakkında ipucu vereceği söyleniyor. Diğer taraftan ultrabook gibi yeni ürün kategorilerinin 2012'de daha fazla ön plana çıkacağı ayrıca tablet bilgisayar pazarının da gelişimini sürdüreceği ifade ediliyor. 

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
amdli model yok, onun yerine atomlu 1 gb ramli 10 inçlik oyuncaklar var insanları çekecek bir şey yok kısacası ve son olarak dolar. düşüş gayet doğal bence ama ultrabooklarda acer gibi üreticilerin düşük fiyat politakaları sayesinde yeniden aktiflenebilir
amdli model yok, onun yerine atomlu 1 gb ramli 10 inçlik oyuncaklar var insanları çekecek bir şey yok kısacası ve son olarak dolar. düşüş gayet doğal bence ama ...
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Makaroncu 7 yıl
2 Sene önce hp aldım core i7 li 2200TL vermiştim
Isınması falan var ama need for speed the run 1366*768 ultimate grafik
Battlefeld 3 1366*768 high grafikte çok rahat çalışıyor ben niye bidaha pc alyımki? :D Yeni konsol çıksın oyunlar daha güçlü pc istesin o zaman haraketlenir bence
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E_Aydin35 7 yıl
Hazır bilgisayarları bilgisiz,sıradan insanlar alıyor hepsinin çöp olduğunu bilmiyorlar tabi alıyorlar işime yarasın yeter. Yaramıyormu yarıyor tabi canım kullandığım acer bilgisayarı 1yıl oldu alalı hat safada tüm oyunları oynuyorum. Düşüş olabilir insanlar aldığı bir bilgisayarı 1-5 yıl arası kullanıyor.
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ozkanwap 7 yıl
konuya benim yaklasimim ise daha cok fiyat-performanstir, kendimden ornek ben 1 sene dolmadan laptopumu yenilerim yeniledigim laptopun fiyati cok dusmeden satip daha yeni model bakarim ama ozellikle bi sene laptop fiyatlari bana asiri yuksek geliyor, uyduruk islemcili netbooklar ve eski sistemlr sanki cazipmis gibi gosterilip vatandasa resmen iteleniyor. iyi urunlerdeki fiyatlar nedeniyle dogal olarakta yurt disi birseyler yapmaya calisiliyor, birde tablet patlamasi var. uyanik olup ozellikle appleyi burada satan firmaya bosa fazla para vermeyin.
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ruhsuzadam 7 yıl
iphone a okadar para verince dizüstüne para kalmadı tabi...
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K_Spartakus 7 yıl
internetten para kazanmak istermisin başlıklarını açanlara kimse dur demiyormu ? bu saçmalıkta ne ?
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Batuist 7 yıl
Dünya 1929 buhranından sonra en ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalmış durumnda.. firmaları bıraktık ülkeler iflas bayrağını çekmiş durumda. İtalyada ekonomi bakanı ülkedeki krizin durumu ve geldiği nokta karşısında ağlamaktan kendini tutamamış bir vaziyette ve diğer bir çok avrupa ülkesi ciddi sıkıntı içerisinde. amerika ise zaten lokomotifin başını çekiyor. böyle bir ortamda bu satışlar bile iyi diyebiliriz. Bu krizin etkileri daha en azından bir on yıl sürer ama bu PC piyasası ne durumda olur bilinmez.. milyarlarca dolar nakit para sadece apple gibi belli başlı kişilerin elinde durur ve aktif olarak ekonomi içerisinde rol almazsa daha çok sıkıntı görür bu dünya..(apple sadece çöldeki kum tanesi gibi bir örnekti, kasıt yok yani:)
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clearskies 7 yıl
bu donanımhaberi seviyorum, kulaktan duyma haber yapmıyorlar. haberi elverdiği sürece kendileri gidip yakalıyor ve ilk elden yazıyorlar.
Çok ama çok teşekkürler donanımhaber çalışanları iyiki varsınız..
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
amdli model yok, onun yerine atomlu 1 gb ramli 10 inçlik oyuncaklar var insanları çekecek bir şey yok kısacası ve son olarak dolar. düşüş gayet doğal bence ama ultrabooklarda acer gibi üreticilerin düşük fiyat politakaları sayesinde yeniden aktiflenebilir
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