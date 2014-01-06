CES 2014: Belkin'den WeMo akıllı LED ampul ve Crock-Pot akıllı elektrikli tencere

Belkin, Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında WeMo akıllı LED ampullerini, WeMo LED aydınlatma başlangıç setini ve akıllı elektrikli tenceresi Crock-Pot'ı tanıttı.

60W'lık bir akkor ampule eşdeğer parlaklığa sahip olan WeMo akıllı LED ampuller, elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 800 lümenlik parlaklık seviyesi ve 3000K renk sıcaklığı sunduğu gibi 23 yıla varan çalışma ömrü iddiası taşıyor. Belkin'in LED ampulünü akıllı kılan özelliği ise akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilmesi. Bunun için akıllı telefonunuz / tabletiniz ile LED ampulleriniz arasında köprü görevi gören WeMo Link cihazını evinizdeki elektrik prizine bağlamanız ve WeMo uygulamasını mobil cihazınıza yüklemeniz yeterli. Merak edenler için WeMo uygulaması, Apple AppStore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde Belkin'in LED ampulleri tek tek veya gruplar halinde kontrol edebiliyorsunuz. Parlaklık seviyelerinin ayarlanabildiği belirtilen LED ampuller, tatil moduyla dikkat çekiyor. Tatil modu ile evinizde bulunmadığınız zamanlarda LED ampullerin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayıp hırsızları evinizden uzak tutabiliyorsunuz. Uyumaya karar verdiğinizde ise LED ampullerin yavaş yavaş sönmesine olanak tanınmış durumda.

Belkin WeMo akıllı LED ampullerin tanesini 39.99$'dan; WeMo LED aydınlatma başlangıç setini ise 129.99$'dan satmayı planlıyor. Başlangıç seti, iki adet WeMo akıllı LED ampulden ve WeMo Link cihazından oluşuyor. WeMo Link cihazının, 50 adede kadar LED ampule destek verdiğinin altını çizmekte fayda var.

Belkin'in Crock-Pot isimli akıllı tenceresi, LED ampullerle benzer şekilde mobil cihazlar üzerinden yönetilebiliyor. İlk bakışta siyah ve gümüş renk kombinasyonuyla ön plana çıkan akıllı tencerede pişirme sıcaklığı seviyesini ve pişirme süresini mobil cihazınız aracılığıyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca mobil cihazlarınızla akıllı tencereyi uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Crock-Pot, 99.99$'dan fiyatlandırılmış durumda.

http://www.belkin.com/us/pressreleases/8800549504060/