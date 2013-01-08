CES 2013 : iOS için All-Star Guitar aksesuarı Lightning bağlantısı ile güncellendi





Gitara yeni başlayan veya ilerletmek isteyen müzikseverlere yönelik olarak üretilen ve geçen yılın en çok beğenilen aksesuarları arasında yer alan All-Star Guitar, Lightning bağlantı seçeneği ile güncellendi





Gerçek bir gitar boyutlarında olan aksesuarın orta kısmına iPad, iPhone veya iPod touch oturtarak ilişikili uygulaması ile gitar çalmaya başlayabiliyorsunuz. Boyut itibariyle iPad modellerinin en iyi sonucu verdiği aksesuar, aydınlatılmış perde tuşları sunarken, dahili hoparlörü ile müzik keyfinizi artırıyor. İsterseniz cihazınızın kulaklık girişine erişimi sağlıyor.





Sağ ve sol el kullanımına uygun olan aksesuarın uygulamasında 10 adet ücretsiz parça bulunuyor. İndirilebilir içerikler, GarageBand ve WI Guitar gibi uygulamalarla da kullanabilme, farklı gitar tasarımları, eğitici parçalar uygulama içerisinde bulunan ekstralar.





Güncellenmiş All-Star Guitar aksesuarı Haziran ayında 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.ionaudio.com/downloads/ces-2013/product-overviews/All-Star_Guitar_Lightning_Product_Overview.pdf