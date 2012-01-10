CES 2012 : İlk dokunmatik Ultrabook Lenovo’dan geldi : IdeaPad Yoga

Intel'in Ultrabook segmentine kazandıracağı bir süredir iddia edilen tablet PC konsepti Lenovo ile hayat buldu. Fuarda tanıtılan IdeaPad Yoga, Ultrabook iken ekranı dönerek dokunmatik bir tablet haline geliyor.





Yoga ayrıca ters çevrilerek bir hepsi-bir-arada PC olarak da kullanılabiliyor. Modlar arasında geçiş yapmak için bir tuş kombinasyonu belirlenmiş.





13.3 inç boyutundaki Ultrabook üzerinde 13.1 inçlik 1600 x 900 HD+ 10 noktadan dokunmatik ekrana yer verilmiş. Intel Core işlemci ailesi, Windows 8 işletim sistemi, 8GB RAM, 256GB SSD, 360 derece yatay dönebilme, 16.9mm incelik, 1.47kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi Yoga'nın sunduğu özellikler arasında.





Yoga kullanıcının belirlediği Windows 8 işletim sistemi arayüzünü sunarken tablet konumuna geçtiğinde ise Metro arayüzünü kullanıcının karşısına getiriyor. Böylece dokunmatik tecrübesi en üst düzeye çıkıyor.





Yoga piyasaya çıkış için Windows 8 işletim sistemini beklemek zorunda. Bu da 2012 ikinci yarısına denk geliyor. Başlangıç fiyatı ise 1199$.