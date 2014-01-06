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CES 2014: Belkin'den WeMo akıllı LED ampul ve Crock-Pot akıllı elektrikli tencere

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,8b
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9
Zamazingo
knight
Haber Editörü
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CES 2014: Belkin'den WeMo akıllı LED ampul ve Crock-Pot akıllı elektrikli tencere
Belkin, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında WeMo akıllı LED ampullerini, WeMo LED aydınlatma başlangıç setini ve akıllı elektrikli tenceresi Crock-Pot'ı tanıttı.
60W'lık bir akkor ampule eşdeğer parlaklığa sahip olan WeMo akıllı LED ampuller, elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 800 lümenlik parlaklık seviyesi ve 3000K renk sıcaklığı sunduğu gibi 23 yıla varan çalışma ömrü iddiası taşıyor. Belkin'in LED ampulünü akıllı kılan özelliği ise akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilmesi. Bunun için akıllı telefonunuz / tabletiniz ile LED ampulleriniz arasında köprü görevi gören WeMo Link cihazını evinizdeki elektrik prizine bağlamanız ve WeMo uygulamasını mobil cihazınıza yüklemeniz yeterli. Merak edenler için WeMo uygulaması, Apple AppStore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde Belkin'in LED ampulleri tek tek veya gruplar halinde kontrol edebiliyorsunuz. Parlaklık seviyelerinin ayarlanabildiği belirtilen LED ampuller, tatil moduyla dikkat çekiyor. Tatil modu ile evinizde bulunmadığınız zamanlarda LED ampullerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayıp hırsızları evinizden uzak tutabiliyorsunuz. Uyumaya karar verdiğinizde ise LED ampullerin yavaş yavaş sönmesine olanak tanınmış durumda.
Belkin WeMo akıllı LED ampullerin tanesini 39.99$'dan; WeMo LED aydınlatma başlangıç setini ise 129.99$'dan satmayı planlıyor. Başlangıç seti, iki adet WeMo akıllı LED ampulden ve WeMo Link cihazından oluşuyor. WeMo Link cihazının, 50 adede kadar LED ampule destek verdiğinin altını çizmekte fayda var.
Belkin'in Crock-Pot isimli akıllı tenceresi, LED ampullerle benzer şekilde mobil cihazlar üzerinden yönetilebiliyor. İlk bakışta siyah ve gümüş renk kombinasyonuyla ön plana çıkan akıllı tencerede pişirme sıcaklığı seviyesini ve pişirme süresini mobil cihazınız aracılığıyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca mobil cihazlarınızla akıllı tencereyi uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Crock-Pot, 99.99$'dan fiyatlandırılmış durumda.
CES 2014: Belkin'den WeMo akıllı LED ampul ve Crock-Pot akıllı elektrikli tencere
CES 2014: Belkin'den WeMo akıllı LED ampul ve Crock-Pot akıllı elektrikli tencere

http://www.belkin.com/us/pressreleases/8800549504060/ Yorum Yaz
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Nicola TESLA...
Şimdi Biri Çıkıp Thomas Edison Diyecektir,İşte Buna Gülerim.
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silverled 5 yıl
www.silverled.net
Led Aydınlatma Teknolojisi.
Günümüzün LED teknolojisinin tasarımcıya sağladığı mimarlık alanında ve yeni projelerde ofis ve restorasyonlarda, farklı Led aydınlatmada yeni tasarımlarının oluşmasına olanak sağlar.silverLED.net’in aydınlatma,da farklı renk tasarımlarında ışığın yayması, farklı kimyasalların oluşmasıyla yarı iletken bir malzemenin birleşmesiyle sağlanır. İç mimari ve tasarımcılara yaygın ve kolay kullanım ve olanaklar sunan LED teknoloji ürünleri, otomasyon cihazları ve akıllı bina teknolojilerinde,de uyumlulu bir biçimde çalışır.
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amedjhN 5 yıl
ben bunun aynısını geçen gün , elinde böyle dışarıdan gelen ürünleri satan bir satıcı arkadaştan aldım o da 7 TL ...
ve şuan bir kaç aydır evimde kullanıyorum , sıkıntı olmayacaktır .
Adam da bir de bir sıkıntı olursa getir birebir değişeyim garantisi de var.
Düşün yani milletleri ne kadar salak duruma koyduklarını.
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Hobar 5 yıl
philips hue bundan çok da yüksek olmayan fiyata çok daha iyisini yapıyor.
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aspirin_00 5 yıl
ısı ve ışığa duyarlı ampül yaparlar artık ortam ışığına göre kendini ayarlama ortamda insan varsa otomatik açılma kapanma. Daha üretilmedi fikir türklerden üretim yabancılardan olur :D
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qoqoCAN 5 yıl
EEEE madem güleceksin
Thomas Edison
:))
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Nicola TESLA...
Şimdi Biri Çıkıp Thomas Edison Diyecektir,İşte Buna Gülerim.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Güzel olmuş.
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mehmet_clk 5 yıl
Fiyatı çok gibi gözüktü, fakat biraz düşünce en az 3-5yıl ömrü olsa ve nispeten daha az üç tüketimiyle uzun vadede etiketin hakkını verebilirse kesinlikle alırım... Ayrıca şu haliyle eletrik tüketimi ne durumda ondan pek bahsedilmemiş gelse işkirlenme arkadaş :)
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selahattın ısık 5 yıl
Teknolojinin sınırları zorlanacaksa insan hayatına değer katan bunun gibi çözümler için zorlanmalı..
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