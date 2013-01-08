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CES 2013 : iOS için All-Star Guitar aksesuarı Lightning bağlantısı ile güncellendi

6 yıl
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10
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Gitara yeni başlayan veya ilerletmek isteyen müzikseverlere yönelik olarak üretilen ve geçen yılın en çok beğenilen aksesuarları arasında yer alan All-Star Guitar, Lightning bağlantı seçeneği ile güncellendi

Gerçek bir gitar boyutlarında olan aksesuarın orta kısmına iPad, iPhone veya iPod touch oturtarak ilişikili uygulaması ile gitar çalmaya başlayabiliyorsunuz. Boyut itibariyle iPad modellerinin en iyi sonucu verdiği aksesuar, aydınlatılmış perde tuşları sunarken, dahili hoparlörü ile müzik keyfinizi artırıyor. İsterseniz cihazınızın kulaklık girişine erişimi sağlıyor.

Sağ ve sol el kullanımına uygun olan aksesuarın uygulamasında 10 adet ücretsiz parça bulunuyor. İndirilebilir içerikler, GarageBand ve WI Guitar gibi uygulamalarla da kullanabilme, farklı gitar tasarımları, eğitici parçalar uygulama içerisinde bulunan ekstralar.

Güncellenmiş All-Star Guitar aksesuarı Haziran ayında 99$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

http://www.ionaudio.com/downloads/ces-2013/product-overviews/All-Star_Guitar_Lightning_Product_Overview.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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OverClocK1ng 6 yıl
Gerçekten takdire şayan bir aksesuar.
Apple'ı ve tutumunu sevmesem de aksesuar desteğini çok takdir ediyorum.
Beğendim.
Her defasında söylerim. iPhone para verseniz kullanmam diye.
Ama yukarıdaki cihaza iPad takılı olarak alıp denemek isterdim.
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Jül Sezar 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Gerçekten takdire şayan bir aksesuar.

Apple'ı ve tutumunu sevmesem de aksesuar desteğini çok takdir ediyorum.
Beğendim.

Her defasında söylerim. iPhone para verseniz kullanmam diye.
Ama yukarıdaki cihaza iPad takılı olarak alıp denemek isterdim.


Allah razı olsun senden
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hikmet548 6 yıl
eskiden dh fuarlardan canlı yayın yapardı nerde o günler...
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@CAN@ 6 yıl
Mantık olarak Ipad in kamera bölümü yukarı bakmalı değil mi?
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Kirk Lee 6 yıl
elektro gitarın çelik telleri parmaklarına değmedikten sonra, hiç bir anlamı olmaz gitar çalmanın...
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janparey 6 yıl
allahım böyle bir saçmalık olamaz
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MxFxOx 6 yıl
bir zihni sinir ürünü
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yuso123 6 yıl
DH bi CES 2013 değerlendirmesi yapsa çok güzel olur çok ürün çıktı. :)
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