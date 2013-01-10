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CES 2013: iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği oyun kontrolcüsü Caliber Advantage’ı tanıttı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Aksesuar üreticisi iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği yeni oyun kontrolcüsü Caliber Advantage'ın tanıtımını CES'te gerçekleştirdi.

Tasarımıyla dikkat çeken kontrolcü 2 adet D-pad, yön tuşları, sağ ve sol tetik tuşları ve fonksiyon tuşlarını(A, B, X, Y) bünyesinde barındırıyor. Söz konusu tuşlar kontrolcüde bulunan kızaklı yapı sayesinde saklanabiliyor. Böylece yer tasarrufu sağlanırken, tasarıma da katkıda bulunuyor. Kullanıcıların iPhone 5'ini hem yatayda hem de dikeyde kullanmasına olanak sağlayan kontrolcü Bluetooth ile bağlantı sağlıyor. Kontrolcünün entegre yapıda bir lityum polimer pil barındırdığını belirten iFrogz, Caliber'in 150 saate kadar kullanım imkanı sunacağı iddia ediyor. 2013'ün ilk çeyreğinde 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan iFrogz'un kontrolcünün oyun listesinde ödüllü yapımlarında yer edineceğini dile getirdiğini belirtelim.

Caliber Advantage'ın yanı sıra, Epic Games ve Chair Entertainment gibi oyun dünyasının yakından tanıdığı firmalarla ortaklık kurduğunu açıklayan iFrogz'ın olası bir EA ortaklığına gidebileceğinden de söz edildiğini belirtelim.  


 

http://www.zagg.com/ifrogz/accessories/caliber-iphone-5-controller-mobile-game Yorum Yaz
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haphup 6 yıl
ARKADAŞLAR PEKİ BUNU NERDEN ALABİLİRİM

















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fbkaya 6 yıl
bence gereksiz
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atombak 6 yıl
Cihazın dahili bir pil barındırdığını bir tek ben mi okuyabiliyorum ?
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OverClocK1ng 6 yıl atombak
atombak
Cihazın dahili bir pil barındırdığını bir tek ben mi okuyabiliyorum ?

Hayır. Biz de görüyoruz da o pili Bluetooth'dan veri transferi yapabilmesi için taşıyor.
Oysa ki çok salaklar. Madem pil taşıyor hem o pili gereksiz yere taşıyor hem gereksiz yere
kalınlaştırıyor, hem blutoothh kullanarak pili tüketiyor hem de telefonun da pilini bluetooth yüzünden azaltıyor.

Şuna bir telefon bağlantısı yapsalar hem o pili telefonun şarjını daha uzun süre götürsün diye ek pil gibi kullanabilecekler
hem de bluetooth kapanacağı için telefonla daha uzun süre de oyun oynanabilecek...

Hani bazen biz yazdığımız zaman bazı arkadaşlar "Mühendisler salak değil her halde. Düşünmüşlerdir" diyorlar ya...

Yok arkadaş. Düşünemiyorlar. Harbiden salaklar...
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DH Misafiri 6 yıl
Sunu 4s'e de yapsalar ya.
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Shely 6 yıl
şu alete ne gerek var apple iphonu tasarlarken bunun devasa kenar boşluklarına dokunmatik tarzında tuşlar yerleştirebilirdi hani yapılmayacak şey değil ekranın içinde yön tuşu fln çıkınca bütün oynama isteğim kaçıyodu ztn
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teknoforum-bs 6 yıl
sherlock66
ozgur106 android gibi ps3 kolu baglanabılmelı bence dızaynı hıc ergonomık degıl bu arada apple cılar saldırmasın bende apple cıyım
ıphone 5 ve s3 kullanıyorum
Çok mu zenginsin

Adam haklı beyler :D
Bence çok güzel bir aksesuar ama bluetooth açık olun telefonun şarjı ne duruma geliyor tüm apple cılar bilir dock girişide olmalı bence
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OverClocK1ng 6 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

sherlock66

ozgur106 android gibi ps3 kolu baglanabılmelı bence dızaynı hıc ergonomık degıl bu arada apple cılar saldırmasın bende apple cıyım
ıphone 5 ve s3 kullanıyorum
Çok mu zenginsin


Adam haklı beyler :D

Bence çok güzel bir aksesuar ama bluetooth açık olun telefonun şarjı ne duruma geliyor tüm apple cılar bilir dock girişide olmalı bence

Hem öyle hem de gereksiz yere kalınlaştırıyor.

Oysa ki bu salaklar bu cihaza lightning midir ne karın ağrısıysa o bağlantıdan koysalar hem bluetooth sürekli açık
olmak zorunda olmayacağından pil ömrü uzasa, hem de bu cihazın içine ekstra pil ekleseler de pil ömrü daha da uzasa.

Sanki iPhone'un pili çok gidiyor. Bir oyun oynamaya kalkacaksın 2-3 saatte bitecek veya az kalacak. Bir de telefondu mesajlaşmaydı derken nanay.

Şu cihaza dahili pil ekleyip bir de lightning bağlantısı eklerlerse iyi olur. Yoksa hem bluetooth hem oyun pili vantuz gibi sömürür...
1 Yanıt Yanıtla +1
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sherlock66 6 yıl
ozgur106
android gibi ps3 kolu baglanabılmelı bence dızaynı hıc ergonomık degıl bu arada apple cılar saldırmasın bende apple cıyım
ıphone 5 ve s3 kullanıyorum

Çok mu zenginsin
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El_domingo 6 yıl
çin sitelerine 10$ girsin ozman alınabilir....bence turkiye için pahllı bi urun...
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ozgur106 6 yıl
android gibi ps3 kolu baglanabılmelı bence dızaynı hıc ergonomık degıl bu arada apple cılar saldırmasın bende apple cıyım


ıphone 5 ve s3 kullanıyorum
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chuyunlai 6 yıl
A, B, X, Y tuşlarını bünyesinde barındırıyor???
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 6 yıl
Güzel cihaz. Yalnız iPhone 5 i tam kumanda şekline sokuyor... :D
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Commander 6 yıl
Güzel görünüyor ama pek tutulacağını sanmıyorum. iPhone da bu kadar oyun hastası kişiler var mı ? Ayrıca şarj dayanırmı ekstra olarak konsolu takınca, iPad için uyarlanabilir seçeneğide varmıymış onuda öğrenmek lazım.

Ayrıca bizim ülkede 69$ değil 169$ olur bu alet.
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