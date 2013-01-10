CES 2013: iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği oyun kontrolcüsü Caliber Advantage’ı tanıttı

Haber Editörü
Aksesuar üreticisi iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği yeni oyun kontrolcüsü Caliber Advantage'ın tanıtımını CES'te gerçekleştirdi.
Tasarımıyla dikkat çeken kontrolcü 2 adet D-pad, yön tuşları, sağ ve sol tetik tuşları ve fonksiyon tuşlarını(A, B, X, Y) bünyesinde barındırıyor. Söz konusu tuşlar kontrolcüde bulunan kızaklı yapı sayesinde saklanabiliyor. Böylece yer tasarrufu sağlanırken, tasarıma da katkıda bulunuyor. Kullanıcıların iPhone 5'ini hem yatayda hem de dikeyde kullanmasına olanak sağlayan kontrolcü Bluetooth ile bağlantı sağlıyor. Kontrolcünün entegre yapıda bir lityum polimer pil barındırdığını belirten iFrogz, Caliber'in 150 saate kadar kullanım imkanı sunacağı iddia ediyor. 2013'ün ilk çeyreğinde 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan iFrogz'un kontrolcünün oyun listesinde ödüllü yapımlarında yer edineceğini dile getirdiğini belirtelim.
Caliber Advantage'ın yanı sıra, Epic Games ve Chair Entertainment gibi oyun dünyasının yakından tanıdığı firmalarla ortaklık kurduğunu açıklayan iFrogz'ın olası bir EA ortaklığına gidebileceğinden de söz edildiğini belirtelim.
http://www.zagg.com/ifrogz/accessories/caliber-iphone-5-controller-mobile-game Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır. Biz de görüyoruz da o pili Bluetooth'dan veri transferi yapabilmesi için taşıyor.
Oysa ki çok salaklar. Madem pil taşıyor hem o pili gereksiz yere taşıyor hem gereksiz yere
kalınlaştırıyor, hem blutoothh kullanarak pili tüketiyor hem de telefonun da pilini bluetooth yüzünden azaltıyor.
Şuna bir telefon bağlantısı yapsalar hem o pili telefonun şarjını daha uzun süre götürsün diye ek pil gibi kullanabilecekler
hem de bluetooth kapanacağı için telefonla daha uzun süre de oyun oynanabilecek...
Hani bazen biz yazdığımız zaman bazı arkadaşlar "Mühendisler salak değil her halde. Düşünmüşlerdir" diyorlar ya...
Yok arkadaş. Düşünemiyorlar. Harbiden salaklar...
Adam haklı beyler :D
Bence çok güzel bir aksesuar ama bluetooth açık olun telefonun şarjı ne duruma geliyor tüm apple cılar bilir dock girişide olmalı bence
Hem öyle hem de gereksiz yere kalınlaştırıyor.
Oysa ki bu salaklar bu cihaza lightning midir ne karın ağrısıysa o bağlantıdan koysalar hem bluetooth sürekli açık
olmak zorunda olmayacağından pil ömrü uzasa, hem de bu cihazın içine ekstra pil ekleseler de pil ömrü daha da uzasa.
Sanki iPhone'un pili çok gidiyor. Bir oyun oynamaya kalkacaksın 2-3 saatte bitecek veya az kalacak. Bir de telefondu mesajlaşmaydı derken nanay.
Şu cihaza dahili pil ekleyip bir de lightning bağlantısı eklerlerse iyi olur. Yoksa hem bluetooth hem oyun pili vantuz gibi sömürür...
Çok mu zenginsin
ıphone 5 ve s3 kullanıyorum
Ayrıca bizim ülkede 69$ değil 169$ olur bu alet.