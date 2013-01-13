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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Dell, Project Ophelia ile çubuk bilgisayarları ofis bilgisayarına dönüştürüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi mobil cihaz donanımlarını bir USB bellek boyutlarına sığdırarak, kah akıllı TV aparatı, kah mini PC şeklinde pazara süren firmalara sık sık rastlıyoruz. Dell ise bu ürünleri daha farklı bir projede kullanmayı amaçlıyor.

CES 2013 fuarında projesi ile ilgili kısa bilgilendirme yapan Dell, kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarını ihtiyaç olduğu anda herhangi bir yere taşıma zahmetinden kurtarmayı planlıyor.

Project Ophelia adını alan projede, standart bir çubuk şeklinde PC donanımı kullanılıyor. Dell'in sunucu bilgisayarlara bağlanarak, gündelik bilgisayar işlemlerini yapan thin client-aptal terminal yazılımı Dell Wyse, bu projede başrolü oynuyor.

Kullanıcı bu ürünü gittiği herhangi bir yerde bilgisayara taktığında Android işletim sistemli standart bir bilgisayar erişimine sahip oluyor. WiFi ile internete bağlanabilirken, Bluetooth ile fare-klavye kombinasyonu ekleyebiliyor. 

Dell Wyse platformu ise kişi kendi bilgisayarı veya şirket hesabına bağlanmak istediği zaman devreye giriyor. Platform ile kullanıcı özel güvenlik aşamalarından geçerek Citrix, Microsoft ve VMware uyumlu bulut altyapılarına bağlanabiliyor ve burada kendi kişisel dosyalarına ve yarım kalmış uygulamalarına erişebiliyor. Ofis ortamında yarım bıraktığı konuları buradan takip edebiliyor. Veya kişisel Windows bilgisayarına bağlanarak tamamlaması gereken işlemleri uzaktan takip edebilecek.

Ürün MHL üzerinden harici ekrana bağlanacak ve enerji ihtiyacını da buradan karşılayacak. Veya USB üzerinden çalışabilecek.

Dell, projesini yılın ikinci yarısında hayata geçirmeyi düşünüyor. Fiyat ise şimdilik belli değil. 

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ilk defa bir teknolojiyi gereksiz buluyorum.
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magicool 6 yıl
boş iş herkes gibi bende gözlüğü gçrünce heyecanlandım,cığır açılacak sandım

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savasserter 6 yıl
Resimdeki gözlük ne alaka? Haberde heyecanla gözlüğe nasıl görüntü aktarılıyor onu aradım, yani...
1 Yanıt Yanıtla +3
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utkanizmit 6 yıl





aletin büyüklüğünü belirtmek için konmuş ama doğru insan bardak mardak koyar.
gözlük olunca farklı hisler uyandırıyor.
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Zuko 6 yıl savasserter
savasserter
Resimdeki gözlük ne alaka? Haberde heyecanla gözlüğe nasıl görüntü aktarılıyor onu aradım, yani...

Ben de çubuk deyince gözlüğün çerçevesine mi koymuşlar ne yapmışlar diye düşündüm.
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utkanizmit 6 yıl
son derece gereksiz birşey olmuş.
Zaten androidli usb stick pc lere linux kurup istediğin her tür atraksiyonu yapabiliyorsun.
Bu konuda cihazım gelince bi deneyimim olucak. Rikomagic 802 iiis aldım. Baklım nasıl olucak ubuntu ile görücez.
Cihaz çift çekirdek cortex a9 cpu, 4 çekirdek mali 400 gpu içeriyor.
Dell in bu denli üst düzey donanım kullanacağını sanmam.
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