CES 2012 : WOWee ve MicroVision 100 inçe kadar görüntü verebilen dahili ses sistemli Showwx+ pico projeksiyon cihazını tanıttı

Günlük hayatımızda yanımızdan ayıramadığımız bir eşya haline gelen mobil cihazlar için geliştirilen aksesuarlar da gittikçe daha gelişmiş teknolojiler sunmaya başladı. Taşınabilir ses sistemleri üreticisi WOWee ve mini lazer ekran teknolojileri sağlayıcısı MicroVision, mobil cihazlara yönelik olarak tasarladıkları Showwx+ lazer pico projeksiyon cihazını CES fuarında resmi olarak tanıttı.





Showwx+, WOWee'nin ONE adlı taşınabilir ses sistemini ve MicroVision firmasının PicoP adlı mini projeksiyonunu bünyesinde topluyor. WOWee ONE taşınabilir ses sistemi, üzerine koyduğunuz herhangi bir yüzeyi titreşim yoluyla bir hoparlöre dönüştürebiliyor. PicoP teknolojisi ise küçük boyuttaki görüntüleri kalitesini kaybetmeden büyüterek yansıtabiliyor. Böylece akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Showwx+ ile 100 inçe kadar mükemmel ses kalitesiyle görüntüleri yansıtabiliyorlar.





Showwx+, 5000 : 1 kontrast ve 848 x 480 çözünürlükte 16 : 9 oranında WVGA görüntü kalitesi sunuyor. 15 ansilümen parlaklık, 2 saate kadar kullanım sunan şarj edilebilir batarya, farklı adaptörlerle tüm mobil cihazlardan görüntü aktarabilme diğer özellikleri arasında.





Fuarda sergilenen prototip, 2012 yılı ilk çeyreğinde 120 ülkede satışa sunulacak. Kutu içeriğinde şarj adaptörü ve tüm mobil cihazlarla uyumlu olan farklı adaptörler de bulunuyor. Cihaz şu an sadece ABD sınırları içerisinde 350$'dan satışa başladı.







