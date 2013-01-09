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CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı

6 yıl
1,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı
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Project Fiona adını verdiği oyun odaklı tablet prototipini geçen yıl CES 2012'de sergileyen ve bir yıldır bu proje kapsamında çalışmalarını yürüten Razer, nihayet son kullanıcıya hazır hale gelen Edge ve Edge Pro isimli Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminin yüklü olduğu tablet bilgisayarlarını resmen duyurdu. Intel'in yeni 7W'lık Core işlemcisi ve 28nm'lik Kepler mimarili NVIDIA GeForce GT 640M LE ekran kartıyla dünyanın en güçlü tableti nitelendirmesine layık görülen Razer Edge, firmanın Blade dizüstü bilgisayarlarına eşlik eden tasarım anlayışını devam ettiriyor. Arka kısmındaki aydınlatmalı Razer logosuyla birlikte yekpare anotlanmış mat alüminyum kasası ve ön yüzünde dayanıklı camla korunan 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüklü dokunmatik IPS paneliyle tabletin hedef aldığı tüketici kitlesi; bilgisayar oyuncuları olacak.
Razer Edge, 1.7GHz hızında (Turbo Boost ile 2.6GHz) üçüncü nesil çift çekirdekli Ivy Bridge Intel Core i5 işlemci, Intel HD 4000 bütünleşik grafik birimi, 2x2GB DDR3 1600MHz sistem belleği, 1GB DDR3 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT640M LE ekran kartı, NVIDIA Optimus teknolojisi, 64/128GB SSD depolama birimi, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, 2MP ön kamera, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi desteği, USB 3.0, 3.5mm ses jakı ve çift hoparlöre sahip olacak. 999$'dan başlayan fiyatıyla Amerika merkezli üreticinin en ucuz oyun tableti olan Edge'in yeni bilgisayar yapımlarını rahatlıkla oynatabileceği bildiriliyor.
Daha gelişmiş donanım özelliklerini bünyesinde barındıran Razer Edge Pro ise; 1.9GHz'lik (Turbo Boost ile 3.0GHz) çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci, Intel HD 4000 bütünleşik GPU, 2GB DDR3 bellekli NVIDIA GeForce GT 640M LE, Optimus desteği, 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz RAM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, Dolby Home Theater v4 ve 128/256GB SATA III SSD birimiyle gelecek. Arkane Studios'un Dishonored oyununu varsayılan ayarlarda 59 fps, DiRT Showdown'ı ise 41 fps değerinde oynatabilen Edge Pro'nun başlangıç fiyatı 1.299$ olarak belirlenmiş. 
Yalnızca bir tablet sunmakla kalmayıp daha iyi bir oynanış deneyimi için çeşitli aksesuarlar geliştiren Razer, yukarıda görülen tabletin arka kısmını saran 249$'lık çift oyun kollu ürünüyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kullanım ömrünü iki katına çıkaran 69$ değerinde 40Wh ek batarya, bu batarya ile uyumlu klavye aksesuarı, üç USB 2.0, bir HDMI 1.4, güç girişi ve ses jakına sahip 99$ fiyat etiketli bir de stand tabletle birlikte tüketicinin beğenisine sunulacak. 907 gram ağırlığında, 20mm kalınlığında tasarlanan ve üst kısmında iki fana sahip olan Razer Edge / Edge Pro'yu 2013'ün ilk çeyreğinde Amerika'daki teknoloji mağazalarında görmek mümkün olacak. Cihazın A.B.D. dışındaki bölgelerde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.
CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı
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CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı
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CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı
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http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-edge-pro Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
normal tabletlerle angry birds oynarsınız adamlar yüksek ayarda skyrim oynanacak tablet yapmışlar siz gt670 koysalarmış diyosunuz :D.Tek kötü yanı o klavyenin ve joystick aparatının çok pahalı olması razer'ın sitesinden bakabilirsiniz.
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fbkaya 6 yıl
dünyanın parasını ister şimdi bunlar
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Kirk Lee 6 yıl
donanım olarak, piyasaya çıkmış en t*şaklı tablet bu olsa gerek


Ekran çözünürlüğü yazılmamış konuda 720p ise gayet akıcı oyun oynanabilir. 1080p ise ayarları biraz düşürmek gerekebilir.

Tablet biraz kalın olmuş ama bu donanıma değer, bir de tabletin oturtulduğu oyun kolu görevi gören aparat pek kullanışlı gelmedi bana.

Edit: T*şak sansürü
1 Yanıt Yanıtla +1
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itachi237 6 yıl Kirk Lee
Kirk Lee


seni banlarlar mesajı editle
ama güldürdün

1366 x 768 çözünürlükte ekranı
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MxFxOx 6 yıl
razer farkı
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eric13 6 yıl
İvy Bridge in guc kullanimi 17 w dir 7w degildir bu arada gayet guzel bir urun kollarinda da 40w lik batarya var yani o kolla birlikte 4 saat gider gaming mode da. Diger turlu klasik win tabletlerle ayni omre sahip ama fiyati ve agirligi ozelliklerine gore cok iyi beklemekteyiz
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itachi237 6 yıl
ahmetalb
O makinaya bi 660m, 670m veya 680m koysaydılar pc mi satıp alırdım. 640m hiç yakışıklı kalmamış. Saygılar...

bilip bilmeden yazmışsın. o kart ısınırsa ne yapacaksın? o kartın pil tüketimini ne yapacaksın ? o kartı oraya nasıl sokacaksın ?
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Prequel 6 yıl
Fiyatlar gözümü kamaştırdı. Toplam 2000$'a falan Razer Notebook çözünürlüğüyle oyun oynatmak istiyor bize herhalde. Fanıyla, kalınlığıyla, ağırlığıyla, herşeyiyle bir tablette olmaması gereken özelliklere sahip. O alette bir Dishonored açın 2 saat pil süresi sunabilecek mi acaba? Nexus 10 2560x1600 çözünürlükte gidip yarı çözünürlükte bir alete 3 katı para mı vereceğim? Kabul edin artık Intel efendi ARM deviyle rekabet edebilene kadar x86 tablet büyük bir rüyadan ibaret.
2 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 6 yıl Prequel
Prequel
Fiyatlar gözümü kamaştırdı. Toplam 2000$'a falan Razer Notebook çözünürlüğüyle oyun oynatmak istiyor bize herhalde. Fanıyla, kalınlığıyla, ağırlığıyla, herşeyiyle bir tablette olmaması gereken özelliklere sahip. O alette bir Dishonored açın 2 saat pil süresi sunabilecek mi acaba? Nexus 10 2560x1600 çözünürlükte gidip yarı çözünürlükte bir alete 3 katı para mı vereceğim? Kabul edin artık Intel efendi ARM deviyle rekabet edebilene kadar x86 tablet büyük bir rüyadan ibaret.

Platformun rt olmadığını gpu nun gtx 640 felan olduğunu gördün dimi de android bir cihazla kyaslıyosun :) işlemciyi ssd yi gördün dimi ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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PuSaT28 6 yıl Prequel
Prequel

... Kabul edin artık Intel efendi ARM deviyle rekabet edebilene kadar x86 tablet büyük bir rüyadan ibaret.

Bu cümlede,4,1 sürümü ile daha yeni kasma sorununu aşan,doğru düzgün programların halen bulunamadığı android tablet platformu ile x86 platformunu mu kıyasladın,ben öyle mi anladım?Hayır postun başında güzel cümleler kurmuşsun ama bu cümle ile sınır tanımamışsın.Adamlar tabletlere windows getirdik diyor,sen android ile kıyaslıyorsun. Senin o google efendi azcık dirayetli durupda,android dünyasından flash player desteğini çektirtmese idi emin ol android pazara dahada iyi asılırdı.Ancak x86 ve ios karşısında-eğer x86 lar gerçekten iyi performasda olur ise-ezilecektir.Çünkü kullanıcaya ne verdiği önemli.Bir aralar samsung glaxy tab kullandım,şimdilerde new ipad.Dizi sitesine giripte html5 destekli olsun diye dua edercesine düşünmek gına getirdi.Android de bu furyaya katıldı.Ama windows ile bu sorunun ortadan kalkıcağını düşünmekteyim.Bakalım göreceğiz.

Bu arada,mevzusu geçen tablet hakkındaki görüşlerine katılmaktayım.Tabletin şarjı uzun olursa onu dizüstünden ayırt edebilirsin.Ama yukardaki cihaz seninde dediğin gibi 2 saat oyun oynatıp kapanacaktır büyük ihtimal ile.Yinede görmek lazım tabi.
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kratos_03 6 yıl
En azindan 640m olsaymis. 640m le daha düsük bir kart. Sanirim enerji tasarrufu
icin bu modelini secmislerdir...
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mehmetoguzderin 6 yıl
Arkadaşlar Razer Edge dağıtıyor.
http://tinyurl.com/RazerEdgeContest
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mehmetoguzderin 6 yıl
ahmetalb
O makinaya bi 660m, 670m veya 680m koysaydılar pc mi satıp alırdım. 640m hiç yakışıklı kalmamış. Saygılar...

Batarya sorunundan dolayıdır. Ama genede BF3'ü Low'da 50 FPS civarı açacak cihaz, bence devrim. Gidip Surface Pro veya Surface benzeri tabletler alacağıma bunu alırım, baya idare ederim.
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ahmetalb 6 yıl
O makinaya bi 660m, 670m veya 680m koysaydılar pc' mi satıp alırdım. 640m hiç yakışıklı kalmamış. Saygılar...
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