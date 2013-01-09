CES 2013: Oyun odaklı Razer Edge ve Edge Pro tablet bilgisayarları tanıtıldı

Project Fiona adını verdiği oyun odaklı tablet prototipini geçen yıl CES 2012'de sergileyen ve bir yıldır bu proje kapsamında çalışmalarını yürüten Razer, nihayet son kullanıcıya hazır hale gelen Edge ve Edge Pro isimli Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminin yüklü olduğu tablet bilgisayarlarını resmen duyurdu. Intel'in yeni 7W'lık Core işlemcisi ve 28nm'lik Kepler mimarili NVIDIA GeForce GT 640M LE ekran kartıyla dünyanın en güçlü tableti nitelendirmesine layık görülen Razer Edge, firmanın Blade dizüstü bilgisayarlarına eşlik eden tasarım anlayışını devam ettiriyor. Arka kısmındaki aydınlatmalı Razer logosuyla birlikte yekpare anotlanmış mat alüminyum kasası ve ön yüzünde dayanıklı camla korunan 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüklü dokunmatik IPS paneliyle tabletin hedef aldığı tüketici kitlesi; bilgisayar oyuncuları olacak.

Razer Edge, 1.7GHz hızında (Turbo Boost ile 2.6GHz) üçüncü nesil çift çekirdekli Ivy Bridge Intel Core i5 işlemci, Intel HD 4000 bütünleşik grafik birimi, 2x2GB DDR3 1600MHz sistem belleği, 1GB DDR3 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT640M LE ekran kartı, NVIDIA Optimus teknolojisi, 64/128GB SSD depolama birimi, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, 2MP ön kamera, Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi desteği, USB 3.0, 3.5mm ses jakı ve çift hoparlöre sahip olacak. 999$'dan başlayan fiyatıyla Amerika merkezli üreticinin en ucuz oyun tableti olan Edge'in yeni bilgisayar yapımlarını rahatlıkla oynatabileceği bildiriliyor.

Daha gelişmiş donanım özelliklerini bünyesinde barındıran Razer Edge Pro ise; 1.9GHz'lik (Turbo Boost ile 3.0GHz) çift çekirdekli Intel Core i7 işlemci, Intel HD 4000 bütünleşik GPU, 2GB DDR3 bellekli NVIDIA GeForce GT 640M LE, Optimus desteği, 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz RAM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, Dolby Home Theater v4 ve 128/256GB SATA III SSD birimiyle gelecek. Arkane Studios'un Dishonored oyununu varsayılan ayarlarda 59 fps, DiRT Showdown'ı ise 41 fps değerinde oynatabilen Edge Pro'nun başlangıç fiyatı 1.299$ olarak belirlenmiş.

Yalnızca bir tablet sunmakla kalmayıp daha iyi bir oynanış deneyimi için çeşitli aksesuarlar geliştiren Razer, yukarıda görülen tabletin arka kısmını saran 249$'lık çift oyun kollu ürünüyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kullanım ömrünü iki katına çıkaran 69$ değerinde 40Wh ek batarya, bu batarya ile uyumlu klavye aksesuarı, üç USB 2.0, bir HDMI 1.4, güç girişi ve ses jakına sahip 99$ fiyat etiketli bir de stand tabletle birlikte tüketicinin beğenisine sunulacak. 907 gram ağırlığında, 20mm kalınlığında tasarlanan ve üst kısmında iki fana sahip olan Razer Edge / Edge Pro'yu 2013'ün ilk çeyreğinde Amerika'daki teknoloji mağazalarında görmek mümkün olacak. Cihazın A.B.D. dışındaki bölgelerde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-edge-pro