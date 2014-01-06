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CES 2014: Canon'dan arka kamerasıyla dikkat çeken N100 ile ELPH 340 ve SX600 kompakt fotoğraf makineleri

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Canon'dan arka kamerasıyla dikkat çeken N100 ile ELPH 340 ve SX600 kompakt fotoğraf makineleri
Las Vegas'da düzenlenen CES 2014 fuarından sabah saatlerinde gelen Fujifilm duyuruları ile hareketlenen fotoğraf dünyası, şimdi de Canon'un yeni fotoğraf makinelerine sahne oldu. Büyük görüntüleme firması, arka kamerasıyla dikkat çeken N100 ile ELPH 340 ve SX600 kompakt fotoğraf makinelerini resmi olarak lanse etti.
Daha önce benzeri görmediğim şekilde arka tarafında 25mm odak uzaklığına sahip ufak bir kamera bulunan ve buradan çekim yapan fotoğrafçıyı görüntüleyebilen yeni PowerShot N100, gövdesinde sabit bir F1.8-5.7 24-120mm (5x) lens taşıyor ve 12.1 MP CMOS sensör ile geliyor. Full HD 60p video çekim kapasitesi, 3-inç dokunmatik hareketli LCD ekran, Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojisi gibi diğer teknik detaylara sahip olan N100, gücünü de DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alıyor.
Canon'un ürün gamına eklediği diğer modellerden PowerShot SX600HS, 18 kat optik yakınlaştırma sağlayan 4.5-81mm f/3.8-6.9 lense, 16MP CMOS sensöre, Full HD 60p video çekim kapasitesine, DIGIC 4+ görüntü işlemcisine ve Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine sahipken, PowerShot ELPH 340 ise 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan 4.5-54mm f/3.6-7.0 lense, 16MP CMOS sensöre, Full HD 60p video çekim kapasitesine, 3-inç LCD ekrana, DIGIC 4+ görüntü işlemcisine ve Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle karşımıza geliyor.
Canon'un yeni kompakt fotoğraf makinelerinden PowerShot N100 350$, ELPH 340 200$ ve SX600 ise 250$ fiyat etiketleriyle Mart ve Mayıs aylarında satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Canon'dan arka kamerasıyla dikkat çeken N100 ile ELPH 340 ve SX600 kompakt fotoğraf makineleri

http://www.thephoblographer.com/2014/01/06/canon-announces-powershot-sx600-hs-elph-340-hs/ Yorum Yaz
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