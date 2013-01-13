CES 2013 : Dell, Project Ophelia ile çubuk bilgisayarları ofis bilgisayarına dönüştürüyor





Giriş seviyesi mobil cihaz donanımlarını bir USB bellek boyutlarına sığdırarak, kah akıllı TV aparatı, kah mini PC şeklinde pazara süren firmalara sık sık rastlıyoruz. Dell ise bu ürünleri daha farklı bir projede kullanmayı amaçlıyor.





CES 2013 fuarında projesi ile ilgili kısa bilgilendirme yapan Dell, kullanıcıları, dizüstü bilgisayarlarını ihtiyaç olduğu anda herhangi bir yere taşıma zahmetinden kurtarmayı planlıyor.





Project Ophelia adını alan projede, standart bir çubuk şeklinde PC donanımı kullanılıyor. Dell'in sunucu bilgisayarlara bağlanarak, gündelik bilgisayar işlemlerini yapan thin client-aptal terminal yazılımı Dell Wyse, bu projede başrolü oynuyor.





Kullanıcı bu ürünü gittiği herhangi bir yerde bilgisayara taktığında Android işletim sistemli standart bir bilgisayar erişimine sahip oluyor. WiFi ile internete bağlanabilirken, Bluetooth ile fare-klavye kombinasyonu ekleyebiliyor.





Dell Wyse platformu ise kişi kendi bilgisayarı veya şirket hesabına bağlanmak istediği zaman devreye giriyor. Platform ile kullanıcı özel güvenlik aşamalarından geçerek Citrix, Microsoft ve VMware uyumlu bulut altyapılarına bağlanabiliyor ve burada kendi kişisel dosyalarına ve yarım kalmış uygulamalarına erişebiliyor. Ofis ortamında yarım bıraktığı konuları buradan takip edebiliyor. Veya kişisel Windows bilgisayarına bağlanarak tamamlaması gereken işlemleri uzaktan takip edebilecek.





Ürün MHL üzerinden harici ekrana bağlanacak ve enerji ihtiyacını da buradan karşılayacak. Veya USB üzerinden çalışabilecek.





Dell, projesini yılın ikinci yarısında hayata geçirmeyi düşünüyor. Fiyat ise şimdilik belli değil.