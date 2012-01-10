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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : İlk dokunmatik Ultrabook Lenovo’dan geldi : IdeaPad Yoga

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Ultrabook segmentine kazandıracağı bir süredir iddia edilen tablet PC konsepti Lenovo ile hayat buldu. Fuarda tanıtılan IdeaPad Yoga, Ultrabook iken ekranı dönerek dokunmatik bir tablet haline geliyor.

Yoga ayrıca ters çevrilerek bir hepsi-bir-arada PC olarak da kullanılabiliyor. Modlar arasında geçiş yapmak için bir tuş kombinasyonu belirlenmiş. 

13.3 inç boyutundaki Ultrabook üzerinde 13.1 inçlik 1600 x 900 HD+ 10 noktadan dokunmatik ekrana yer verilmiş. Intel Core işlemci ailesi, Windows 8 işletim sistemi, 8GB RAM, 256GB SSD, 360 derece yatay dönebilme, 16.9mm incelik, 1.47kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi Yoga'nın sunduğu özellikler arasında.

Yoga kullanıcının belirlediği Windows 8 işletim sistemi arayüzünü sunarken tablet konumuna geçtiğinde ise Metro arayüzünü kullanıcının karşısına getiriyor. Böylece dokunmatik tecrübesi en üst düzeye çıkıyor. 

Yoga piyasaya çıkış için Windows 8 işletim sistemini beklemek zorunda. Bu da 2012 ikinci yarısına denk geliyor. Başlangıç fiyatı ise 1199$.

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E_Aydin35 7 yıl
Al işte arkadaş işte buu.. İşte ya ne zamandır bunu düşünüyodum kafamda ya çok gelişti bu tabletler diye iç geçiriyodum diyelim ikisinide kullanmakk isteriz ne yapılabilir diyordum işte bu süper. Tasarı çok iyi herşey harika.. :) Klavye alanıda iyi bir dayanak olmuş .:)
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zerocontrol 7 yıl
Harika bir cihaz da fiyat Türkiyede ne olur orası bilinmez
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berkkarabacak 7 yıl
görüntü süper,teknik özellikler süper fakat umarm türkiyedeki fiyatıda süper olmaz
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exelans23 7 yıl
makina güzel görünüyor...
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Mellkor 7 yıl
Tablet gorunumlu ve islevselliginde laptop
. Guzel olmus
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alprkrkmz 7 yıl
işte beklediğim buydu. işte bu tür bilgisayarlar tablet piyasasına darbe vurabilir. tabi ki win8 in desteğiyle...
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NDS 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
işte beklediğim buydu. işte bu tür bilgisayarlar tablet piyasasına darbe vurabilir. tabi ki win8 in desteğiyle...

tabletler şuanda ultrabookların yarısı fiyatında ve daha uzun pil ömürlü... ultrabookların acilen ucuzlayıp pil sürelerinin uzaması lazım
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