Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Lenovo'dan dokunmatik hepsi-bir-arada PC modelleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
769
1
8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2013 fuarındaki ürün tanıtımlarına devam eden Lenovo, hepsi-bir-arada PC formunda Windows 8 uyumlu 2 yeni masaüstü bilgisayarının tanıtımını yaptı. Modeller; IdeaCentre A730 ve IdeaCentre C540 şeklinde.

IdeaCentre A730 modeli 27 inçlik 2560 x 1440 veya 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik ekrana sahip ve -5 dereceden 90 dereceye kadar pozisyonu ayarlanabiliyor. Ivy Bridge tabanlı Intel Corei3/i5/i7 işlemci seçeneği, kaideye monteli optik sürücü, 1TB'a kadar HDD, opsiyonel 2GB video bellekli NVIDIA GeForce GT 745M grafik kartı şeklinde diğer özelliklere sahip. Model Haziran ayında 1499$ başlangıç etiketiyle pazara sunulacak.

IdeaCentre C540 ise daha bütçe dostu bir görüntü çiziyor. 23 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, dokunmatik veya dokunmatik olmayan panel seçeneği, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 işlemci, 2GB video bellekli NVIDIA GeForce 615 grafik kartı seçeneği, 2TB'a kadar HDD şeklinde özellikleri mevcut. Bu model de 549$ başlanıç etiketine sahip. Dokunmatik ekranlı model Haziran ayında, dokunmatik olmayan model ise Şubat ayında satışa çıkacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HAKANHAN1959 5 yıl
merhaba
lenovo IdeaCentre A730 , bu ürününüz satan hiç bir yer yokmudur acaba .bulabileceğim yer konusu ve fiyatı hakkında aydınlatırsanız sevinirim.
iyi günler
hakan han
hakanhan1959@yahoo.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyaz_boy 5 yıl
Yeni aldım bence güzel 128 gb Msata ve 8 gb ram ekledim çok güzel oldu...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 6 yıl
ohoo hazirana 6 ay var ,o zamana kadar çok demode olacak,bugünkü macler bile bunları eziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Açıkcası bana pek kullanışlı gelmmiyor dokunmatik masaüstü bilgisayarlar.Onun dışında tasarımı gayet güzel.iMac havası var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Ne zaman bu dokunmatikler devlet dairelerine gelirse işte o zaman alır kullanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DevilAttack 6 yıl
Tasarımı çok güzel bu arada GT745M nasıl olabiliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim