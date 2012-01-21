Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : WOWee ve MicroVision 100 inçe kadar görüntü verebilen dahili ses sistemli Showwx+ pico projeksiyon cihazını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
6
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günlük hayatımızda yanımızdan ayıramadığımız bir eşya haline gelen mobil cihazlar için geliştirilen aksesuarlar da gittikçe daha gelişmiş teknolojiler sunmaya başladı. Taşınabilir ses sistemleri üreticisi WOWee ve mini lazer ekran teknolojileri sağlayıcısı MicroVision, mobil cihazlara yönelik olarak tasarladıkları Showwx+ lazer pico projeksiyon cihazını CES fuarında resmi olarak tanıttı.

Showwx+, WOWee'nin ONE adlı taşınabilir ses sistemini ve MicroVision firmasının PicoP adlı mini projeksiyonunu bünyesinde topluyor. WOWee ONE taşınabilir ses sistemi, üzerine koyduğunuz herhangi bir yüzeyi titreşim yoluyla bir hoparlöre dönüştürebiliyor. PicoP teknolojisi ise küçük boyuttaki görüntüleri kalitesini kaybetmeden büyüterek yansıtabiliyor. Böylece akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Showwx+ ile 100 inçe kadar mükemmel ses kalitesiyle görüntüleri yansıtabiliyorlar.

Showwx+, 5000 : 1 kontrast ve 848 x 480 çözünürlükte 16 : 9 oranında WVGA görüntü kalitesi sunuyor. 15 ansilümen parlaklık, 2 saate kadar kullanım sunan şarj edilebilir batarya, farklı adaptörlerle tüm mobil cihazlardan görüntü aktarabilme diğer özellikleri arasında.

Fuarda sergilenen prototip, 2012 yılı ilk çeyreğinde 120 ülkede satışa sunulacak. Kutu içeriğinde şarj adaptörü ve tüm mobil cihazlarla uyumlu olan farklı adaptörler de bulunuyor. Cihaz şu an sadece ABD sınırları içerisinde 350$'dan satışa başladı.
CES 2012 : WOWee ve MicroVision 100 inçe kadar görüntü verebilen dahili ses sistemli Showwx+ pico projeksiyon cihazını tanıttı
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
350$ biraz pahalı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
paratuzağı
isyankar_emre Eagle Claw Cihaz küçük,işlevi büyük.Fiyat daha düşük olabilirdi.[/ Kendinde smyledin cihaz küçük işlev büyük fiyat da öyle olur.:)Bu arada gerçektende projeksiyon firmaları her an atılımda,yenilikte güzel .:) böyle alıntı yapılmaz

hocam sen de becerememişsin alıntıyı =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Eagle Claw
Cihaz küçük,işlevi büyük.Fiyat daha düşük olabilirdi.[/
Kendinde smyledin cihaz küçük işlev büyük fiyat da öyle olur.:)Bu arada gerçektende projeksiyon firmaları her an atılımda,yenilikte güzel .:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paratuzağı 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Orijinalden alıntı: Eagle Claw

Cihaz küçük,işlevi büyük.Fiyat daha düşük olabilirdi.[/

Kendinde smyledin cihaz küçük işlev büyük fiyat da öyle olur.:)Bu arada gerçektende projeksiyon firmaları her an atılımda,yenilikte güzel .:)

böyle alıntı yapılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Cihaz küçük,işlevi büyük.Fiyat daha düşük olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
Tam benim N95lik :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech K400 klavye video inceleme 7 yıl 1e1:Battlefield 3 Ekran Kartı Rehberi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim