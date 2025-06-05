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    Anlık Bildirim

    MetaHuman teknolojisi geliştiriciler için artık daha erişilebilir

    Epic Games'in son derece gerçekçi MetaHuman karakterleri gerçekten etkileyici ve şimdi şirket, geliştiricilerin bunları projelerine daha kolay entegre etmelerini sağlıyor.

    MetaHuman teknolojisi geliştiriciler için artık daha erişilebilir Tam Boyutta Gör

    Epic Games, hipergerçekçi dijital karakter teknolojisi MetaHuman’ı daha da erişilebilir kılacak önemli bir adım attı. Şirket, "State of Unreal" etkinliğinde yaptığı duyuruda, MetaHuman Creator aracının artık Unreal Engine 5.6’ya entegre edildiğini açıkladı. Bu sayede geliştiriciler, motorun içinden çıkmadan doğrudan hipergerçekçi insan karakterler oluşturabilecek.

    Oyunlarda daha gerçekçi karakterler bizi bekliyor

    Yeni sürümle birlikte yalnızca yüz değil, vücut modelleme konusunda da daha detaylı kontroller sağlanıyor. Epic’in yüz oluşturma teknolojisi artık tüm vücut modelleme sürecine entegre edilmiş durumda. Bu gelişme, geliştiricilere oyun ya da uygulamalarında kullanılmak üzere tamamen özelleştirilmiş dijital karakterler yaratma özgürlüğü sunuyor.

    Epic’in dijital varlık pazarı Fab üzerinden MetaHuman karakterleri satmak da mümkün hale geliyor. Bu özellik sayesinde geliştiriciler hem kendi projelerinde kullanabilecekleri karakterleri oluşturabilecek, hem de bunları diğer oyun ya da medya projeleri için pazarlayarak gelir elde edebilecek.

    Etkinlik sırasında sahnede yapılan canlı bir demo, MetaHuman araçlarının ne kadar güçlü hale geldiğini gözler önüne serdi. Sıradan bir tüketici web kamerası kullanılarak bir oyuncunun yüz hareketleri gerçek zamanlı olarak bir MetaHuman karaktere aktarıldı.

    Epic Games ayrıca, MetaHuman karakterlerinin artık yalnızca Unreal Engine ile sınırlı kalmayacağını, yeni lisanslama seçenekleri sayesinde Unity, Godot gibi rakip oyun motorlarında ve Maya, Blender, Houdini gibi popüler yazılımlarda da kullanılabileceğini duyurdu.

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