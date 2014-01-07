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CES 2014 : 2026 yılında işlemci transistör sayısı insan beynindeki nöronlarla eşit hale gelecek

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : 2026 yılında işlemci transistör sayısı insan beynindeki nöronlarla eşit hale gelecek


İşlemcilerin ilk icat edildiği günlerden bu yana teknoloji dünyasına her zaman insan beyni ile kıyaslanabilecek bilgisayarlar hayal etmiştir. Bugün pek çok projede bu hayale ulaşmak isteyen bilim insanları karşımıza çıkıyor. Ancak en azından sayı bakımından bu hayalin gerçekleşmesi mümkün.

Intel başkan yardımcısı Mooly Eden 2026 yılında işlemcilerde kullanılan transistörlerin sayısının insan beynindeki nöronlar ile eşit hale geleceğini açıkladı.

1971 yılında ilk Intel işlemcisi 2300 transistör barındırmaktaydı ve 740 000Hz saat frekansında çalışmaktaydı. Haswell tabanlı Core işlemcilerde ise 1.7 milyar adet transistör yer alıyor ve 3 000 000 000Hz frekansında çalışıyor.

Eden, insan beyninde 100 milyar nöron olduğunu ve 1000Hz frekansında çalıştığını belirtiyor. Intel'in tahminine göre işlemcilerin 2026 yılında barındırdığı transistör sayısı 100 milyara yaklaşacak. 

Intel o dönemdeki işlemcilerin nasıl yeteneklere sahip olacağı konusunu es geçiyor ancak şimdiden 12 yıl sonrası için tahminde bulunmak zor görünüyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/126289-intel-claims-that-by-2026-processors-will-have-as-many-transistors-as-there-are-neurons-in-a-brain Yorum Yaz
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rabitelli 5 yıl en beğenilen
işte o transistörleri verimli kullanacak yazılım geliştirildiği an con kanır'ı ararız. Ya da o makina bizi kanırtır.
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simaros 5 yıl Bukalemun
Bukalemun
Nöronlar gibi yenilenebilecek mi? 24 Saat çalışacak mı? Hayal ....

Helal olsun o kadar bilimsel çalışma falan var tek cümle ile çürüttün
BukalemunNöronlar gibi yenilenebilecek mi? 24 Saat çalışacak mı? Hayal ....Helal olsun o kadar bilimsel çalışma falan var tek...
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Yanıtla +15
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emrys3535 5 yıl
Beyinin özelliği nöron sayısından değil daha çok nöronların birbiriyle oluşturduğu bağlantılardan yani sinapslardan gelir. 100 milyar nöron olabilir ama 5 trilyon civarı sinaps mevcut yetişkinlerde. 2026'ya kadar sadece nanometre küçülterek gideceklerini zannetmiyorum. Bi yerde yeni bir teknolojiye geçiş yapılacaktır veya farklı bir üretim tekniğine.
Beyinin özelliği nöron sayısından değil daha çok nöronların birbiriyle oluşturduğu bağlantılardan yani sinapslardan gelir. 100 milyar nöron olabilir ama 5 tril...
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler, insan beyni ortalama 4 litre hacme sahip, intel aynı hacimde, son nesil teknolojisini kullanan dev bir işlemci yaparsa görürüz , 1 litresi 100 terabaytlık ssd + 1 tb 3000Mhz Ram olursa insan beynini ezer geçer, ama 100 terabaytlık ssd yapmak pek de mümkün değil çünkü bizim Rammimiz ve hafızamız
beynimizin içinde.
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tizar 5 yıl
la son kullanıcıyız biz son zurnanın zırt dediği yeriz. şimdi ağzınızı açık bırakan donanımlar 5-10 yıl önce üretilip kullanılmıştır. daha göremediğimiz ne teknolojik ürünler var her şeyi götü boklu ev kullanıcısına sunacak halleri yok.
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ats100 5 yıl
İslem gücü artar sadece. Beyin le ne alakası var?

Şunun gibi olmuş: 2026 da YouTube daki video sayısı dünya nüfusunu geçecek. Ee ne alakası var :D
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darkaura 5 yıl
bilgisayarin bir ustunlugude birdan fazla cpu nun birlikde tek beyin gibi calisabilmesi. bu acidan bakilirsa su an bile, global olcekde birbirine bagli bilgisayarlar bir insan beyninde cok daha fazla islem gucune sahipler. gercek yapay zekanin dogmasi icin gereken tek sey uygun yazilim. bilgi birikimine, altyapisina ve motivasyonuna bakarak buna en yakin kurumun google oldugunuda soyliyebilirim. muhtemelen bunu bizim yasam suremiz icinde google basaracak.
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SystemApps 5 yıl
beynin ürettiği bir şey beyinden daha üstün olamaz.ayrıca beyin bizim işlevimiz dışında bir çok şeyi yapıyor.günümüz işlemcileri ne kadar hızlı olurlarla olsunlar belli spesifik alanların dışına da çıkamaz.

1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl
ayni sayiya ulasicak olmasi cok bir sey hitap etmiyor, cunku birbirinin eslenigi degiller. beyindeki bir noronun tek transistorun ac kapa islevinden cok daha fazlasini gerceklestirdigi asikar. ote yandan elektronik devrelerde korkunc hizlilar. beyinde baglantilarini elektrikle yapiyor ama devredeki duz akimdan ziyade sodyum-potasyum pompasiyla iyonlarin hareketi ile sinyal tasiniyor. neticede sinyal hizi ses hizinin biraz altinda yada uzerinde. ote yandan bir elektronik devre saniyede milyarlarca kere islem yapabiliyor, sinyalleri isik hizina yakin hizlarda tasiyip isliyor. kisaca sayilarina bakarak mikro islemciyle insan beyninin karsilastirmak mumkun degil
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DH Misafiri 5 yıl
İlgi çekici bir konu ama önemli olan bu gücün nasıl kullanılacağı ve filmlerde gördüğümüz gibi yapay zeka nasıl gelişecek, robot teknolojileri nasıl bir gelişme kazanacak. Not olarak; "Eden insan beyninde 100 milyon nöron.." olan kısım 100 milyar olacak bir an yanlış yazılmış :)
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Dovahkiin 5 yıl
2026'da hortlatın bu konuyu. Ölmezsek gelir bakarız.
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Foxbat 5 yıl
Yapay zekadan korkmayın. Yapay zekayı kontrol eden insandan korkun.

Bir bilgisayarın/robotun düşünebilmesi tehdit değildir çünkü bir benlik kavramı olmadığı sürece robot sadece robottur. Asıl tehlike robotun bu kapasitesini çıkarları için kullanabilecek insanoğludur. Mesela ABD 2050 yılına kadar robot piyade birlikleri oluşturmak istiyor ki asıl tehlike budur.

Ayrıca insan beyninin üstünlüğü sadece nöron sayısı ve işlem kapasitesi değildir. Trilyonlarca sinapsın aralarındaki koordinasyonu simüle etmek hala çok uzak bir hayal.
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Aydenz 5 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

2026'da hortlatın bu konuyu. Ölmezsek gelir bakarız.


+1
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DH Misafiri 5 yıl
İşlem gücünü söylemiş çalışma sistemini anlatmamımış şuan ıbm in yürüttüğü gibi insan beynini model alan bir sistem ile çok farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır kaldıki birde kuantum bilgisayarı projesi var şuan kullanılan işlemci mantığını kökten değiştirecek.Açıklamasında söylememiş ama şuan kullanılan silikon tabanlı işlemciler 2020 ye gelmeden yerini grafen tabanlı işlemcilere bırakacak
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camokatechnics 5 yıl
Gelecek kuantum bilgisayarlarında.
Niye üstadlardan biri söylememiş acaba
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