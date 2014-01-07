CES 2014 : 2026 yılında işlemci transistör sayısı insan beynindeki nöronlarla eşit hale gelecek









İşlemcilerin ilk icat edildiği günlerden bu yana teknoloji dünyasına her zaman insan beyni ile kıyaslanabilecek bilgisayarlar hayal etmiştir. Bugün pek çok projede bu hayale ulaşmak isteyen bilim insanları karşımıza çıkıyor. Ancak en azından sayı bakımından bu hayalin gerçekleşmesi mümkün.





Intel başkan yardımcısı Mooly Eden 2026 yılında işlemcilerde kullanılan transistörlerin sayısının insan beynindeki nöronlar ile eşit hale geleceğini açıkladı.





1971 yılında ilk Intel işlemcisi 2300 transistör barındırmaktaydı ve 740 000Hz saat frekansında çalışmaktaydı. Haswell tabanlı Core işlemcilerde ise 1.7 milyar adet transistör yer alıyor ve 3 000 000 000Hz frekansında çalışıyor.





Eden, insan beyninde 100 milyar nöron olduğunu ve 1000Hz frekansında çalıştığını belirtiyor. Intel'in tahminine göre işlemcilerin 2026 yılında barındırdığı transistör sayısı 100 milyara yaklaşacak.





Intel o dönemdeki işlemcilerin nasıl yeteneklere sahip olacağı konusunu es geçiyor ancak şimdiden 12 yıl sonrası için tahminde bulunmak zor görünüyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126289-intel-claims-that-by-2026-processors-will-have-as-many-transistors-as-there-are-neurons-in-a-brain