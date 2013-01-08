CES 2013 : Lenovo'dan dokunmatik hepsi-bir-arada PC modelleri





CES 2013 fuarındaki ürün tanıtımlarına devam eden Lenovo, hepsi-bir-arada PC formunda Windows 8 uyumlu 2 yeni masaüstü bilgisayarının tanıtımını yaptı. Modeller; IdeaCentre A730 ve IdeaCentre C540 şeklinde.





IdeaCentre A730 modeli 27 inçlik 2560 x 1440 veya 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik ekrana sahip ve -5 dereceden 90 dereceye kadar pozisyonu ayarlanabiliyor. Ivy Bridge tabanlı Intel Corei3/i5/i7 işlemci seçeneği, kaideye monteli optik sürücü, 1TB'a kadar HDD, opsiyonel 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 745M grafik kartı şeklinde diğer özelliklere sahip. Model Haziran ayında 1499$ başlangıç etiketiyle pazara sunulacak.





IdeaCentre C540 ise daha bütçe dostu bir görüntü çiziyor. 23 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, dokunmatik veya dokunmatik olmayan panel seçeneği, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 işlemci, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce 615 grafik kartı seçeneği, 2TB'a kadar HDD şeklinde özellikleri mevcut. Bu model de 549$ başlanıç etiketine sahip. Dokunmatik ekranlı model Haziran ayında, dokunmatik olmayan model ise Şubat ayında satışa çıkacak.