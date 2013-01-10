CES 2013: iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği oyun kontrolcüsü Caliber Advantage’ı tanıttı

Aksesuar üreticisi iFrogz, iPhone 5 için geliştirdiği yeni oyun kontrolcüsü Caliber Advantage'ın tanıtımını CES'te gerçekleştirdi.





Tasarımıyla dikkat çeken kontrolcü 2 adet D-pad, yön tuşları, sağ ve sol tetik tuşları ve fonksiyon tuşlarını(A, B, X, Y) bünyesinde barındırıyor. Söz konusu tuşlar kontrolcüde bulunan kızaklı yapı sayesinde saklanabiliyor. Böylece yer tasarrufu sağlanırken, tasarıma da katkıda bulunuyor. Kullanıcıların iPhone 5'ini hem yatayda hem de dikeyde kullanmasına olanak sağlayan kontrolcü Bluetooth ile bağlantı sağlıyor. Kontrolcünün entegre yapıda bir lityum polimer pil barındırdığını belirten iFrogz, Caliber'in 150 saate kadar kullanım imkanı sunacağı iddia ediyor. 2013'ün ilk çeyreğinde 69.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan iFrogz'un kontrolcünün oyun listesinde ödüllü yapımlarında yer edineceğini dile getirdiğini belirtelim.





Caliber Advantage'ın yanı sıra, Epic Games ve Chair Entertainment gibi oyun dünyasının yakından tanıdığı firmalarla ortaklık kurduğunu açıklayan iFrogz'ın olası bir EA ortaklığına gidebileceğinden de söz edildiğini belirtelim.







http://www.zagg.com/ifrogz/accessories/caliber-iphone-5-controller-mobile-game